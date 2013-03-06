Az IVF után kialakuló méhen kívüli terhességről

A méhen kívüli terhesség kockázata minden fogantatás során fennáll, ugyanakkor a meddőségi programok résztvevői körében a komplikáció rizikója magasabb. A jó hír, hogy a lombikbébi program rendszeres orvosi felügyelet mellett történik, így a probléma időben felismerhető.

Méhen kívüli terhességről beszélünk, ha a megtermékenyített petesejt nem a méh üregében, hanem annak falában, a petevezetők bevezető szakaszában, vagy a hasűrben valahol (leggyakrabban a kürtökben) ágyazódik be és indul fejlődésnek. A méhen kívüli terhesség egy életveszélyes állapot, ugyanis a méhen belüli terhességgel azonos tünetek jelentkezése mellett a hasűri vérzés miatt nagyon súlyos állapothoz vezethet.

Melyek a méhen kívüli terhesség okai?

Szakértőnk, Dr. Sávay Sándor, a Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet szülész-nőgyógyásza segítségével azt jártuk körbe, hogy milyen okok állhatnak a méhen kívüli terhesség kialakulásának hátterében, milyen kockázatai vannak ennek az állapotnak, és hogyan lehet felismerni a tüneteket.

Vannak olyan tényezők, amelyek növelik az embrió méhen kívüli megtapadását. Leggyakoribb ezek között a petevezető és petefészek gyulladásos állapotai, melyek olyan változásokat hoznak létre, amely növeli a kockázatot. Hasonló reakciók állnak kialakulásának hátterében, ha az előbb említett szerveken korábbi műtét történt valamilyen okból, akkor szintén nagyobb az esély a méhen kívüli terhesség kialakulására. A méh bizonyos elváltozásai, köztük a meglévő jóindulatú miómák, polipok is szerepet játszanak a méhen kívüli terhességek etiológiájában, valamint szült nők esetében a méhen belül alkalmazott fogamzásgátló eszközök (hurok) is növelik kockázatát. Ezen okok között szerepel a lombikbébi eljárás, azaz az IVF (in vitro fertilizáció) is.

Az összes terhességek tekintetében körülbelül 1 % az előfordulási gyakorisága, de a diagnosztizált esetek száma a fejlettebb meghatározási módszerek, a kismedencei gyulladások, reprodukciós technikák elterjedése miatt emelkedő tendenciát mutat. Érdekes módon kialakulása a fiatal nőknél is gyakoribb, ahol a szervek még viszonylag éretlenek, bár ez nehezebben megfogható kategória, illetve már korábbi méhen kívüli terhességek is növelik az esélyt a következő rendellenes helyen való megtapadásra.

Méhen kívüli terhesség a lombikprogramok során

A lombikbébi programok során a méhbe ültetik vissza az embriót. Ennek ellenére esetenként előfordulhat a méhen kívüli terhesség az embió transzferálása után. Felmerül a kérdés, hogyan jut az embrió a petevezetőbe, hiszen azáltal, hogy visszahelyezzük az embriót a méh űrébe, nem halad át a petevezetőn.

Az IVF során ismert, hogy a méhüregbe túl magasan, vagy nagyobb erővel visszajuttatott embriók gyakrabban jutnak a petevezetőbe és implantálódnak az üregen kívül, de az ultrahang vezérelt transzfer esetén pontosan meg tudjuk határozni a visszaültetés helyét, így csökkenthetjük a kockázatot.

Fontos tényező lehet a méhen kívüli terhesség kialakulásának hátterében a méh izomműködése is. Ismert, hogy a méh bizonyos pumpafunkciót is elláthat az izomműködés által, mely hormonálisan és idegrendszeri úton is szabályozott. Ezt a működést befolyásolhatják olyan elváltozások, mint miómák, méhfejlődési rendellenességek, endometriózis, és egyéb hormonális zavarok, így valószínűleg ilyen okok is vezethetnek az IVF-et követő méhen kívüli terhességhez.

Gyakoriság Szakirodalmi adatok szerint természetes úton létrejövő terhességek esetében a méhen kívüli terhesség előfordulása 1-2%. IVF után a gyakorisága jelentósen magasabb, átlagosan 2-5%, de több kockázati tényező egyidejű fennállása esetén a 8-10%-ot is elérheti. (WEBBeteg)

Milyen kockázatokkal jár a méhen kívüli terhesség?

A megtermékenyített petesejt megtapadásának helyétől függően a méhen kívüli terhesség kimenetele lehet spontán felszívódás, esetleges kürtvetélés, vagy a legsúlyosabb esetben a kürt megrepedése, mely vérzéssel jár. Ettől függenek a kialakult panaszok, tünetek is.

Korai esetben a klasszikus tünetek megjelenése előtt nagyon könnyen össze lehet téveszteni méhen belüli terhességgel, ha nem történik speciális vizsgálat. Terhesség lévén az elvégzett terhességi teszt is pozitív, de méhen kívüli terhesség esetében az erre utaló tünetek nagyon hamar és intenzív formában jelentkeznek, ekkor sürgős kórházi ellátásra van szükség. Minden esetben gyanakodnunk kell, ha a terhességi teszt pozitivitása mellett vérzés jelentkezik, mely lehet barnás vérzés is, derékfájás esetleges ájulással együtt, valamint az éles, erős, szúró alhasi fájdalom. Az utóbb említett faktorok már majdnem bizonyosan vérzés jelei lehetnek, így a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni a szükséges vizsgálatokat a terhesség hollétének tisztázására.

Milyen megoldási lehetőségeket ismerünk?

Néhány évtizetede a betegek nagy része súlyos kivérzett állapotban, megrepedt petevezetőkkel kerültek ellátásra. Manapság a diagnosztikai lehetőségek fejlődése révén sok esetben intakt, meglévő, nem megrepedt méhen kívüli terhességekkel kerülnek felismerésre, így a terápiás lehetőségek is megváltoztak, lehetőséget biztosítva a kürtök megőrzésére.

Az életveszélyes állapotok sokk, vérzés kialakulása mellett bizonyos esetekben a petevezető eltávolítására kényszerülünk, vagy a petevezető funkcionális károsodása lesz a következmény. Bizonyos esetekben, ha sikerül megőriznünk a kürtöt, az összenövések miatt nem lesz átjárható. Későbbiekben hajlamosít gyulladásra is, illetve nagyobb a másik vagy ugyanazon oldali méhen kívüli terhességek kialakulására is.

A lehetőségek palettáján megjelenő endoszkópos betekintéssel pontosan megállapíthatjuk elhelyezkedését, nagyságát, így konzervatív, megőrző terápiákra van kilátás, kezdve attól, hogy olyan gyógyszereket tudunk az érintett területre juttatni, melyek a terhesség elhalásához vezetnek. Ennek eredményeként szorosan kórházi körülmények között figyelve a folyamat kimenetelét, nem kényszerülünk a petevezető eltávolítására, illetve megnyithatjuk a tubát, kiüríthetjük a terhességet..

(Dr. Sávay Sándor - Versys Clinics)