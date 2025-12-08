A mélyvénás trombózis okai és rizikófaktorai

Melyek lehetnek a mélyvénás trombózis közvetlen kiváltó okai, és milyen tényezők hajlamosítanak rá?

A mélyvénás trombózis kialakulásának esélyét növeli, ha a beteg több rizikótényezővel is rendelkezik, vagy ha a panaszok mozgásszegény időszakban – például hosszú ülés, utazás vagy fekvőbeteg-állapot során – jelentkeznek. A háttérben olyan hatások állnak, amelyek a vérkeringés lassulásához, a vénafal sérüléséhez vagy a vér fokozott alvadékonyságához vezetnek. Ezek együttesét Virchow-triászként ismerjük.

Általában egyetlen rizikótényező nem elég ahhoz, hogy trombózis alakuljon ki; több tényező együtt, vagy egy jelentős kockázati helyzet (például nagy műtét) vezethet a vérrög kialakulásához. Mivel sok kockázati tényező hosszú ideig rejtve maradhat, a trombózis bárkinél jelentkezhet, akár látszólag egészséges embereknél is.

Hirdetés

Közvetlen kiváltó okok

Hosszú ideig tartó ülés: Amikor a lábak huzamosabb ideig mozdulatlanok (pl. vezetés, repülőút vagy irodai munka közben), a vádli izmai nem működtetik a „vénás izompumpát”, így a vér áramlása lassul, és könnyebben kialakulhat rög.

Amikor a lábak huzamosabb ideig mozdulatlanok (pl. vezetés, repülőút vagy irodai munka közben), a vádli izmai nem működtetik a „vénás izompumpát”, így a vér áramlása lassul, és könnyebben kialakulhat rög. Huzamosabb ágynyugalom: Kórházi bennfekvés, csonttörés miatti gipszrögzítés, stroke utáni bénulás vagy tartós ágyhoz kötöttség során a vénás keringés lassul, ami jelentősen növeli a trombózis kockázatát.

Kórházi bennfekvés, csonttörés miatti gipszrögzítés, stroke utáni bénulás vagy tartós ágyhoz kötöttség során a vénás keringés lassul, ami jelentősen növeli a trombózis kockázatát. Sérülés vagy műtét: A vénák sérülése, illetve sebészeti beavatkozás miatt kialakuló szövetkárosodás lassítja a véráramlást és aktiválja az alvadási rendszert. A műtét során alkalmazott altatás kitágítja a vénákat, ami tovább növeli a rögképződés esélyét.

A legújabb irányelvek szerint bizonyos nagy műtétek után akár 4–6 hétig is szükség lehet trombózismegelőző kezelésre (LMWH vagy DOAC), különösen daganatos vagy túlsúlyos betegeknél.

A vénák sérülése, illetve sebészeti beavatkozás miatt kialakuló szövetkárosodás lassítja a véráramlást és aktiválja az alvadási rendszert. A műtét során alkalmazott altatás kitágítja a vénákat, ami tovább növeli a rögképződés esélyét. A legújabb irányelvek szerint bizonyos nagy műtétek után akár 4–6 hétig is szükség lehet trombózismegelőző kezelésre (LMWH vagy DOAC), különösen daganatos vagy túlsúlyos betegeknél. Dehidratáció: A folyadékhiány a vér besűrűsödését okozza, ami fokozza a vérrögképződés kockázatát.

Friss vizsgálatok rámutattak, hogy a tartós, enyhe kiszáradás – például elégtelen folyadékfogyasztás irodai munka közben vagy hosszú repülőutakon – is jelentősen növeli a trombózis esélyét.

A folyadékhiány a vér besűrűsödését okozza, ami fokozza a vérrögképződés kockázatát. Friss vizsgálatok rámutattak, hogy a tartós, enyhe kiszáradás – például elégtelen folyadékfogyasztás irodai munka közben vagy hosszú repülőutakon – is jelentősen növeli a trombózis esélyét. Újabb kockázati helyzet: a COVID–19 fertőzés és a fertőzést követő hetek fokozott trombózishajlammal járnak, még enyhe lefolyás esetén is, különösen rizikócsoportba tartozó betegekben.

