Otthoni sporttal szeretne fogyni? - Mik az előnyei és a hátrányai?

A fogyás szempontjából az egyik legjobb eszköz a rendszeres testmozgás, a sport, természetesen egészséges táplálkozással kiegészülve. Ehhez nem kell feltétlenül fitneszstúdióba járni és pénzt költeni. Otthon is sportolhat és lehet ugyanolyan eredményes, mintha fitneszterembe járna.

Az otthoni sportolás előnyei

Zavartalanul edzhet, anélkül, hogy feszélyezné magát, amiatt, hogy mások esetleg figyelik Önt.

Megspórolhatja a fitneszterembe való oda- és visszautazás idejét.

Anyagi szempontból is kedvező megoldás, mivel egy jól felszerelt, színvonalas fitneszterem látogatása nem olcsó. Az így megspórolt pénzből vásárolhat akár súlyzószettet vagy fitnesz DVD-t is. Természetesen sporteszközök és fitnesz DVD-k nélkül is edzhet.

Otthon olyan körülmények között edzhet, ahogy épp jólesik, sportolás közben hallgathatja például kedvenc zenéjét.

Ha otthon sportol, nem kell bajlódnia a sportruházat és a szükséges kellékek táskába pakolásával. Mindent helyben megtalál, és ha elfelejt valamit, nem kell hazaugrania érte.

Nem kell várakozni a fitneszkészülék felszabadulására. Néhány fitneszteremben ki kell várni a sort.

Megoldható, hogy miközben edz, aközben nyelvet tanul, sőt dolgozik is esetlegesen. Már léteznek olyan munkahelyek, ahol például úgy dolgoznak, hogy közben egy szobakerekpárt hajtanak. Ez megoldható otthon is.

Saját maga oszthatja be, hogy mikor végzi ezt a tevékenységet. A nap 24 órája rendelkezésére áll, nem kell az edzőtermek nyitvatartási idejéhez igazodnia.

Otthon nyitott ablaknál, esetleg a teraszon szabad levegőn is űzheti kedvenc mozgástevékenységét. Ebben az esetben természetesen mindig az évszaknak, illetve időjárásnak megfelelő ruházatban.

Az otthoni sportolás hátrányai

Ha szívesebben sportol társaságban, akkor hosszú távon az otthoni edzés kevésbé megfelelő választás az Ön számára.

Unalmas lehet. Ha például folyton szobakerékpározik, arra hamar rá lehet unni. Természetesen az otthoni edzés is változatossá tehető, de ez nem mindig könnyű feladat.

Több dolog van, ami elvonhatja a figyelmet. A fitneszterembe azért járnak, hogy eddzenek. Otthon azonban számos tényező elvonhatja a figyelmet a sportról, megnehezítve a koncentrálást.

Otthon nem motiválják, és nem javítják ki a felmerülő hibákat, ha rosszul végez egy vagy több gyakorlatot. A helytelenül végzett gyakorlatok növelik a sérülések kockázatát. Ám ha otthon tornázik, akkor is kérheti szakértő tanácsát és segítségét a gyakorlatok helyes kivitelezésének elsajátításához.

Ami az otthoni edzés egyik előnye, az hátránya is lehet, ez részben személyiségfüggő: van, aki lendületesebben tud sportolni, ha közben más tevékenységet is folytat (természetesen nem mindegy, hogy mit), míg másoknak éppen, hogy elvonja a figyelmét az edzésről, hogy otthon mással is lehet közben foglalkozni, pl. ha folyton megszakítja az e-mailek nézegetése, a kimosott ruhák teregetése vagy pl. vacsorakészítés miatt a sportolást, akkor könnyen elveszítheti a fókuszt és a motivációt.

