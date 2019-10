Gerincferdülés, lúdtalp és egyéb ortopédiai problémák

Vannak olyan ortopédiai rendellenességek, amelyek gyakrabban fordulnak elő gyermekkorban. Ezek egy része megelőzhető, illetve kialakulásuk esetén nagyon jól kezelhető megfelelő tornával.

A gerinc az újszülötteken még egyenes, a természetes görbületek a mozgás, ülés, állás, járás során alakulnak ki.

A gerincoszlop élettani görbületei fontosak, így a gerinc rugalmasabb és egyenletesen viseli a test terheit. A megfelelő erősségű törzsizomzat elengedhetetlen ahhoz, hogy a testtartás jó legyen.

Kamaszkori gerincproblémák

A kamaszkor jellegzetes problémája a hanyagtartás.

Ebben a korban a gyermekek gyorsan nőnek, nehezen kezelik a megváltozott testarányaikat, de e mellett az izmaik fejlődése sem mindig követi a gyors magasságváltozást.

Ezért a nyakigláb kamaszok válla előreesik, a hasuk előredülled, és a háti görbület fokozódik. A probléma már akár 10 éves kortól jelentkezhet. Szerencsére ilyenkor még nincs maradandó csontrendszeri változás.

A hanyag tartás nagyon eredményesen kezelhető tornával.

Ilyenkor a has- és hátizmokat kell megerősíteni, hogy azok, mintegy természetes fűzőként meg tudják tartani a testet.

Nagyon jók a speciálisan erre kialakított tormagyakorlatok talajon, de az úszás is szép eredményt hozhat. A legrosszabb viszont az, ha az ilyen gondokkal küzdő serdülő egész nap ül, görnyed a tananyag, vagy a számítógép előtt.

Súlyosabb gerincdeformitások is kialakulhatnak. Az oldalirányú gerincferdülést scoliosisnak (e.: szkoliózis) nevezzük. Ez számos ok következménye lehet, van veleszületett formája is, de leggyakrabban a kamaszkori növekedés fázisában alakul ki és súlyosbodik.

Az egészséges gerincoszlop és a gerincferdülés (drosmon.com)

Ilyenkor a gyermek egyik válla magasabban áll, mint a másik, lapockája előreemelkedik, a deréktájon levő bőrredők aszimmetrikusak. Előrehajoltatva a gyermeket látszik, hogy a gerinc nem egyenes, esetleg a mellkas is magasabban áll az egyik oldalon.

Mivel a gerinc oldalirányban deformálódik el, a scoliosis mellkasi deformitást is magával vonz, és nagyon súlyos esetben, akár légzőrendszeri gondokat is okozhat. Szerencsére ritkán ilyen súlyos a helyzet.

Hogyan kezelhető a gerincprobléma?

Az enyhe esetek jól kezelhetők a már korábban is említett tornával, súlyos esetekben viszont, méretre készült műanyag fűzőt kap a gyermek. Ezt egész nap viselnie kell.

Akinek így sem kezelhető a gerincdeformitása, műtétre szorul.

Nem csak oldalirányú gerincferdülés alakulhat ki. A hát felső részén kialakuló fokozott görbületet kyphosisnak (e.: kifózis), az ágyéki szakasz erőteljesebb görbületét lordosisnak (e.: lordózis) hívják.

A kyphosis tartását korrigálandó az ilyen gyermek az ágyéki gerincgörbületet fokozza, így kompenzáló lordózis is kialakulhat.

Ennek hátterében keresni kell az esetleg komolyabb ortopédiai kórokot is, és a kezelés ennek függvényében történik. Kyphosis esetén is az első lépés a gyógytorna lehet, amely itt is a törzsizmok megerősítésén alapszik. Kerülni kell viszont az ugrálást, a tarkónállást, kézenállást, mert ezek a mozgások a háti gerincszakaszt nagyon megterhelik.

A lordózis gyógytornájában a helyes testtartás felépítését és a has- és hátizmok megerősítésén túl a far- és combizmok edzését végzik.

Mi az a lúdtalp?

Gyakran találkozunk gyermekeknél lúdtalppal is. A gyermekek lábboltozata a járás során fejlődik, és veszi fel a végleges alakját. Az ép lábboltozat csodálatos szerkezet. A csontok, ízületek, szalagok és izmok tökéletes felépítése, olyan rugalmas és teherbíró szerkezetet hoz létre, amely hordozza a test súlyát, tompítja a járás során keletkező rezgéseket, alkalmazkodik a talaj egyenetlenségeihez.

Ez a finom összhang bomlik meg akkor, amikor a szalagok és izmok gyengesége folytán a boltozatos szerkezet sérül. A lúdtalpas gyermek hosszanti lábboltozata lelapult, talplenyomatának képén a középső rész kitöltött. A gyermek fáradékonyabb, nem szeret futni, járni, fájlalja a lábát, hátát. A legegyszerűbb az, ha megelőzzük a kialakulást.

Amikor csak lehet, járjon a gyermek természetes talajon mezítláb! Ilyenkor a fűszálak, kavicsok csiklandozása, ingerlése a talp izmait munkára fogja és erősíti azokat.

Nagyon jók a speciális játékos tornagyakorlatok is, amikor babot, golyót, ceruzát kell felszedegetni a lábujjakkal, illetve a lábujjon vagy sarkon járás. Káros lehet a korai cipőviselés és a sima felületen való járkálás. Ezek ellustítják a láb kisizmait.

Nagyon fontos még az elhízás megelőzése, hiszen a lúdtalp egyik kiváltója lehet az is, ha a túlsúly cipelése miatt megnyúlnak a talp szalagjai. Lúdtalpbetét csak nagyon súlyos, tornával már nem jól kezelhető esetben javasolt, mert ez passzivitásra készteti a lábat. De azt indokolt esetben fontos hordani, mert ezzel a szövődmények kialakulását megelőzhetjük.

Megelőzés mozgással

Csak ebből a néhány betegségből is leszűrhetjük, hogy mennyire fontos egy gyermeknek a mozgás. Nem szabad megengedni, hogy a csont-izom rendszer kialakulásának idején, a gyerekek ne mozogjanak rendszeresen.

Meg kell találni azt a mozgásformát, amit kedvvel végez a gyermek, és ki kell alakítani a mozgás iránti elemi igényt.

Ha ez gyermekkorban nem történik meg, a felnőttkorban már a mozgásszegény életmód szövődményeivel kerülünk szembe.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus