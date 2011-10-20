Az ízületi ultrahang az ultrahanggal végzett vizsgálatoknak egy olyan speciális formája, amely során lehetőség nyílik az ízületek lágyrészeinek - a szalagok, íntapadások, nyáktömlők, ciszták, ízületi belhártya - ábrázolására.

Milyen előnyei vannak az ízületi ultrahangnak?

Az egyre nagyobb felbontású ultrahang készülékek segítségével egyre kisebb struktúrák vizsgálata lehetséges, ezért alkalmas az ízületi fájdalmakat (elsősorban térd, boka, váll, csukló, de a könyök, ujjak kisízületei is) és végtagfájdalmakat (lábfájás) okozó elváltozások jelentős részének felismerésére. Segítségével elkülöníthetőek a gyulladásos, kopásos reumatológiai betegségek, illetve megítélhetőek az ízületi sérülések, azonosíthatóak a ciszták.

Az ízületek a vizsgálófejjel (transzducer) körbejárhatók, lehetőség nyílik a vizsgálandó terület több oldalról való megtekintésére. Az eljárás valós idejű, azonnali eredményt nyújt a vizsgáló orvos számára.

Az ízületi ultrahang egy röntgen- vagy CT-felvétellel ellentétben nem jár sugárterheléssel. Az MR-vizsgálattal szembeni előnye, hogy a várólisták jelentősen rövidebbek, a vizsgálat elvégzése magánegészségügyi ellátás esetén olcsóbb.

Hogy zajlik az ízületi ultrahangvizsgálat?

A vizsgálat lényegében fájdalmatlan, többször ismételhető, mivel sugárterheléssel nem jár. Nagyobb előkészületet nem igényel, a betegnek mindössze a vizsgálandó testrészét kell szabaddá tennie.

A vizsgálat elején a vizsgált területet egy géllel kenik be, mely a képminsőget javítja. Ez a vízbázisú gél a vizsgálat után könnyen letörülhető, nem hagy nyomot maga után.

Orvosa kérheti a vizsgálat alatt, hogy mozgassa az adott ízületet (aktív mozgatás), vagy ő mozgatja a végtagot (passzív mozgatás). Ezzel olyan információhoz jut az ízület funkcióját tekintve, amely sem a röntgen, sem az MR-felvételen nem látható.

A vizsgálat általában 10-20 percig tart, ez természetesen függ a vizsgált ízülettől, azok számától, a megfigyelt elváltozásoktól.

Mint minden vizsgálatnál, itt is fontos, hogy az ultrahangvizsgálatot egy abban jártas szakember készítse és értékelje.

Ultrahangvezérelt orvosi beavatkozások Ízületi ultrahangot olykor nem diagnosztikai célra használják, hanem az ízületbe adott fájdalomcsillapító injekció beadását vagy az ízületi folyadékgyülem, nyáktömlő, ciszta leszívását végzik ultrahangvezérelten, lehetővé téve a beavatkozás pontos elvégzését.

Milyen betegségek mutathatók ki az ízületi ultrahanggal?

Az ízületi ultrahanggal jól elkülöníthetőek a kopásos (degeneratív), a gyulladásos ízületi betegségek és a sportsérülések. Legtöbbször a térdfájás kivizsgálásának keretében kerül rá sor.

Sportsérülések kapcsán nagyon gyakran sérülnek az ízületekben lévő szalagok, illetve az igénybe vett végtagon az izmok. Az ultrahang vizsgálattal kimutathatóak az izmokban kialakult bevérzések, izomszakadások, a tapadási felszíneken kialakult gyulladások, az ízületben bekövetkezett szalagsérülések (pl. térdszalagsérülések), ínszalagszakadások.

Degeneratív ízületi betegségeknél (artrózis, ízületi porckopás) jól látható a csontokat borító porc mennyiségének csökkenése. A normál esetben jól látható ízületi rés beszűkül, továbbá a degeneratív betegségekre jellemző egyéb elváltozások is megfigyelhetők.

Gyulladásos betegségeknél egy ízületi ultrahang vizsgálat alkalmával jól láthatóvá tehetők a gyulladásos folyamatokra jellemző elváltozások. Ilyenek például:

a csontok felszínén megjelenő kimaródások

az ízületi belhártya megvastagodása gyulladás (synovitis) miatt

az ízületi folyadékgyülem

íngyulladások, ínmegvastagodások és ínhüvelygyulladás

nyáktömlő-gyulladás (bursitis)

ciszták, csomók: ganglion, Baker-ciszta

A gyulladásra utaló jel oka lehet túlterhelésből vagy sérülésből adódó, esetleg fertőzéses eredetű ízületi gyulladás (arthritis), köszvény, vagy autoimmun eredetű gyulladásos ízületi betegség (pl. rheumatoid arthritis) is, ezek diagnosztizálásáhaz szükség lehet további célzott vizsgálatok elvégzésére.

Egyéb lehetőségek - Az ízületek és a végtagok környező területeinek ultrahangvizsgálata kiterjedhet az ízületekben lévő érhálózat vizsgálatára, az erekben zajló vérkeringés jól vizsgálható a doppler-ultrahang, color-doppler technikával. Az idegek vizsgálata során ultrahang segítségével lehetőség nyílik egyes alagút szindrómák vagy idegsérülések diagnózisára.

Mire nem alkalmas az ultrahang és milyen alternatívái vannak?

Az ízületi ultrahang vizsgálat legtöbbször nem váltja ki a röntgenfelvétel készítését, hanem kiegészíti azt, illetve lehetőséget nyújt a felmerülő betegségek elkülönítésére.

Az ízületi ultrahang nem alkalmas a csontozat eltéréseinek megítélésére (csonttörések), a csont mélyebb rétegeinek ábrázolására (csontvelő), nem alkalmas a mélyebben elhelyezkedő ízületek (csípő) vizsgálatára, és a porcfelszínről alkotott képe is kevésbé részletes.

Amennyiben a csontokat érintő esetleges elváltozások vizsgálata a cél, akkor röntgenvizsgálat, illetve még részletesebb kép érdekében CT-vizsgálat elvégzése szükséges. Az MRI-vizsgálat az ultrahangjál jobb felbontású képet nyújt a lágyrészekről, a porcfelszín állapotáról, illetve képes a csontvelő ábrázolására is.

Előfordulhat, hogy a diagnózis részletei a fenti képalkotó vizsgálatok elvégzése után sem egyértelműek. Ilyenkor artroszkópos beavatkozásra (ízületi tükrözés) kerülhet sor, amit általában már egy sebészeti beavatkozás részeként végeznek el, ritkábban önálló diagnosztikai céllal.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Németh Ágnes