Szubklinikus stroke – A „néma” agyi károsodás

A stroke-ot a legtöbben hirtelen kialakuló, drámai tünetekkel azonosítják: féloldali bénulás, beszédzavar, látáskiesés, tudatzavar. Az elmúlt évek kutatásai azonban rámutattak egy jóval alattomosabb, sokszor észrevétlen jelenségre is, amelyet szubklinikus stroke-nak, más néven agyi mikroinfarktusnak nevezünk.

A két fogalom lényegében ugyanazt takarja: olyan apró agyi érelzáródásokat vagy mikro­vérzéseket, amelyek nem okoznak klasszikus, azonnal felismerhető stroke-tüneteket, mégis kimutatható idegrendszeri károsodást hagynak maguk után.

Hirdetés

A szubklinikus stroke tünetei, jelei, felismerése

A „szubklinikus” elnevezés arra utal, hogy az esemény nem jár látványos, heveny klinikai tünetekkel. A beteg nem bénul le, nem ferdül el a szája, nem válik érthetetlenné a beszéde, ezért sokszor nem is tud róla, hogy az agyában keringészavar zajlott. Ezek az eltérések leggyakrabban koponya-MRI-vizsgálat során derülnek ki, amelyet más okból – például fejfájás, szédülés, feledékenység vagy egyensúlyzavar kivizsgálása miatt – végeznek el. A radiológiai leletben ilyenkor apró, néhány milliméteres ischaemiás gócok, lacunaris laesiók vagy mikrovérzések szerepelhetnek.

Mi vezethet szubklinikus stroke-hoz?

A háttérben ugyanazok az érrendszeri folyamatok állnak, mint a nagy, tünetes stroke esetében, csak kisebb léptékben. Az agyat ellátó apró erek fala a tartósan fennálló rizikófaktorok – elsősorban magas vérnyomás, cukorbetegség, magas koleszterinszint – hatására károsodik. Az érfal megvastagszik, beszűkül, rugalmassága csökken, így romlik az adott agyterület vérellátása. Ha az ér átmenetileg vagy tartósan elzáródik, mikroszkopikus szövetelhalás alakul ki. Más esetekben az érfal megreped, és kis mennyiségű vér szivárog az agyszövetbe, ami agyi mikrovérzéshez vezet. Bár ezek az elváltozások egyenként aprók, ismétlődésük összeadódó károsító hatást fejt ki.

Még ha nehezen észrevehetők is, de vannak azért jelei

Sokáig úgy vélték, hogy mivel ezek az események nem okoznak heveny tüneteket, jelentőségük csekély. A modern idegtudományi vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a szubklinikus stroke nem teljesen „néma”. Finom, de mérhető hatása van az agyműködésre, különösen a kognitív funkciók területén. Csökkenhet a figyelem tartóssága, lassulhat a gondolkodás tempója, romolhat a rövid távú memória, nehezebbé válhat a komplex feladatok megoldása vagy a döntéshozatal. A betegek ezt gyakran egyszerű feledékenységnek, túlterheltségnek vagy az öregedés természetes velejárójának tulajdonítják.

A halmozódó mikroinfarktusok hosszabb távon hozzájárulhatnak a vaszkuláris eredetű demencia kialakulásához. Ilyenkor nem egyetlen nagy agyi károsodás áll a háttérben, hanem sok apró lézió rontja fokozatosan az idegsejtek közötti kapcsolatok működését. A gondolkodás lelassul, a szervezési és tervezési képesség romlik, járászavar, bizonytalan egyensúly, hangulati ingadozás is megjelenhet. Gyakran társul hozzá érzelmi labilitás vagy motivációcsökkenés is.

A szubklinikus stroke kockázatát növelő tényezők

Különösen veszélyeztetettek azok, akiknél több érrendszeri rizikófaktor egyidejűleg van jelen. A magasvérnyomás-betegség kiemelt jelentőségű, mert az apró agyi erek falára nehezedő tartós nyomás szerkezeti károsodást okoz. A cukorbetegség az érfal belső rétegét károsítja, elősegítve a beszűkülést és az elzáródást. A magas koleszterinszint érelmeszesedéshez vezet, a dohányzás pedig közvetlenül rontja az erek állapotát és fokozza a véralvadékonyságot. Szívritmuszavar, különösen pitvarfibrilláció esetén apró vérrögök juthatnak az agyi keringésbe, amelyek tünetmentes mikroelzáródásokat okozhatnak.

Felmerül a kérdés: mikor gondoljunk szubklinikus stroke lehetőségére?

Figyelmeztető jel lehet a fokozatosan romló memória, a koncentráció csökkenése, a mentális teljesítmény hanyatlása, a járás aprólépésessé válása, az egyensúly romlása vagy a megmagyarázhatatlan hangulati változás. Ilyen esetekben neurológiai vizsgálat és koponya-MRI segíthet a háttér tisztázásában.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A felismerés jelentősége abban rejlik, hogy a szubklinikus stroke egy későbbi, klinikailag manifeszt stroke előjele lehet. Akinél mikroinfarktusok igazolódnak, annál nagyobb a kockázata egy súlyosabb agyi keringészavarnak. Ezért az ilyen betegek fokozott gondozást és célzott megelőző kezelést igényelnek.

A megelőzés alapja az érrendszeri rizikófaktorok következetes rendezése. A vérnyomás optimális beállítása, a vércukor- és koleszterinszint kontrollja, a dohányzás elhagyása, a rendszeres testmozgás és a mediterrán jellegű étrend bizonyítottan csökkenti az agyi kisérkárosodás kockázatát. Indokolt esetben vérlemezke- vagy véralvadásgátló kezelés is szóba jöhet, mindig egyéni orvosi mérlegelés alapján.

Összefoglalva

Összességében a szubklinikus stroke az agyi érrendszeri károsodás jéghegyének víz alatti része. Nem jár azonnali, drámai tünetekkel, mégis hosszú távon befolyásolja az agyműködést, a kognitív teljesítményt és az életminőséget. A modern diagnosztikai lehetőségeknek köszönhetően ma már felismerhető, ami esélyt ad arra, hogy időben beavatkozzunk, és megelőzzük a súlyosabb következményeket. A tudatosság növelése és a megelőzésre való törekvés kulcsszerepet játszik abban, hogy ezek a „néma” agyi történések ne vezessenek maradandó károsodáshoz.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus