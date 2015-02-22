A Baker-ciszta tünetei és kezelése

A Baker-ciszta egy folyadékkal teli tömlő a térdhajlatban, amely duzzanatot és feszülő érzést eredményez. A fájdalom rosszabbodhat a térd teljes hajlításakor, nyújtásakor vagy terhelésekor. Nem önálló betegség, hanem valamilyen térdízületi probléma következménye.

A Baker-cisztát térdhajlati cisztának is nevezik, közvetlen oka a térdízületben a túlzott ízületi folyadék (synovia) termelés. Általában térdízületi gyulladások, sérülések eredménye, melynek hatására a térdízület túl sok folyadékot termel, ez pedig a térd anatómiai felépítéséből következően a lágy részek, a térdhajlat felé tud kitüremkedni. Ez a folyamat vezet a Baker-ciszta kialakulásához. Az alapprobléma kezelésével - mely leggyakrabban az ízületi porckopás vagy a meniscus-sérülés - általában a panaszok enyhülnek.

A Baker-ciszta tünetei

Néhány esetben a Baker-ciszta nem okoz fájdalmat és nincs szemmel látható vagy tapintható duzzanat. Kinyújtott láb esetén olykor látható a térdhajlatban, behajlítva eltűnik. Ez nem csak a ciszta méretétől, hanem elhelyezkedésétől is függ. Ilyen esetekben általában orvosi képalkotó vizsgálat (pl. ultrahang) során fedezik fel a cisztát.

Ha mégis okoz panaszokat, az alábbi tünetek jelezhetik a Baker-cisztát:

Duzzanat a térdhajlatban - puha, rugalmas dudor, főleg kinyújtott lábnál látszik jobban

Térdfájdalom - a térdfájás tompa, sokszor inkább feszítő érzés jelentkezik, olykor kisugárzik a láb környező területeire is

Nehezített mozgásképesség - hajlításkor vagy nyújtáskor enyhe fájdalom, húzó érzés, ízületi merevség tapasztalható

A panaszokra jellemző, hogy a ciszta által okozott tünetek súlyossága napról napra változhat. Fokozódhatnak fizikai aktivitásra, illetve hosszú ideig történő állás esetén, a térdízület pihentetését követően azonban átmenetileg meg is szűnhetnek. Nem minden tünet jelentkezik feltétlenül egyszerre.

A ciszta megrepedésekor hirtelen éles fájdalom, duzzanat, az adott régió kipirosodása jelentkezik a lábszárban is, a panaszok hasonlítanak a mélyvénás trombózis tüneteire. Ha meg van dagadva a lába és a vádlija bevörösödött, azonnali orvosi vizsgálatra van szükség, hogy kizárják a súlyosabb kórképet.

A Baker-ciszta kialakulásának okai

A térdhajlati duzzanat sokkal súlyosabb állapot jele is lehet, mint egy folyadékkal telt ciszta, ezért fontos a kiváltó ok felderítése és kezelése. Ha fájdalmat és duzzanatot tapasztal térdhajlatában, keresse fel orvosát, hogy kiderítse panaszai okát.

Az ízületben lévő sajátos „kenőanyag”, az ízületi folyadék (synovia) segít a láb egyenletes lendítésében, és csökkenti a súrlódást a térdízület alkotói között, mozgás közben. Ha a térdízület túl sok ízületi folyadékot termel, annak az oka valamilyen gyulladás, vagy sérülés.

A Baker-ciszta hátterében álló gyakori okok lehetnek:

A Baker-ciszta kivizsgálása

A Baker-ciszta általában fizikális vizsgálattal kimutatható. Ennek ellenére leggyakrabban sor kerül képalkotó vizsgálatokra, elsősorban ízületi ultrahang vizsgálat (UH) vagy mágneses rezonancia vizsgálat (MRI) jöhet szóba.

Erre egyrészt azért van szükség, hogy kizárjunk más, hasonló tüneteket okozó betegségeket, ilyen a vérrög (mélyvénás trombózis), vagy az aorta aneurizma (verőértágulat). A másik ok, hogy fontos a Baker-cisztát előidéző ok felderítése, mivel ennek kezelésétől várható a tartós gyógyulás.



Baker-ciszta MRI felvételen

A Baker-ciszta kezelése

Az orvosi kezelés elsősorban a Baker-cisztát kiváltó ok megszüntetésére irányul, és nem magára ciszta kezelésére. A ciszta kezelésére és tüneti kezelésre legtöbbször nincs szükség, de ha nagyon nagy és nagy fájdalmat okoz, orvosa az alábbi kezeléseket alkalmazhatja:

Gyógyszeres kezelés: Orvosa kortikoszteroid injekciót, például cortisone-t ad a térdébe, hogy ezzel csökkentse a gyulladás mértékét. Ez a gyógyszeres kezelés csökkentheti a fájdalmat, de nem minden esetben előzi meg a ciszta kiújulását.

