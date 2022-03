A polarizált fény terápiás alkalmazásai

A népesség öregedésével a sebek, sérülések és betegségek kezelésének nem gyógyszerészeti lehetőségeinek szerepe is növekszik, ezek egyike a polarizált fényterápia (polarized light therapy, PLT). A terápia - amely elsősorban a Bioptron lámpa révén ismert - látható spektrumú polarizált fényt használ számos klinikai alkalmazáshoz, elsősorban szövetregeneráló és immunmoduláló hatásokat kifejtve.

A polarizált fény előnye, hogy akár 5 cm mélységig is képes behatolni a bőrbe, elérve a sebgyógyulásban részt vevő mélyebb szöveteket. A polarizált fényről kimutatták, hogy felgyorsítja a gyógyulási folyamatot bőrgyógyászati és mozgásszervi probléma esetén. Ezek közé tartoznak:

fekélyek,

műtéti sebek

bőrégési sérülések, valamint

néhány mozgásszervi sérülés,

egyes ízületi gyulladások,

a teniszkönyök (oldalsó epicondylitis), vagy

a kéztő (carpalis) alagút szindróma esetén.

Az áttekintett szakirodalom azt sugallja, hogy a polarizált fényterápia hatásos lehet bizonyos seb- és sérülésgyógyulási folyamatokban, bár a kutatások egyenlőre hiányosabbak más fényterápiás módozatokkal összehasonlítva. A hatásmechanizmus megértéséhez ezért elsősorban más fototerápiák, főként az alacsony szintű lézerterápiával kapcsolatos tanulmányok nyújtanak támpontot. A jövőbeni tanulmányoknak teljes mértékben meg kell magyarázniuk a PLT terápiás hatásait és az ezeket megalapozó fiziológiai mechanizmusokat, addig is azonban érdemes áttekinteni a bíztató klinikai és tapasztalati eredményeket.

Mi is az a polarizált fény, és milyen biológiai hatásai lehetnek?

Egyszerűen fogalmazva, a természetes fény esetén a fényhullámok minden irányban szóródnak. Polarizált fényben a fényhullámok párhuzamos síkon mozognak. A polarizátor a polarizálatlan fényt polarizált fénnyé alakítja át úgy, hogy a fény egy részét elnyeli, a többit pedig szelektíven átengedi.

A fényterápia (fototerápia) A fényterápia a fizioterápiás módszerek egyik szakága. Többféle fény alkalmazható terápiás célra, egyedi hatásmechanizmusokkal és alkalmazási területtel. Ide tartozik az ultraibolya sugárzás, a látható fény (speciális forma a polarizált fény alkalmazása, azaz a bioptron lámpa), infravörös sugárzás és lézerkezelés. A gyógyászatban leggyakrabban a lézerterápia különböző eljárásait alkalmazzák, elsősorban bőrgyógyászati, reumatológiai, sebészeti kezelések részeként.

A polarizált fény fő biológiai hatása a biostimulációs hatás: ennek elmélete szerint a síkban poláros fény valamilyen módon megváltoztatja a sejtmembránban lévő dipólusos molekulák konformációját, ily módon növeli azok energiáját. Ezen keresztül növeli a vörösvértestek oxigénkötő-képességét, aktivizálja a fehérvérsejteket, és általában minden sejtműködésre hatással lehet, ezáltal felgyorsíthatja a regenerációs folyamatokat és az új sejtek, szövetek képződését.

A sebgyógyulás kapcsán egyes kutatások bebizonyították, hogy a polarizált fényterápia javítja a szöveti mikrokeringést, serkenti a kollagénrostok lerakódását, és ezáltal elősegítheti a szervezet regenerációs folyamatait, miközben csökkentheti a gyulladást.

Milyen polarizált fényt kibocsátó eszközök ismertek, és hogy működnek?

Számos, polarizált fényt kibocsátó lámpa van forgalomban, a legközismertebb mind közül talán a Bioptron lámpa, melyet ilyen néven a Zepter forgalmaz. Mivel a szabadalmak lejártak, megjelentek a hasonló elven működő egyéb termékek, az eredetinél valamivel kedvezőbb áron.

A Bioptron-lámpa egy fényforrásból, egy polarizátorból, egy tükörből, színszűrőkből és lencsékből áll. A Bioptron fényterápiás rendszer egy olyan optikai egység, amely a nap által keltett elektromágneses spektrum egy részéhez hasonló fényt bocsát ki, de UV sugárzás nélkül. A fényforrás halogénizzó, a polarizátor egy Brewster-tükör. A tükrök és lencsék feladata a fény fókuszálása a kezelendő területre. A fényforrás spektrumát néhány típusban színszűrővel szűkítik.

Amikor a szórt fény (amelyet halogén izzó bocsát ki) kölcsönhatásba lép a Brewster optikai egységével, visszaverődik, és függőlegesen lineárisan polarizált fénnyel (VLPL) válik. A lámpa rendszeres használata elősegítheti a sebgyógyulást és jobb kozmetikai eredményeket, kevésbé látható hegeket, gyorsabban gyógyuló bőrt is eredményezhet.