Trombózisra hajlamosító tényezők

Öröklött véralvadási zavar: Az olyan genetikai eredetű eltérések, mint például a Leiden-mutáció, a protrombin génmutáció vagy bizonyos fehérjehiányok (Protein C-, Protein S-, antithrombin-hiány) fokozott vérrögképződéssel járnak. A veleszületett trombózishajlam speciális vérvizsgálattal igazolható , és gyakran családi halmozódás is megfigyelhető.

Az olyan genetikai eredetű eltérések, mint például a Leiden-mutáció, a protrombin génmutáció vagy bizonyos fehérjehiányok (Protein C-, Protein S-, antithrombin-hiány) fokozott vérrögképződéssel járnak. A , Terhesség: A terhesség alatt a kismedencei és alsó végtagi vénákra nagyobb nyomás nehezedik, és hormonális változások fokozzák a vér alvadékonyságát. Az öröklött trombofíliával rendelkező nők különösen veszélyeztetettek. A trombózis kockázata a szülést követő 6 hétben a legnagyobb.

Újabb ajánlások szerint a magas rizikójú kismamáknál LMWH-profilaxis mérlegelendő a terhesség alatt és a gyermekágyi időszakban.

A terhesség alatt a kismedencei és alsó végtagi vénákra nagyobb nyomás nehezedik, és hormonális változások fokozzák a vér alvadékonyságát. Az öröklött trombofíliával rendelkező nők különösen veszélyeztetettek. A trombózis kockázata a szülést követő 6 hétben a legnagyobb. Újabb ajánlások szerint a magas rizikójú kismamáknál LMWH-profilaxis mérlegelendő a terhesség alatt és a gyermekágyi időszakban. Daganatos betegségek: Egyes tumorok olyan anyagokat termelnek, amelyek fokozzák a véralvadást. Bizonyos daganatellenes kezelések (kemoterápia, immunterápia, hormonkezelés) tovább növelik a trombózishajlamot.

Friss kutatások szerint a hasnyálmirigy-, gyomor-, tüdő- és petefészek-daganatok a legmagasabb trombóziskockázattal járnak.

Egyes tumorok olyan anyagokat termelnek, amelyek fokozzák a véralvadást. Bizonyos daganatellenes kezelések (kemoterápia, immunterápia, hormonkezelés) tovább növelik a trombózishajlamot. Friss kutatások szerint a hasnyálmirigy-, gyomor-, tüdő- és petefészek-daganatok a legmagasabb trombóziskockázattal járnak. Szívelégtelenség: Mivel ebben az állapotban a szív nem pumpál elég hatékonyan, a vénás vér lassabban áramlik, pangás alakul ki, ami elősegíti a véralvadást.

Mivel ebben az állapotban a szív nem pumpál elég hatékonyan, a vénás vér lassabban áramlik, pangás alakul ki, ami elősegíti a véralvadást. Fogamzásgátló tabletták, hormonpótló terápia: Mindkét hormonális kezelés növelheti a trombózis kockázatát, különösen azoknál, akik öröklött trombofíliával élnek vagy dohányoznak.

A korszerű ajánlások kerülendőnek tartják az ösztrogéntartalmú készítményeket magas rizikójú nőkben.

Mindkét hormonális kezelés növelheti a trombózis kockázatát, különösen azoknál, akik öröklött trombofíliával élnek vagy dohányoznak. A korszerű ajánlások kerülendőnek tartják az ösztrogéntartalmú készítményeket magas rizikójú nőkben. Pacemaker vagy centrális vénás katéter: Ezek az eszközök irritálhatják a vénák falát, lassíthatják a vér áramlását, és ezáltal elősegíthetik a vérrögképződést.

Ezek az eszközök irritálhatják a vénák falát, lassíthatják a vér áramlását, és ezáltal elősegíthetik a vérrögképződést. Gyulladásos betegségek: A tartós gyulladás több ponton is aktiválja az alvadási rendszert. Ilyen állapot lehet a Crohn-betegség, colitis ulcerosa, autoimmun betegségek (pl. SLE), rheumatoid arthritis.

Újabb adatok szerint a gyulladásos állapotok a „thromboinflammatio” nevű mechanizmus révén közvetlenül is elősegítik a rögképződést.

