A lábfej fájdalmának leggyakoribb okai különböző életkorokban

A lábfájás okai szerteágazóak lehetnek. Leginkább sérülések, ortopédiai elváltozások, idegi elváltozások, köszvény következtében, vagy valamely betegség szövődményeként jelentkezhetnek. A megfelelő kezelés érdekében részletes kivizsgálás szükséges.

A láb a mindennapi szóhasználatban az egész alsó végtagra értelmezhető, viszont orvosi értelemben csak a bokától lefelé tartó részt, a fábfejet jelenti. A cikk ebben az értelemben a lábfejet (is) érintő fájdalom lehetséges okait ismerteti, az alsó végtag különböző részeinek fájdalmával más cikkekben foglalkozunk: térdfájás, sípcsont fájdalom, belső comb, térdhajlat fájdalom.

A lábfej fájdalom gyakori okai és a tennivalók

Gyakori okok bármely életkorban

Sérülések: a leginkább kézenfekvő ok a húzódás, zúzódás, ficam és rándulás, törés, vagy hámszövet sérülése (vágás, szúrás). A tünetek alapján nehéz megmondani a súlyosság fokát, ezért amennyiben a sérülés nem szűnő, erős fájdalommal jár, érdemes orvoshoz fordulni. Ezekkel a kórképekkel leginkább a traumatológia és ortopédia foglalkozik.

Túlterhelés is okozhat lábfájdalmat, pl. intenzív sportolás, fizikai munka után. Kezelése a lábfej kímélésével, tehermentesítéssel, illetve fájdalomcsillapító kenőcsökkel lehetséges.

A csontok, ízületi porc, szalagok, izmok daganatos betegségei: csonttumorok inkább gyermekkorban, míg a lágyrészek daganatai minden életkorban jellemzőek. Ezek fájdalmas elváltozások, éjjel is panaszt okoznak, azonnali és szakszerű kezelést igényelnek. Ortopéd sebészhez kell fordulni velük.

Inkább idős korban jellemző kórképek

Lábfej deformitások: Ezek az elváltozások előbb-utóbb kopáshoz (arthrosishoz) fognak vezetni, e miatt erősödő, éles, állandó jellegű fájdalamt okoznak. Ide tartoznak például:

lúdtalp, bokasüllyedés,

dongaláb,

lóláb,

bütyök,

kalapácsujj,

sarokcsontkinövés (sarkantyú)

A lúdtalp A lúdtalp a láb boltozatos szerkezetének hiánya, illetve csökkent volta. Boltozatos szerkezet újszülött korban még nincs, az csak a későbbi életkorokban alakul ki. A lúdtalpas állapot kezelésének célja tehát a megelőzés. A lúdtalp

Kopás (arthrosis): a kor előrehaladtával ízületeink porcfelszíne elkopik. A kopásos termékek az ízületben felszaporodnak, gyulladást okoznak. Az artrózis eleinte csak terheléskor, később állandó jellgű, nagy fájdalommal jár. Kezelése a reumatológuosk és az ortopéd sebészek feladata. Eleinte kezelésekkel, gyulladáscsökkentő kenőcsökkel, tablettákkal, porserősítőkkel kezeljük, de ha állandó jellegűvé válnak a panaszok, műtétet javaslunk. A protézis műtéteket ortopéd sebészek végzik.

Neuropátiás fájdalom: az idegrendszer károsodása, működészavaraként jön létre, vagy jellemzően valamely más betegség szövődményeként jelentkezik a neuropátiás fájdalom a lábban. Leginkább vesebetegségben, cukorbetegségben, kötőszöveti betegségben vagy alkoholbetegségben szenvedő betegeknél alakulhat ki. Jelentkezésekor égő, szurkáló, bizsergő érzet válhat ki. A betegek úgy szoktak fogalmazni: „mintha hangyák mászkálnának a lábamon”. Ennek a kórképnek a megelőzése fontos, úgy kell kezelni az alapbetegséget, hogy lehetőleg nem alakuljon ki szövődményként neuropátia. Ha kialakult, gyógyszerekkel lehet enyhíteni a panaszokat. Reumatológusok, neurológusok, ortopéd sebészek tudnak segíteni.

Köszvény: leginkább az öregujj fájdalmát, ízületeinek gyulladását okozza. Ez egy erős, égő, állandó jellegű fájdalom szokott lenni. A köszvényt a fehérjék lebontási termékének, a húgysavnak a lerakódása okozza. Ezek a kristályok az ízületi belhártyában, a szalagokban, az ízületek környékén rakódnak le, ezzel gyulladást és kellmetlen fájdalmat okozva. Ennek a betegségnek is nagyon fontos a megelőzése! Diétával, gyógyszerekkel lehet a húgysavszintet csökkenteni, az akut gyulladást pedig gyulladáscsökkentőkkel lehet enyhíteni.

Gerinc eredetű, alsó végtagba sugárzó fájdalom is gyakran fordul elő, gerincsérv vagy a csontos gerinccsatorna-szűlülete okozza. Ez az ágyéki gerincből valamelyik vagy mindkét alsóvégtagba sugárzó erős, állandó fájdalom. Gyakran jár a végtag zsibbadásával is. Kezelése fizikoterápia, gyulladáscsökkentő és izomlazító gyógyszerek, infúziós kezelés, gyógytorna. Ha ezek nem segítenek, vagy bénulás alakul ki, azonnal műtétet kell végezni. Reumatológusok, ortopéd sebészek, idegsebészek kezelik. Fontos, hogy ezt a kórképet is szakember kezelje, mert a maradandó szövődmények kialakulása előtt célszerű megoperálni!

Gyermekkorban jellemző betegségek

Fejlődési rendellenességek, veleszületett vagy szerzett deformitások

Csontosodási zavarok (aseptikus csontnecrosisok)

Növekedéskor a szalagok, izmok, inak nem tudják követni a csontos növekedést. Gyakran okoznak ezzel láb-, térdfájdalmat a gyerekeknek.

Ezeknek a kórképeknek az elkülönítése bonyolult feladat, a kezelése ortopéd sebész feladata.

A lábfájás okának kivizsgálása

A lábfej fájdalmát igyekszünk a kiváltó oknak megfelelően kezelni, ezért fontos a pontos kivizsgálás és diagnózisalkotás.

A diagnózis felállításához szükség van szakértő vizsgálatra. Mozgásszervi betegségekkel foglalkozó orvosok sokszor készíttetnek röntgen felvételeket, amelyeken a csontok betegségeit lehet jól látni, a változásokat követni. A csontok elváltozásainak pontosítása céljából szoktak még CT-t vagy csontizotóp vizsgálatot készíteni. A lágyrészekről (izmok, inak, szalagok) ultrahang vizsgálat, vagy MR felvétel készül.