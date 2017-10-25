A nyírfapollen az egyik legjelentősebb tavaszi allergén: erős tüneteket okoz, az allergiás náthára jellemző légúti és szempanaszok mellett jellemző rá a bizonyos ételekre adott keresztallergia is.

A nyírfa az egyik legerősebb allergén pollenforrás a tavaszi hónapokban, allergológusok tapasztalatai szerint előfordulása az elmúlt néhány évtizedben jelentősen növekedett. Szezonja március második felétől májusig tart, ekkor jelentkeznek az allergás náthára (allergiás rhintitis) jellemző panaszok az allergénre érzékenyekben. Természetesen az adott év időjárásától függően ez kissé eltérhet, az utóbbi években a legtöbb allergén növény virágzása korábbra tolódott.

Hogyan állapítható meg a nyírfapollen-allergia?

A tavasszal szezonális allergiás tüneteket mutató betegek jelentős része érzékeny a nyírfapollenre, de nagyjából azonos időszakban virágzó, hasonlóan erős allergén még az éger, a fűzfa, a kőris, a tölgy és a gesztenye is, továbbá elsősorban a pázsitfűfélék (pollennaptár). Éppen ezért a panaszok jelentkezésének ideje alapján nem állapítható meg biztosan az érzékenység, bár a lehetséges allergének köre leszűkíthető. Az is gyakran előfordul, hogy egy allergiás beteg egyszerre több növény pollenjére is érzékeny, sőt a botanikai rokonság miatt ez kifejezetten jellemző.

Az, hogy valaki valóban allergiás-e a nyírfapollenre, vizsgálattal (bőrpróba) állapítható meg, ezt azonban szezonban nem lehet elvégezni. A légúti allergia kivizsgálásának ideális időszaka október-január hónapok.

Hirdetés

Tünetek nyírfapollen-allergia esetén

A nyírfapollen nagyon apró, széllel nagy távolságra eljut, ezért olyanok is produkálhatnak allergiás tüneteket, akik közvetlen környezetében nem található nyírfa. Napos és szeles időben a panaszok erősödnek.

A vezető tünetek nyírfapollen-allergia esetén is az általános szénanáthás panaszok:

tüsszögés

orrfolyás, orrdugulás

torokviszketés, torokkaparás

orrviszketés

szemiszketés, fokozott könnytermelés

köhögés

súlyos esetben asztmás tünetek, sípoló légzés

Az allergia bármilyen életkorban jelentkezhet, leggyakrabban tinédzser és fiatal felnőttkorban tapasztalhatóak először a panaszok.

Gyakori a keresztallergia

A nyírfapollen gyakran vált ki keresztreakciót, a pollen-étel keresztreakció nyírfapollen-allergiások esetében a Budai Allergiaközpont tapasztalatai szerint eléri a 30 százalékot.

A keresztallergia nem szénanáthás tünetekkel, hanem az úgynevezett orális allergia szindróma tüneteivel jelentkezik: a szájnyálkahártya viszketése és bizsergő érzése, ajak és nyelv enyhe duzzanata. A keresztallergia nem szezonális, a reakciót kiváltó növények fogyasztásakor az év bármely szakaszában hasonló panaszok alakulnak ki.

A nyírfapollen keresztallergénjei a következők: csonthéjasok (pl. mogyoró, mandula), számos gyümölcs (pl. alma, sárga- és őszibarack, kiwi). Gyakran csak nyers formában jelentkezik a reakció, a főzés/sütés csökkenti vagy megszünteti azt.

Kezelési lehetőségek

A betegek többségénél más pollenallergiákhoz hasonlóan a kezelés alapját az antihisztaminok jelentik. Ezek a gyógyszerek akkor fejtik ki legjobban a hatásukat, ha a tabletták szedése már a szezon várható kezdete előtt legalább egy héttel megkezdik és a pollenszezon időtartama alatt rendszeresen szedik. Az átmenetileg felerősödő panaszok esetén alkalmilag bevett gyógyszer nem kellően hatékony, így a panaszok és a légúti következmények is fennmaradnak.

Hosszabb távú panaszcsökkentést eredményezhet az allergénspecifikus immunterápia. A immunterápia az immunrendszer működését befolyásolja, ezen keresztül képes jelentősen csökkenteni az allergiás tüneteket. Az eredmény eléréshez átlagosan három évig tartó terápia szükséges. Bár legtöbbször nem végleges és nem érhető el a teljes panaszmentesség, az eljárás tartósan és jelentős mértékben képes javítani a panaszokon, egyénenként eltérő mértékben.

Természetesen fontos az pollenexpozíció elkerülése is. Az allergiások környezetében ne ültessünk nyírfát és kerüljük a nyírfaerdőket (jellegzetes a fa törzsének fehéres kérge), pollenszezonban mérsékeljük a szabadtéri programok számát vagy időtartamát, segíthet a napszemüveg és a maszk viselése is.

WEBBeteg