A tartós gyulladás több ponton is aktiválja az alvadási rendszert. Ilyen állapot lehet a Crohn-betegség, colitis ulcerosa, autoimmun betegségek (pl. SLE), rheumatoid arthritis. Újabb adatok szerint a gyulladásos állapotok a „thromboinflammatio” nevű mechanizmus révén közvetlenül is elősegítik a rögképződést. Korábban elszenvedett mélyvénás trombózis: Az ismételt trombózis kockázata többszörösére nő, különösen akkor, ha az első esemény kiváltó oka nem volt egyértelmű.

Az ismételt trombózis kockázata többszörösére nő, különösen akkor, ha az első esemény kiváltó oka nem volt egyértelmű. Családi hajlam: Ha a közvetlen családban előfordult mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia, az érintett személy kockázata szintén fokozott.

Ha a közvetlen családban előfordult mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia, az érintett személy kockázata szintén fokozott. Elhízás: A túlsúly növeli a vénákra nehezedő nyomást, rontja a keringést és fokozza a gyulladásos folyamatokat, amelyek elősegítik a rögképződést.

Új evidenciák igazolják, hogy a metabolikus szindróma (elhízás + magas vérnyomás + inzulinrezisztencia + emelkedett trigliceridszint) többszörös trombóziskockázattal jár.

A túlsúly növeli a vénákra nehezedő nyomást, rontja a keringést és fokozza a gyulladásos folyamatokat, amelyek elősegítik a rögképződést. Új evidenciák igazolják, hogy a metabolikus szindróma (elhízás + magas vérnyomás + inzulinrezisztencia + emelkedett trigliceridszint) többszörös trombóziskockázattal jár. Dohányzás: A dohányzás károsítja az érfalat, befolyásolja a véralvadást és fokozza a vérrögképződést.

A dohányzás károsítja az érfalat, befolyásolja a véralvadást és fokozza a vérrögképződést. Visszértágulat: Bár önmagában nem okoz trombózist, a kitágult, gyengébb keringésű vénákban – különösen egyéb kockázati tényezők fennállása esetén – könnyebben alakul ki vérrög.

Bár önmagában nem okoz trombózist, a kitágult, gyengébb keringésű vénákban – különösen egyéb kockázati tényezők fennállása esetén – könnyebben alakul ki vérrög. Újonnan felismert kockázat: COVID–19 fertőzés: A fertőzés és az azt követő hetek fokozott trombózishajlammal járnak, még enyhe lefolyás esetén is.

A fertőzés és az azt követő hetek fokozott trombózishajlammal járnak, még enyhe lefolyás esetén is. Új kockázati tényező: hosszan tartó ülés digitális eszközhasználat közben („e-thrombosis”): Hosszú órákon át tartó mozdulatlan ülés – különösen fiatal, egyébként egészséges embereknél – szintén trombózist provokálhat.

Mit tehetünk a kockázat csökkentése érdekében?

A felsorolt rizikótényezők egy része nem változtatható adottság, de a mélyvénás trombózis megelőzéséért sokat tehetünk a lábaink rendszeres átmozgatásával, a túlsúly csökkentésével, a dohányzás mellőzésével és az alapbetegségek (gyulladások, visszeresség) kezelésével.

A legújabb ajánlások hangsúlyozzák, hogy a hosszú ideig tartó ülés vagy utazás során óránként érdemes felállni, lábizompumpa gyakorlatokat végezni, illetve megfelelő folyadékot fogyasztani, mert ezek bizonyítottan csökkentik a trombózis kockázatát. Magasabb rizikójú helyzetekben – például nagyobb műtétek, daganatos betegségek, várandósság vagy hosszú immobilizáció esetén – orvosi javaslatra megelőző véralvadásgátló kezelés (LMWH vagy DOAC) alkalmazható. Utazáskor és tartós állás vagy ülés esetén a kompressziós harisnya viselése hatékonyan javítja a vénás keringést, és bizonyítottan csökkenti a lábduzzanat és a trombózis kialakulásának kockázatát.

Tovább A mélyvénás trombózis tünetei

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus

Aktualizálta: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus