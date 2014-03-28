Aerob vagy anaerob edzés?

Az aerob és anaerob mozgásformák között az energiafelhasználás módja a döntő különbség, ezáltal másképp hatnak a szervezetre és más szerepük van az egészség megőrzésében. A legjobb a két típusú edzés kombinálása.

Aerob és anaerob edzés - Mire utal az elnevezés?

Aerob gyakorlatok végzésekor a szervezet az energiaszükséglet fedezéséhez oxigént hasznosít. Az oxigén a glükóz és a zsírsavak lebontásához szükséges, ennek során jelentős mennyiségű energia (ATP) keletkezik.

Anaerob edzés esetén a szervezet oxigén nélkül, az izomzatban raktározott glikogén felhasználásával termeli meg az energiát, az energiaforrás tehát kizárólag szénhidrát, a zsírsavak nem vesznek részt a folyamatban.

Melyik mozgásforma aerob, illetve anaerob?

A két edzéstípust a szívverés üteme alapján különböztetik meg. A férfiak maximális szívfrekvenciája elvileg 220/perc-életkor, a nőknél ez 225/perc-életkor. Anaerob edzés közben a pulzus magasabb, mint az így kapott érték 70 százaléka, aerob edzés esetén ennél alacsonyabb.

Aerob mozgásformák a futás és kocogás, a kerékpározás, korcsolyázás stb. Általában hosszabb ideig tartó, közepes intenzitású sportok.

Anaerob mozgásformák például a testépítés, súlyzózás, húzódzkodás. Általában a nagy erőkifejtést igénylő, rövidebb ideig tartó sportok.

Egyes sportágak akár mindkét típust lefedhetik, a spinning edzésnek például lehetnek aerob és anaerob szakaszai is.

Hogyan hatnak a szervezetre?

A súlyfelesleg ledolgozásához célravezetőbb az aerob edzés, mivel az izmok ilyenkor több energiát nyernek a szénhidrát és a zsírok elégetésével. Egyes kutatások szerint az aerob testmozgással 67 százalékkal több kalóriát égethetünk el, mint a kondizással. Az aerob mozgásnak köszönhetően jelentősen csökken a zsigeri zsír és a máj körül felhalmozódó zsír mennyisége, és a belső szervek körül összegyűlő fölösleg is könnyebben eltűnik. Ez a fajta zsír jelentősen növelheti a a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.

Az aerob edzés segíthet az izomtömeg növelésében és az erőnlét javításában. Jobban épülnek az izmok, ugyanakkor segít a szív pumpafunkcióját és a keringést is javítja.

A legjobb a két módszer ötvözése. Cukorbetegek körében végzett felmérés szerint például az aerob és anaerob sportok kombinálása csökkenti a legnagyobb mértékben a HgbA1c szintet.

Egyéb különbségek

Aerob edzéseknél különösen fontos a megfelelő légzés. A levegő a tüdőbe jut, ahonnan a vörösvérsejtek tovább szállítják az oxigént. Ahogy az izmok felhasználják az oxigént, széndioxid termelődik, ami a vérrel visszajut a tüdőbe, és kilélegezzük.

Az anaerob energiatermelési folyamatok során melléktermékként laktát (tejsav) keletkezik, ez vezet az izmok fáradásához.

(WEBBeteg - Nagy Attila, fordító; lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos)