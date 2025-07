Milyen kilátásai vannak az akut leukémiával élő betegnek?

A felnőttkori heveny leukémia a vérképző sejtek daganatos burjánzását jelenti a csontvelőben, vérben, esetleg a nyirokszervekben. Évente Magyarországon 300-400 ember betegszik meg heveny leukémiában. Mire számíthat egy beteg?

Kezelés nélkül az életkilátások rosszak, elsősorban fertőzés vagy vérzés következtében jellemzően heteken vagy 1-2 hónapon belül elveszítjük a betegeket. A betegek kezelése kemoterápiával történik, melynek fajtája a betegség természetétől, a beteg életkorától és állapotától függően változik. Maga a kezelés átlagosan egy hétig tart, a betegeket ilyenkor többféle vénás kemoterápiás szer kombinációjával kezeljük.

Hirdetés

Mégsem csak egy hét a kórházi bennfekvés ideje

A kemoterápia hatására a daganatsejtek mellett átmenetileg az egészséges csontvelői eredetű sejtek is elpusztulnak, emiatt fertőzések léphetnek fel (hiszen átmenetileg nagyon alacsony az immunvédekezésben részt vevő fehérvérsejtek száma), vérszegénység alakul ki és vérzékenység jelentkezhet (míg a vérlemezkeszám újra nem rendeződik). Emiatt a betegek még átlagosan 3-4 hétig tartózkodnak a kórházban, ahol lehetőség szerint 1-2 ágyas kórtermekben kerülnek elhelyezésre.

A fertőzés veszélye miatt szigorított a látogatás, a behozható élelmiszerek listája. Kiegészítő kezelésként gyakran vér vagy vérlemezke, vénás antibiotikum vagy gombaellenes gyógyszerek adására is sor kerül.

Mit tapasztalhat a beteg a kezelést követően?

A gyógyszerek mellékhatásai miatt átmenetileg kihullik a betegek haja. Emellett hányinger, hányás, étvágytalanság, olykor hasmenés és láz is előfordul a kezelést követő hetekben, melyek nehezítik a betegek mindennapjait. A sejtszámok rendeződésével rövid időre otthonukba engedjük a betegeket, de ismételt kemoterápiás ciklusok szükségessége miatt 1-2 héten belül újabb kezelést indítunk. A leukémia kezelése így, jelentősebb komplikációk hiányában akár fél évig is eltarthat. Bizonyos esetekben őssejtátültetésre is szükség lehet.

A jelenlegi kezelési lehetőségek mellett a betegek 35-40%-a gyógyítható meg teljesen. Öt év elteltével mondhatjuk ki a gyógyulást, de a gyógyult betegeknek még ekkor is rendszeres ellenőrzésre szükséges visszajárniuk.

A leukémia új életmódot kíván

Maga a kezelés, a kezelések közötti időszak, akár a transzplantáció és az otthoni lábadozás ideje is jelentősen megváltoztatja a betegségben szenvedők és hozzátartozóik életmódját. A betegek tartósan kiesnek munkájukból, fiatal felnőttek a felsőoktatás átmeneti felfüggesztésére kényszerülnek.

Több óvintézkedést is előtérbe kell helyezni:

A bennfekvés összességében több hetes, de a kezelések közötti otthon töltött időszakban is kerülni kell a nagyobb közösségek, fertőző betegségben szenvedő emberek látogatását. Figyelni kell a fertőzések elkerülésére, melyet nem csak embertársainktól kaphatunk el.

A fogyasztandó élelmiszerekre is gondot kell fordítani. Kórházban főleg, de otthon is inkább kerülendő a nyers, földdel érintkező gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. Bármi fogyasztható meghámozva, sütve, főzve, párolva, kompótként. A tejtermékek közül kezelések során az élőflórát tartalmazó termékeket háttérbe kell szorítani. A bőséges folyadékfogyasztás viszont mindenkor javasolt.

Gyakran találkozunk a kiegészítő természetgyógyászati készítmények fogyasztásának igényével. Mivel ezek szedésével nem feltétlenül szereztek bizonyítékokon alapuló tapasztalatot leukémiás betegek esetén (pl. gombatartalmú gyógykészítmények), szedésüket nem szoktuk javasolni.

Az otthonukba visszatérő betegek igénye a levegőn való tartózkodásra, mozgásra gyakran megnő. Természetesen bármikor levegőzhetünk, ám a megterhelő sporttevékenységektől, ugyanúgy, mint a közösségben történő meleg vizes fürdőzésektől, és a strandok látogatásától inkább tartózkodjunk.

A gyógyulási folyamat és a lelki állapot

Jelentős lelki megterheléssel jár a betegség igazolódása, a kezelések, a kórházban töltött időszakok, a gyógyulás kérdésessége is, mind a beteg, mind a hozzá közel állók számára. A legtöbb, korábban egészséges életet élő leukémiás beteget váratlanul érinti a súlyos betegség ténye, és nehéz megküzdeni a gyógyuláshoz vezető kezelések viszontagságaival is.

Tapasztalataink szerint az erős életösztönnel, határozott jövőképpel rendelkező betegek, akik minden erejükkel a betegség leküzdését kívánják, gyakran jobb gyógyhajlamot mutatnak. Fontos a támogató hozzátartozók, a szerető család jelenléte is. Az orvosok részéről igyekezni kell a betegek meggyógyítása mellett felvilágosítani és tájékoztatni a betegeket és családtagjaikat is a rájuk váró nehézségekről, a gyógyulás esélyeiről és az kezelések lehetőségeiről. Rendszeres és biztos pszichés támogatás mellett lehetőség van pszichológus, pszichoterapeuta bevonására is a kezelések során.

Mind az aktív betegségben szenvedők, mind a gyógyult betegek részére tartott betegfórumok, önsegítő körök előmozdítják a leukémiával való megküzdést. A kezelés eredményességébe, a kórházi személyzetbe és gyógyulásba vetett hit, az akarat jelentős pillére a leukémia sikeres kezelésének.

Ez is érdekelheti A rákos betegek leggyakoribb kérdései

Forrás: WEBBeteg

Írta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus