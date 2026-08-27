A rheumatoid arthritis tünetei

A rheumatoid arthritis általában egyidejűleg több ízületben okoz tüneteket. Nem feltétlenül jár erős fájdalommal, de a gyulladás számos egyéb ízületi és ízületen kívüli panaszt is okoz.

A rheumatoid arthritis (RA) szisztémás, autoimmun, gyulladásos reumatológiai betegség, amely elsősorban az ízületek synovialis szöveteit, az ízületi belhártyák érinti és ízületi panaszokat okoz, de a gyulladás az ízületeken kívül más szerveket is érinthet.

A rheumatoid arthritis vezető tünetei

A rheumatoid arthritis klinikai tünetei változatosak, az egyes betegeknél eltérő képet mutathatnak, különösen kezdeti stádiumban. A korai rheumatoid arthritis nem mindig a tankönyvi képet mutatja. A betegség aktivitása hullámzó lefolyású, a tünetek időről időre megjelenhetnek, aztán enyhülhetnek vagy elmúlhatnak. A vezető tünetek ezért nem minden esetben jelentkeznek minden betegnél, a betegség minden szakaszában, illetve nem állnak fenn folyamatosan. Jellegzetes lehet azonban, ha az alábbi tünetek közül többet is tapasztal:

Az ízületek fájdalma és duzzanata, különösen a kezek és a lábak kisízületeiben.

Az ízületek merevsége különösen alvást követően és pihentetés után.

Az érintett ízületek mozgástartománya csökken.

Az érintett ízületekhez kapcsolódó izmok ereje csökken.

Fáradtság, ami fellángolások alatt súlyos is lehet.

Hőemelkedés.

Hosszú távon: az ízületek deformálódása, reumás csomók kialakulása.

A reggeli merevség különösen fontos tünet. Gyulladásos arthritisben jellemző lehet a hosszan tartó reggeli ízületi merevség, amely pihenés után is jelentkezhet, és mozgás hatására általában enyhül. Ez különbözik az osteoarthritisre jellemző, többnyire rövidebb ideig tartó, terheléshez kapcsolódó merevségtől.

A betegség aktivitását nem lehet kizárólag a fájdalom intenzitása alapján megítélni. Egyes betegek viszonylag enyhe fájdalom mellett is jelentős synovitisszel rendelkezhetnek, míg másoknál a fájdalom (részben az idegrendszeri fájdalomfeldolgozás, például társuló fibromyalgia miatt) lehet kifejezett.

A tartós kéz- vagy lábujjízületi duzzanat, a reggeli merevség és a több ízületet érintő panaszok együtt különösen indokolják gyulladásos arthritis irányú kivizsgálást.

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Az érintett ízületek rheumatoid arthritis esetén

A rheumatoid arthritis általában egyidejűleg több ízületben okoz tüneteket. A betegség korai szakaszában a csukló, a kéz, a láb és a térdek ízületei érintettek. Ahogy a folyamat halad előre, a beteg válla, könyöke, csípője, állkapcsa és a nyaka is érintetté válhat. Általában egyidejűleg érinti a test mind a két felét, így például gyakori a kis kézízületek mindkét oldali megbetegedése.

A szimmetrikus sokízületi gyulladás (polyarthritis) klasszikus és gyakori megjelenési forma, ugyanakkor a szimmetria nem követelmény, és a betegség kezdetén előfordulhat kevés ízületet érintő vagy aszimmetrikus gyulladás is. A betegség klasszifikációs rendszerében a szimmetria önmagában nem kapott külön pontot, mivel nem bizonyult önállóan meghatározó tényezőnek. Egyoldali vagy kevés ízületet érintő panaszok esetén sem szabad kizárni az RA lehetőségét, különösen akkor, ha az érintett ízületben valódi gyulladásos duzzanat igazolható.

A betegség lefolyása, a tünetek időbeli alakulása

A rheumatoid arthritis felismerése a korai stádiumban bizonytalan. A betegség kialakulásában szerepet játszó autoantitestek - a rheumatoid faktor (RF) és az anti-citrullinált protein antitestek (ACPA) - akár évekkel az ízületi tünetek megjelenése előtt kimutathatók lehetnek.

Bár a rheumatoid arthritis krónikus betegség, súlyossága hullámozhat, időnként a tünetek romlását, majd javulását eredményezve. A fokozódó tüneteket, amiket fellángolásoknak nevezünk, felválthatják a viszonylag tünetmentes időszakok, amely alatt az ízületi duzzanat, a fájdalom, az alvászavar és a gyengeség enyhül. Az ízületi duzzanat és a deformálódás korlátozhatja az ízületek rugalmasságát, azonban ez nem terjed ki minden ízületre: valószínűleg számos ízület rugalmassága megmarad, még súlyos rheumatoid arthritis esetén is.

Általános panaszok és más szerveket érintő tünetek

A rheumatoid arthritis nem csupán ízületi betegség. A kopásos eredetű osteoarthritisszel (atrózisból kialakuló ízületi gyulladás) szemben, ami csak a csontokat és az ízületeket érinti, az RA autoimmun betegségként az ízületeken kívül is okozhat tüneteket. Érintheti a könnymirigyeket, a nyálmirigyeket, a szív és a tüdő belhártyáját, a tüdőt és nagyon ritkán az ereket is.

Gyakori általános panaszok RA esetén:

a tartós fáradtság,

gyengeség,

rossz közérzet,

étvágytalanság,

testsúlycsökkenés,

hőemelkedés vagy ritkábban láz.

A fáradtság a betegség aktivitásával, az alvászavarokkal, a fájdalommal, vérszegénységgel és pszichés tényezőkkel is összefügghet.

Hosszú távú tünetek - Az elmúlt évtizedekben változott az RA megjelenése

A korszerű, korán megkezdett és célzott kezelés miatt egyre ritkábban alakulnak ki azok a súlyos, jellegzetes ízületi deformitások, amelyek korábban az RA klasszikus késői megjelenését jelentették. Ez nem azt jelenti, hogy az RA ma már enyhe betegség lenne, hanem azt, hogy a korai felismerés és a betegségmódosító kezelés jelentősen javította a hosszú távú kimenetelt.

A bőr alatt idővel kis csomók alakulhatnak ki, amiket reumás csomóknak neveznek. Ezek tipikusan a nyomáspontokon találhatók meg, így pl. a könyök, a kezek, a lábak és az Achilles-ín felett, de másutt is kialakulhatnak, így pl. a fejtetőn, a térd felett, vagy akár a tüdőben is. Méretük változó lehet, a borsónyitól a diónyiig terjedhet, általában fájdalmatlanok. A reumás csomók szintén ritkábbá váltak a korszerű kezelés mellett, ugyanakkor továbbra is előfordulhatnak, különösen szeropozitív, nagyobb betegségaktivitással járó esetekben.