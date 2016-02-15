Otthoni sporttal szeretne fogyni? - Mik az előnyei és a hátrányai?
A fogyás szempontjából az egyik legjobb eszköz a rendszeres testmozgás, a sport, természetesen egészséges táplálkozással kiegészülve. Ehhez nem kell feltétlenül fitneszstúdióba járni és pénzt költeni. Otthon is sportolhat és lehet ugyanolyan eredményes, mintha fitneszterembe járna.
Az otthoni sportolás előnyei
- Zavartalanul edzhet, anélkül, hogy feszélyezné magát, amiatt, hogy mások esetleg figyelik Önt.
- Megspórolhatja a fitneszterembe való oda- és visszautazás idejét.
- Anyagi szempontból is kedvező megoldás, mivel egy jól felszerelt, színvonalas fitneszterem látogatása nem olcsó. Az így megspórolt pénzből vásárolhat akár súlyzószettet vagy fitnesz DVD-t is. Természetesen sporteszközök és fitnesz DVD-k nélkül is edzhet.
- Otthon olyan körülmények között edzhet, ahogy épp jólesik, sportolás közben hallgathatja például kedvenc zenéjét.
- Ha otthon sportol, nem kell bajlódnia a sportruházat és a szükséges kellékek táskába pakolásával. Mindent helyben megtalál, és ha elfelejt valamit, nem kell hazaugrania érte.
- Nem kell várakozni a fitneszkészülék felszabadulására. Néhány fitneszteremben ki kell várni a sort.
- Megoldható, hogy miközben edz, aközben nyelvet tanul, sőt dolgozik is esetlegesen. Már léteznek olyan munkahelyek, ahol például úgy dolgoznak, hogy közben egy szobakerekpárt hajtanak. Ez megoldható otthon is.
- Saját maga oszthatja be, hogy mikor végzi ezt a tevékenységet. A nap 24 órája rendelkezésére áll, nem kell az edzőtermek nyitvatartási idejéhez igazodnia.
- Otthon nyitott ablaknál, esetleg a teraszon szabad levegőn is űzheti kedvenc mozgástevékenységét. Ebben az esetben természetesen mindig az évszaknak, illetve időjárásnak megfelelő ruházatban.
Az otthoni sportolás hátrányai
- Ha szívesebben sportol társaságban, akkor hosszú távon az otthoni edzés kevésbé megfelelő választás az Ön számára.
- Unalmas lehet. Ha például folyton szobakerékpározik, arra hamar rá lehet unni. Természetesen az otthoni edzés is változatossá tehető, de ez nem mindig könnyű feladat.
- Több dolog van, ami elvonhatja a figyelmet. A fitneszterembe azért járnak, hogy eddzenek. Otthon azonban számos tényező elvonhatja a figyelmet a sportról, megnehezítve a koncentrálást.
- Otthon nem motiválják, és nem javítják ki a felmerülő hibákat, ha rosszul végez egy vagy több gyakorlatot. A helytelenül végzett gyakorlatok növelik a sérülések kockázatát. Ám ha otthon tornázik, akkor is kérheti szakértő tanácsát és segítségét a gyakorlatok helyes kivitelezésének elsajátításához.
- Ami az otthoni edzés egyik előnye, az hátránya is lehet, ez részben személyiségfüggő: van, aki lendületesebben tud sportolni, ha közben más tevékenységet is folytat (természetesen nem mindegy, hogy mit), míg másoknak éppen, hogy elvonja a figyelmét az edzésről, hogy otthon mással is lehet közben foglalkozni, pl. ha folyton megszakítja az e-mailek nézegetése, a kimosott ruhák teregetése vagy pl. vacsorakészítés miatt a sportolást, akkor könnyen elveszítheti a fókuszt és a motivációt.
Forrás: WEBBeteg
Bak Marianna, biológus szakfordító; gesundepfunde.com, Home-Workout – 15 Vor- und Nachteile vom Training zu Hause (FITMINEX)
Lektorálta: Magyar Sporttudományi Társaság