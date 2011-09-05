A D-vitamin szerepe a légúti betegségek megelőzésében és kezelésében

A D-vitamin meghatározó a tüdő egészségének megőrzésében, mivel közvetlenül befolyásolja az immunrendszert, a tüdőszövetek sejtszintű folyamatait és a gyulladásos reakciókat. Hiánya számos krónikus és akut légzőszervi megbetegedéssel mutat összefüggést.

Milyen machanizmusokon keresztük hat a tüdő egészségére a D-vitamin?

A D-vitamin leginkább közismert hatása a csontképződésben játszott szerepe. Ezen kívül a D-vitamin gátolja a gyulladásos citokinek termelődését, szükséges a szervezet immunrendszerének aktivitásához, szükséges a sejtosztódás élettani folyamatához és az izomzat normál működéséhez is. D-vitamin-hiány esetén ezért:

A szervezet fogékonyabbá válik a légúti fertőzésekre, beleértve a felső légúti megbetegedéseket és a tüdőgyulladást is.

A légúti megbetegedések hozzájárulnak a tüdő károsodásához, és egyéb hajlamosító tényezők fennállása esetén krónikus tüdőbetegségek - mint az asztma, COPD - kialakulásához.

A tüdő regenerálódási képessége gyengül, így a tüdőbetegségek lefolyása kedvezőtlenebb lehet.

Hirdetés

Légúti betegségek összefüggése a D-vitamin hiányával

Akut légúti betegségek - Vitaminhiányos állapotban gyengül a kórokozókkal szembeni védelem, gyakoribb a náthás megbetegedés, gyengül az influenza elleni védelem, és a vizsgálatok azt sugallják, hogy a COVID-19 megbetegedés, valamint a hosszú COVID tünetegyüttese is gyakoribb alacsony D-vitaminszinttel élő betegeknél. Gyakoribb a köhögéssel, nehéz légzéssel járó hörgőgyulladás (bronchitis) vagy hörgőcskegyulladás (bronchiolitis), valamint a légúti fertőzés szövődményeként minden korosztályban gyakrabban alakul ki tüdőgyulladás (pneumonia) is.

Bronchitis és broncolitis A bronchitis, a hörghurut főleg a tél végén gyakori szövődménye a felső légúti fertőzéseknek a fejlődésben lévőknél, így a csecsemőknél, a kisgyermekeknél. Leggyakoribb tünet az orrfolyás és orrdugulás, köhögés, szapora légzés, illetve jelentkezhet lázzal is. Néhány hetes, fiatal csecsemőknél bizonyos vírusok (rhinovírus, RSV) súlyos általános állapottal járó köhögést, nehézlégzést okozhatnak. Náluk a kishörgők gyulladása (bronchiolitis) áll a háttérben. A kis beteg fáradékony, nehezen etethető, bágyadt, szaporán veszi a levegőt, mellkasi behúzódásai, orrszárnyi légzése van. Ilyenkor azonnali kórházi kezelésre is szükség lehet.

Asztma - Az asztma kifejlődésében a genetikai hajlamon és más környezeti hatásokon túl szerepet játszanak a kisgyermekkori légúti fertőzések is, melyek megelőzéséhez hozzájárul a D-vitamin is. Számos vizsgálat szerint a megfelelő anyai D-vitamin-bevitel a terhesség és a szoptatás idején hozzájárul a gyermek alacsonyabb asztmakockázatával, az összefüggés azonban még nem teljesen bizonyított. Fennálló asztma esetén az alacsony D-vitamin-szint együtt jár a gyengébb tüdőfunkcióval, így ebben az esetben magasabb a súlyos asztmás rohamok előfordulásának kockázata.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) - D-vitamin-hiány esetén a betegség súlyosbodása éa tüdőfunkció csökkenése felgyorsul. Ennek oka, hogy az alacsony vitaminszinttel élő beteg körében gyakrabban fordul elő a tüdőgyulladás, valamint tovább romlik a tüdő sejtjeinek regenerálódási képessége.

Tüdőfibrózis - A COPD-hez hasonló okok miatt az elégtelen D-vitamin-ellátottság hozzájárul a tüdőszövetek hegesedésével és a légzőfelület csökkenésével járó intersticiális tüdőbetegségek, köztük a tüdőfibrózis súlyosbodásához.

Megelőzhetőek D-vitaminnal a tüdőbetegségek?

Krónikus légúti betegségek esetén a magasabb D-vitamin-szint a kutatások többsége szerint jobb tüdőfunkcióval jár együtt. Nem bizonyított azonban, hogy ezek megelőzésében lenne szerepe a D-vitamin-ellátottságnak. Az asztma, a COPD vagy a tüdőfibrózis kialakulásának jelenlegi tudásunk alapján nem oka a vitaminhiány, de betegség esetén hozzájárul a tüdő állapotának romlásához. Ennek oka elsősorban az akut légúti megbetegedések gyakoribb előfordulása és a tüdő regenerálódási képességének gyengülése lehet.

Fontos azt is tudni, hogy a D-vitamin szint és a tüdőbetegségek összefüggése hiányállapot esetén mutatható ki, míg megfelelő D-vitamin-ellátottság esetén nem várható további előny a vitaminszint emelésétől. A D-vitamin ideális vérben mért szintje (az 25-OH-D laborértéke) legalább 75 nmol/l. Egy kutatás szerint a három hónapos korukban 25 nmol/l alatti 25-OH-D szintekkel rendelkező csecsemők között kétszer gyakoribb a légzőszervi fertőzések gyakorisága, mint a 75 nmol/l illetve ennél magasabb D-vitamin szintekkel rendelkezők között. Ennél magasabb, az ajánlott értékeket meghaladó vitaminszint mellett azonban már nem csökken tovább a betegséghajlam.

Ajánlások szerint mind a tüdőbetegeknek, mind az egyébként egészséges embereknek biztosítaniuk kell a megfelelő D-vitamin-ellátottságot a tüdő egészsége érdekében is. Ez táplálkozás és napfényexpozíció útján különösen nehezen megvalósítható az ősztől tavaszig tartó hónapokban. Ezekben az esetekben rutinszerűen is javasolható a vitaminpótlás felnőtteknek ősztől tavaszig 2000 NE/nap, csecsemőknek (1 éves kor alatt) egész évben napi 400 NE, nagyobb gyermekeknél 1000 NE mennyiségben.

Amennyiben megfelelő D-vitamin-ellátottság mellett szenvedünk felső légúti fertőzésektől, krónikus tüdőbetegségektől, a nagyobb dózisok már nem segítenek a betegség elkerülésében vagy állapotunk javításában. Orvosi konzultáció nélkül ne haladja meg a napi bevitel felnőtteknél a 4000, csecsemőknél az 1000, idősebb gyermekeknél a 2000 NE mennyiséget!

Tovább Hogyan pótolható a D-vitamin?

WEBBeteg hírösszeállítás - Nature Scientific Reports, Medipress