Hogyan támogassuk a reumatoid arthritisszel élő beteget?

szerző: Dr. Zsuga Judit, neurológus - WEBBeteg
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Egy ízületi fájdalomra panaszkodó embert sokan nem is veszünk komolyan, és nem gondolnánk, hogy a betegnek idővel a fájdalom mellett, akár a teljes kiszolgáltatottság érzésével is meg kell birkóznia. Magyarországon több tízezer reumatoid arthritisben szenvedő beteget tartanak nyilván, s minden évben 1000 új esetet regisztrálnak.

Értsük meg a betegséget!

A legtöbbünknek fáj időnként a dereka, időről-időre visszatérő fájdalmat érzünk a végtagjainkban vagy az ízületeinkben, és kezdetben talán hajlamosak is vagyunk mindezt egy rossz mozdulat, vagy a megerőltető munka számlájára írni.

Amennyiben azonban a panaszokat a reumatoid arthritis okozza, a betegség egyre inkább súlyosbodik, a mindennapokra egyre jobban rányomja bélyegét, az évtizedeken át tartó állapotromlás pedig az élettér fokozatos beszűkülését, az életminőség egyre jelentősebb romlását okozza, míg végül a beteg teljesen kiszolgáltatottá válhat környezetének. A betegség időben történő felismerése, és a megfelelő kezelés megkezdése nélkül veszélybe kerülhet az is, hogy a beteg önellátó tudjon maradni, képes legyen önállóan étkezni, öltözni, helyet változtatni.

A reumatoid arthritis a mozgásszervi betegségek egyik legsúlyosabb formája. A betegség az ízületek fájdalmát, duzzanatát és megfelelő kezelés nélkül idővel azok deformálódását hozza létre. Az osteoarthritissel szemben, ami az ízületek kopásának eredménye, a reumatoid arthritis egy autoimmmun eredetű gyulladásos betegség. Az idézi elő, hogy az immunrendszer megtámadja az ízületeket borító porcot.

Segítse az orvoshoz fordulást!

A reumatoid arthritis kezdeti tüneteit mutató beteget rá kell venni, hogy minél előbb keresse fel orvosát. Ha valamely ismerősünket, hozzátartozónkat folyamatosan fennálló kellemetlenség érzése, illetve a test mindkét oldalán több ízületet érintő ízületi duzzanat áll fenn, az orvos a beteg bevonásával nemcsak a fájdalmat tudja csillapítani, hanem a betegség lefolyását lassító kezelést is ki tud dolgozni.

A reumatoid arthritis tünetei
A reumatoid arthritis tünetei időről-időre megjelenhetnek, aztán elmúlhatnak. Ezek közé tartoznak az alábbi panaszok.
  • Az ízületek fájdalma és duzzanata, különösen a kezek és a lábak kisízületeiben.
  • Jellemző, hogy reggelente ébredés után az érintett ízületek annyira merevek, hogy akár 1/2-1 órába telik, míg a beteg be tudja járatni.
  • Az érintett ízületek mozgékonysága csökken.
  • Az érintett ízületekhez kapcsolódó izmok ereje csökken.
  • Fáradtság, ami fellángolások alatt súlyos is lehet.
  • Hőemelkedés.

A mindennapok átalakulása

A már diagnosztizált beteggel meg kell értetni a kezelések fontosságát, a fizioterápiás kezelések és gyógytornák szerepét. Rá kell venni egy nyugodtabb, nem megerőltető életformára, ha szükséges, a testsúly csökkentésére.

A reumatoid arthritis kezelése általában nem csupán a gyógyszeres kezelésből, hanem a megfelelő életmód betartásából is áll, amely elképzelhetetlen a beteg és családtagjai részvétele és együttműködése nélkül. Fontos, hogy a beteg mozogjon rendszeresen, tartsa meg ideális testsúlyát, gyógyszereit pedig az előírt módon szedje be. A gyógyszeres kezelés általában élethosszig tartó kezelést jelent, ugyanakkor ezek kombinációja, adagolása rendszeres felülvizsgálatot igényel. A modern terápiák és a rehabilitáció segítségével tartós panaszmentesség, a betegség remissziója, a szövődmények kialakulásának megelőzése is elérhető.

A segítségnyújtás igazodjon a beteg aktuális állapotához. Ha segítséget kér, akkor támogassuk a hétköznapi tevékenységei megkönnyítésében, ugyanakkor ne korlátozzuk feleslegesen, fontos, hogy a beteg minél nagyobb mértékben megőrizze önállóságát. A beteg terhelhetősége akár napról napra is változhat. Segíthetünk - a panaszok aktuális súlyossága szerinti mértékben - pl. a bevásárlás és házimunkák átvállalásával, de abban is, hogy javasolunk a számára a hasznos, az ízületeket tehermentesítő segédeszközöket (üvegnyitó, vastag nyelű kés stb.).

Támogassa a beteget abban, hogy megismerje betegségét: hogyan halad előre, mik a kilátások, milyen kezelési lehetőségek állnak a rendelkezésre és mik a mellékhatások. Minél többet tud a beteg, annál aktívabb lehet a saját gondozásában. Beszéljen orvosával, emellett a mindennapok megfelelő életmódjának kialakításához keressen információt könyvekből illetve az interneten is!

A mozgás szerepe

Ha a beteg tud még járni, sétáljon, ez nagyon jó kezdő mozgásforma! Ha a séta nem megoldható, próbáljon szobabiciklizni, vagy végezzen kéz-, illetve kartornát. Fontos, hogy mindennap minden ízületét mozgassa át az ízületek véghelyzetei között. Mozgás közben igyekezzen egy folyamatos, állandó ritmust fenntartani, ne rángassa a végtagokat, ne ugráljon! A gyulladt, érzékeny, vagy sérült ízületek mozgatását nem szabad erőltetni, a fájdalomhatáron belüli, könnyű mozgás megengedett. Hogyha egy új ízület válik fájdalmassá, hagyja abba annak a mozgatását! A több mint két órán keresztül fennálló, újonnan kialakult fájdalommal a szervezet azt jelzi, hogy az ízület túl lett terhelve. Ha ez a fájdalom több mint két napon keresztül fennáll, a beteg keresse fel orvosát!

Ha előrehaladott a betegség

A beteg felelőssége nem elhanyagolható a terápia tervezése során sem: a tünetekhez alkalmazkodó gyógyszeres kezelés és a mellékhatások minimalizálása érdekében, fokozott figyelem és együttműködés szükséges a reumatoid arthritisben szenvedő beteg részéről.

A betegnek orvoshoz kell fordulnia akkor is, hogyha a rheumatoid arthritis szedésére használt gyógyszereinek mellékhatásai (émelygés, bizonytalan hasi rossz érzés, a fekete széklet, a székletmozgások változása, székrekedés, illetve aluszékonyság) alakulnak ki. Együttműködéssel nemcsak a betegség lefolyása lassítható le, hanem a nem kívánt mellékhatásokból eredő kellemetlenségek is csökkenthetők.

Előrehaladott betegség esetén figyelni kell a depressziós, szorongásos tünetek jelentkezésére. Ezeket gyakran könnyebben észreveszi a család, környezet, mint maga a beteg. Szükség esetén vegyük igénybe pszichológus, pszichiáter segítségét is a reumatológus mellett.

Bár a régi barátok és a család lehet a legfőbb segítője, olyan betegekkel is érdemes tartani a kapcsolatot, akik tudják, hogy mi az, amin hozzátartozónk keresztülmegy.

Egyesületek
Magyar Reumabetegek Egyesülete
Budapest 1023 Ürömi u. 56.
Telefon: 1/326-0699
https://izuletibetegsegek.hu

Dr. Zsuga JuditForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Zsuga Judit neurológus, pszichiáter, klinikai farmakológus

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