Orvosa kortikoszteroid injekciót, például cortisone-t ad a térdébe, hogy ezzel csökkentse a gyulladás mértékét. Ez a gyógyszeres kezelés csökkentheti a fájdalmat, de nem minden esetben előzi meg a ciszta kiújulását. A folyadék lecsapolása: Orvosa egy tű segítségével lecsapolhatja a felgyülemlett ízületi folyadékot a térdízületből. Ezt a műveletet tűvel végzett aspirációnak nevezik, mely beavatkozásra általában ultrahangos irányítás mellett kerül sor. Amennyiben a Baker-ciszta a tűvel való leszívást követően ismételten megtelik, a ciszta műtéti úton való eltávolítása is szóba jöhet megoldásként.

Orvosa egy tű segítségével lecsapolhatja a felgyülemlett ízületi folyadékot a térdízületből. Ezt a műveletet tűvel végzett aspirációnak nevezik, mely beavatkozásra általában ultrahangos irányítás mellett kerül sor. Amennyiben a Baker-ciszta a tűvel való leszívást követően ismételten megtelik, a ciszta műtéti úton való eltávolítása is szóba jöhet megoldásként. Fizikoterápia: Jegeléssel, kompressziós pólya felhelyezésével és mankók alkalmazásával csökkenthető a fájdalom és a duzzanat mértéke. Kíméletes, a mozgáspálya megtartására irányuló speciális gyakorlatok végzése, és a térd körüli izmokat erősítő gyakorlatok segíthetnek mérsékelni a panaszokat, és megőrizni a térd mozgástartományát.

Az ok megszüntetésére irányuló terápia lehet:

Meniscus-sérülések esetén orvosa javasolhatja a műtéti beavatkozást a sérült porc helyreállítására, vagy a levált porc eltávolítására. A beavatkozás leggyakrabban artroszkópos úton történik. Enyhébb esetekben elegendő lehet a konzervatív kezelés (pihentetés, gyógyszeres kezelés, gyógytorna).

Degeneratív ízületi gyulladás (arthrosis, osteoarthritis) esetén a kezelés általában gyógyszeres (gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító), fizioterápia, valamint szükséges a térd terhelésének tartós csökkenése. Az elpusztult porcszövet már nem építhető vissza, így a duzzanat is megmaradhat, de a Baker-cisztával járó panaszok nagymértékben csökkenthetőek.

Autoimmun eredetű ízületi gyulladások esetén az adott betegség, leggyakrabban a rheumatoid arthritis kezelése immunmoduláló, gyulladáscsökkentő gyógyszeres terápiával történik, ezektől várható a többi jellemző tünet mellett a Baker-ciszta által okozott panaszok enyhülése is.

A Baker-ciszta otthoni kezelése

Ha orvosa megállapítja, hogy a Baker-cisztáját arthritis okozza, az alábbi tanácsok mindegyikét, vagy egyes lépéseket tartson be:

Kövesse a R.I.C.E. szabályait - Ez egy angol mozaikszó, mely az alábbi lépésekre épül: pihentetés (rest), jegelés (ice), nyomókötés alkalmazása (compression) és a végtag felpolcolása (elevation). Pihentesse lábát és jegelje a gyulladt területet! Helyezzen nyomókötést a térdére. Polcolja fel a beteg végtagját, amikor csak lehet, különösen esténként.

Ez egy angol mozaikszó, mely az alábbi lépésekre épül: pihentetés (rest), jegelés (ice), nyomókötés alkalmazása (compression) és a végtag felpolcolása (elevation). Pihentesse lábát és jegelje a gyulladt területet! Helyezzen nyomókötést a térdére. Polcolja fel a beteg végtagját, amikor csak lehet, különösen esténként. Alkalmazhatóak vény nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszerek - A fájdalomcsillapítók adagolásánál tartsa be a betegtájékoztatóban feltüntetett utasítást, és vigyázzon, hogy ne vegyen be többet a javasoltnál. Minél rövidebb ideig szedjen gyógyszereket fájdalomcsillapításra.

A fájdalomcsillapítók adagolásánál tartsa be a betegtájékoztatóban feltüntetett utasítást, és vigyázzon, hogy ne vegyen be többet a javasoltnál. Minél rövidebb ideig szedjen gyógyszereket fájdalomcsillapításra. Átmenetileg csökkentse térdízületei terhelését - Fizikai kímélet esetén a térdízület terhelése is mérséklődni fog, ez fontos lehet a Baker-cisztát kiváltó ok miatt is. A kivizsgálást és a kezelés megkezdését követően orvosa tájékoztatja arról, mennyi ideig szükséges betartani a fizikai kíméletet, sőt ilyenkor a gyógyulás érdekében már sokszor kifejezetten javasolt a kímélő mozgásformák fokozatos bevezetése.