A jobban ismert és használt lézerterápiához hasonlóan a Bioptron is alacsony fogyasztású fényforrás, de mégis különbözik tőle tulajdonságaiban. Az alacsony teljesítményű lézerfény a Bioptronhoz képest magasabb költséggel rendelkezik, több biztonsági megfontolást igényel mind a páciens, mind a terapeuta számára, a felhasználó készségeit igényli, és a lézersugár kis átmérője miatt csak korlátozott terület kezelhető. A Bioptron fényterápia nem invazív, könnyen alkalmazható, minden ellenjavallat nélkül. A Bioptron lámpa továbbá hordozható, otthoni használatra és mozdulatlan betegek számára is alkalmas.

A Bioptron lámpa története A Bioptron a Zepter International vállalat egyik márkaneve, mely alatt polarizált fényű készülékeket forgalmaznak gyógyászati célokra. Kevesen tudják, hogy az első ilyen készüléket az 1980-as években Fenyő Márta fizikus, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének egykori munkatársa fejlesztette, és Evolite néven kezdte Magyarországon forgalmazni. Fenyő Márta azt vizsgálta, hogy a lézer mely tulajdonsága felelős a felgyorsult sebgyógyulásért, és arra jutott, hogy a polarizáció. Találmánya, az Evolight, ami igazából egy egyszerű polárszűrővel ellátott nagy intenzitású fényforrás, 1987-ben nyert szabadalmat. Mivel azonban otthoni használatra történő gyártás és értékesítés beindítására Magyarországon nem adódott lehetőség, svájci befektetők vették meg a licencet, és a lámpa gyártására 1988-ban megalapították a Bioptron AG vállalatot. A termékfejlesztést innentől fogva a Bioptron végezte; a honlapon a feltaláló Fenyő Márta nevét meg sem említik. A Bioptront végül 1996-ban vásárolta meg a Zepter, így került a márkanév és a termék is az ausztriai vállalathoz. Fenyő Márta 1990-ben fényterápiás rendelőt nyitott, 2009-ben pedig Klein Péter vállalkozóval közösen szabadalmaztatta a teljestest-besugárzást lehetővé tevő Sensolite készüléket, mely a polarizáltfény-források mellett opcionális UV-forrást is tartalmaz.

Mikor és mire alkalmazzuk?

A terápia használható felnőtteknél és gyermekeknél kiegészítő terápiaként a fájdalom csökkentésére és a gyógyulás elősegítésére különféle állapotok esetén.

A Bioptron fényterápiás eszköz úgynevezett biostimuláló hatásokkal rendelkezik. Stimulálja a fényérzékeny intracelluláris molekulákat., ez sejtláncreakciókat indít be, és másodlagos válaszokat is kivált, hatása nem csak a kezelt bőrterületre korlátozódik. A Bioptronnak tulajdonított hatások közé tartozik a gyulladást elősegítő citokinek plazmaszintjének csökkentése, a gyulladásgátló citokinek szintjének és a fibroblaszt proliferációs faktorok növekedése, valamint a limfocita proliferáció módosítása.

Hatékonyságát a következő állapotok esetén vizsgálták: égési sérülések, kéztőalagút szindróma, teniszkönyök, műtét utáni sebgyógyulás, és fekélyek. A Bioptron terápiát a krónikus vénás fekélyek (pl. lábszárfekély) és nyomási fekélyek (felfekvés), valamint a közönséges akne (acne vulgaris, pattanás, mitteszer) kezelésére javasolják, de hatékony rövid távú kezelésnek bizonyult a teniszkönyök (oldalsó epicondylitis) és kéztő alagút szindróma kéztőalagút szindróma (carpalis alagút szindróma) kezelésére is.

Továbbá egy kutatás szerint a Bioptron fényterápia sikeres és hatékony a BAK tartósítószerrel végzett hosszan tartó glaukóma elleni terápia következményeként jelentkező száraz szem tüneteinek megszüntetésében, így a betegek kényelme és együttműködése is javult a súlyos zöldhályog kezelése során. A polarizált fényt kibocsátó lámpa minden zöldhályog (glaukóma) elleni kiegészítő terápiaként javasolt a betegeknek.

Mire nem alkalmas a polarizált fényterápia?

Mivel a Bioptron lámpa sejtszintű pontos hatásmechanizmusa nem ismert, és a pozitív hatások főleg a klinikai használaton és a felhasználók visszajelzésein alapulnak, a számos és lényeges pozitív hatás mellett nem szabad azt feltételezni, hogy egy mindenre hatásos csodamódszerről van szó. Így a közhiedelemmel ellentétben ez a típusú fényterápia sem mindenható, például nincs daganat-, vagy vírusellenes hatása sem. A hatásmechanizmusának pontos tisztázása pedig a további felhasználási lehetőségek miatt továbbra is elengedhetetlen.

Az viszont biztos, hogy a fényterápiának hangulatjavító hatása is van. Egy kellemes, biztonságos, nem forró fény használata pszichésen is megnyugtató, relaxáló hatású lehet, hasonlóan a fényterápiás boxok szezonális érzelmi zavarok kezelésére kínált kezeléséhez. A pozitív placebohatáson keresztül kiegészítő kezelésként tovább fokozhatja az egyéb, előírt kezelések hatásfokát, az önálló már bizonyított eredményességein kívül is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

