A D-vitamin-hiány szemszárazságot is okozhat

Egy nagyszabású, több millió embert vizsgáló tanulmány szerint a D-vitamin-hiányban szenvedők körében jelentősen nagyobb a szárazszem-betegség (dry eye disease, DED) kialakulásának kockázata. Az eredmények arra utalnak, hogy a D-vitamin-hiány a szárazszem-betegség egy módosítható rizikófaktora lehet.

Mit vizsgáltak a kutatásban?

A vizsgálat egy rendkívül nagy, mintegy 12 millió felnőtt adatait tartalmazó kohorsz elemzésén alapult. A kutatók összehasonlították a D-vitamin-hiányos és a nem hiányos személyek körében a szárazszem-betegség előfordulását.

Az eredmények szerint a D-vitamin-hiányos csoportban 3,3%-ban alakult ki szárazszem-betegség, míg a kontrollcsoportban ez az arány 2,7% volt. A relatív kockázat pedig 28,6%-kal magasabb volt a D-vitamin-hiányos egyéneknél.

Az utánkövetés során a különbség tartósan fennmaradt, és az idő előrehaladtával tovább nőtt.

Hirdetés

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A kutatás alapján a D-vitamin-hiány hozzájárulhat a szemfelszín krónikus gyulladásához és szerepet játszhat a könnyfilm instabilitásában, így a szemszárazság egy független kockázati tényezőjeként jelenhet meg.

A D-vitamin biológiai hatásai magyarázatot adhatnak az összefüggésre, mivel a D-vitamin immunmoduláló és gyulladáscsökkentő hatású, és a szem szöveteiben is jelen vannak a D-vitamin-receptorok.

Mi a szárazszem-betegség?

A szárazszem-betegség egy gyakori szemészeti állapot, amelyet

szemszárazság

égő, irritáló érzés

vörösség

homályos látás jellemez.

Kialakulásában több tényező játszik szerepet, többek között az életkor, hormonális változások, autoimmun betegségek, környezeti hatások (pl. dohányfüst), képernyőhasználat, egyes gyógyszerek szedése.

Lehet-e oki szerepe a D-vitaminnak?

A jelenlegi kutatási adatok alapján a kapcsolat statisztikailag egyértelmű, de az ok-okozati viszony még nem bizonyított teljes mértékben. Bár több kutatás is arra utal, hogy D-vitamin-hiány esetén romlik a könnyfilm stabilitása, csökken a könnytermelés és fokozódik a szemfelszíni gyulladás. Ezek alapján az kimondható, hogy a D-vitamin védő szerepet tölthet be a szemfelszín egészségében.

Segíthet-e a D-vitamin-pótlás?

A jelenlegi eredmények alapján a D-vitamin-hiány szűrése indokolt lehet szárazszem-panaszok esetén, a vitaminpótlás pedig potenciálisan javíthatja a tüneteket.

Ugyanakkor további prospektív, randomizált vizsgálatok szükségesek, mivel a pótlás hatása még nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak, bár az elemzések szerint a pótlás javíthatja a könnytermelést, és stabilizálhatja a könnyfilmet, ezáltal csökkentheti a panaszokat is.

Klinikai jelentőség

A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a D-vitamin-hiány potenciálisan kezelhető és befolyásolható tényező, így szerepe lehet a szárazszem-betegség megelőzésében, kialakulási kockázatának csökkentésében, és a betegség gyógyszeres kezelésének kiegészítésében.

Összefoglalás

A D-vitamin-hiány közel 30%-kal növeli a szárazszem-betegség kialakulásának kockázatát, a kapcsolat pedig biológiailag is megalapozott. Mivel a D-vitamin-hiány egy potenciálisan módosítható tényező, a vitaminpótlás ígéretes lehet, de további kutatások még szükségesek.

Tovább A száraz szem kezelése - Műkönnyek és egyéb megoldások

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: