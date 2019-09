Az ösztrogéndominancia jelei és gyakori következményei

Kínzó fejfájás, vizesedés, szédülés, menstruációs problémák, ingerlékenység - szerteágazó tünetek, és látszólag semmi közük egymáshoz, ám a hormonális egyensúly felborulását jelezhetik. Az ösztrogéndominancia egyre több nőt érint manapság, és a közhiedelemmel ellentétben nem csak a menopauza tájékán jelentkezik. Dr. Lőrincz Ildikó, nőgyógyászt a probléma kezeléséről kérdeztük.

Hormonális egyensúly

A női hormonrendszer működésében az ösztrogén és az azt ellensúlyozó progeszteron a legmeghatározóbb. Az ösztrogén a ciklus első felében termelődik és feladata többek között a ciklus szabályozása, a méhnyálkahártya erősítése, vastagítása és a másodlagos nemi jellegek kialakítása. Pontosabb elnevezése inkább az, hogy ösztrogének, hiszen 3 típusa van: ösztradiol, ösztron, ösztriol. Hogy a hormonális egyensúly megmaradjon, ahhoz elegendő progeszteronra van szükség, melynek mennyisége az ovuláció után ugrik meg, és fontos szerepe van a szabályos menstruációs ciklusban, illetve a létrejött terhesség megtartásában.

Bár mind az ösztrogénnek, mind a progeszteronnak vannak határértékeik, ám nem csak ez, hanem az egymáshoz való arányuk is fontos, hiszen ha valamelyik eltolódik, úgy a hormonális egyensúly felborul, ami számtalan tünetet okoz.

A leggyakoribb eset, amikor az ösztrogén kerül túlsúlyba. Ennek igen szerteágazó okai lehetnek, de hátterében gyakran a helytelen életmód, a stressz és a rengeteg kemikália használata áll, de bizonyos betegségek is elidézhetik az állapotot (pl. PCOS, sárgatest-elégtelenség). Ráadásul a vegyipar fejlődésével több ösztrogénhatású anyaggal is érintkezünk (pl. kozmetikumokban parabének), ami jelentősen megnöveli a szervezet ösztrogénszintjét. Így szinte kikerülhetetlen, hogy a mai kor embere ne találkozna olyan anyagokkal, melyek elősegítik a hormonális egyensúly felbomlását.

Hirdetés

Mivel járhat az ösztrogéndominancia?

Nem kell együtt élnie a kellemetlen panaszokkal

Mint látható, az ösztrogéndominancia nemcsak kellemetlen tüneteket, hanem komolyabb betegségeket is okozhat, ezért fontos mielőbbi kezelése. Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza szerint amennyiben hosszú időn keresztül zavaró tüneteket tapasztal, érdemes erre a problémára is gyanakodni, melyről laborvizsgálattal lehet megbizonyosodni. Kezelésében az ösztrogénhatású vegyszerek és ételek (pl. sok szója) mellőzésén kívül sokat segíthet a progeszteronpótlás, valamint az, hogy kivizsgáltatja, mi is okozza a zavart, hiszen ha az alap problémát kezelik, akkor a hormonális egyensúly visszaáll.

(Nőgyógyászati Központ - Dr. Lőrincz Ildikó, nőgyógyász)