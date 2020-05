Szexuális élet szívinfarktus után

A szívinfarktuson átesni félelmetes élmény. Még akkor is, ha az orvosa azt mondja, minden rendben van, nem csoda, ha fél. A félelem azonban csak az egyike azoknak az érzelmeknek, amiket Ön és családja megtapasztalhat.

Gyakran a szívinfarktus után azon aggódnak a beteget, hogy a szexuális tevékenység túl megterhelő lesz a szívüknek. A legtöbb ember azonban biztonsággal visszatérhet a szexhez a szívinfarktusból való felépülés után. A közösülés során a szívre kb. akkora munka vár, mint amikor gyorsan sétál, felmossa a padlót, illetve egy vagy két emeletnyi lépcsőt megmászik.

Hirdetés

Teljes életet élhet A szívinfarktus túlélése nem azt jelenti, hogy az életnek abban a formában, amit ismert, vége. Sőt, ezzel ellentétben a legtöbb ember aktív, teljes életet tud élni a szívinfarktus után. De ez azzal jár, hogy bizonyos változásokat kell véghezvinni mindennapi szokásaiban.

A szexuális tevékenység hasonlóan hat, mint bármely más mozgásforma, mivel a pulzusszám, a légzésszám és a vérnyomás is emelkedik. Kérdezze meg orvosát, mikor biztonságos újra elkezdeni a szexuális életet. Idővel nagy valószínűséggel vissza fog tudni térni a korábbi, megszokott szexuális élethez.

Bizonyos szívgyógyszerek, pl. a béta-blokkolók befolyásolhatják a szexuális működést. Azonban a szexuális élet zavarai ilyenkor inkább a depresszió illetve a szorongás számlájára írhatók, kevésbé a gyógyszerek mellékhatásai.

Abban az esetben, ha az infarktuson átesett beteg szexuális életében problémák merültek fel, érdemes beszélnie orvosával, mivel ő is segíthet a probléma azonosításában és megoldásában.

Mi a teendő szívinfarktus esetén? Bárkivel előfordulhat, hogy környezetében valaki szívinfarktust kap, vagy éppen ő maga szenvedi el azt. Nem árt tisztában lenni az alapvető szabályokkal, hiszen ilyen esetekben perceken múlhat az ember élete.



Mi a teendő szívinfarktus esetén?

A betegnek és családjának bizonyára nagyon sok kérdése és aggálya van a szívinfarktust követően. Ha ez így van, segítéségére lehet, ha másokkal is beszél, akik ugyanezen az élményen mentek keresztül. Számos szív rehabilitációs programnál lehetőség van különböző tanácsadások igénybevételére, illetve a szívinfarktust túlélők csoportjaiban való részvételre.

Több lelki nehézséggel kell szembenézni

Számos olyan lelki nehézséget tapasztalhat a szívinfarktuson átesett beteg, amellyel különösen nehéz lehet megbarátkozni.

Előfordulhat, hogy dühös és azt kérdezi magától, miért kellett pont neki szívinfarktust szenvednie és miért most? Családtagjaiknak bűntudatuk lehet a szívinfarktus miatt. A depresszió szintén gyakori szívinfarktus után. Úgy érezheti, hogy a továbbiakban már nem tudja ugyanazokat a dolgokat elvégezni, amit eddig csinált, hogy már nem ugyanaz az ember, aki volt az infarktus előtt.

Ezek az érzések gyakoriak, normálisak, és annál jobban fog tudni ezekkel együtt élni, minél inkább hajlandó ezeket nyíltan megbeszélni orvosával, családtagjaival, illetve barátaival. Szükséges, hogy foglalkozzon a mentális egészségével is szívinfarktus után. A mozgás és a szív rehabilitációs programban való részvétel segíthet Önnek ezen érzések feldolgozásában is, mivel ott más, infarktuson átesett betegekkel is találkozik.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus