A D-vitamin-hiány szemszárazságot is okozhat
Egy nagyszabású, több millió embert vizsgáló tanulmány szerint a D-vitamin-hiányban szenvedők körében jelentősen nagyobb a szárazszem-betegség (dry eye disease, DED) kialakulásának kockázata. Az eredmények arra utalnak, hogy a D-vitamin-hiány a szárazszem-betegség egy módosítható rizikófaktora lehet.
Mit vizsgáltak a kutatásban?
A vizsgálat egy rendkívül nagy, mintegy 12 millió felnőtt adatait tartalmazó kohorsz elemzésén alapult. A kutatók összehasonlították a D-vitamin-hiányos és a nem hiányos személyek körében a szárazszem-betegség előfordulását.
Az eredmények szerint a D-vitamin-hiányos csoportban 3,3%-ban alakult ki szárazszem-betegség, míg a kontrollcsoportban ez az arány 2,7% volt. A relatív kockázat pedig 28,6%-kal magasabb volt a D-vitamin-hiányos egyéneknél.
Az utánkövetés során a különbség tartósan fennmaradt, és az idő előrehaladtával tovább nőtt.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A kutatás alapján a D-vitamin-hiány hozzájárulhat a szemfelszín krónikus gyulladásához és szerepet játszhat a könnyfilm instabilitásában, így a szemszárazság egy független kockázati tényezőjeként jelenhet meg.
A D-vitamin biológiai hatásai magyarázatot adhatnak az összefüggésre, mivel a D-vitamin immunmoduláló és gyulladáscsökkentő hatású, és a szem szöveteiben is jelen vannak a D-vitamin-receptorok.
Mi a szárazszem-betegség?
A szárazszem-betegség egy gyakori szemészeti állapot, amelyet
- szemszárazság
- égő, irritáló érzés
- vörösség
- homályos látás jellemez.
Kialakulásában több tényező játszik szerepet, többek között az életkor, hormonális változások, autoimmun betegségek, környezeti hatások (pl. dohányfüst), képernyőhasználat, egyes gyógyszerek szedése.
Lehet-e oki szerepe a D-vitaminnak?
A jelenlegi kutatási adatok alapján a kapcsolat statisztikailag egyértelmű, de az ok-okozati viszony még nem bizonyított teljes mértékben. Bár több kutatás is arra utal, hogy D-vitamin-hiány esetén romlik a könnyfilm stabilitása, csökken a könnytermelés és fokozódik a szemfelszíni gyulladás. Ezek alapján az kimondható, hogy a D-vitamin védő szerepet tölthet be a szemfelszín egészségében.
Segíthet-e a D-vitamin-pótlás?
A jelenlegi eredmények alapján a D-vitamin-hiány szűrése indokolt lehet szárazszem-panaszok esetén, a vitaminpótlás pedig potenciálisan javíthatja a tüneteket.
Ugyanakkor további prospektív, randomizált vizsgálatok szükségesek, mivel a pótlás hatása még nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak, bár az elemzések szerint a pótlás javíthatja a könnytermelést, és stabilizálhatja a könnyfilmet, ezáltal csökkentheti a panaszokat is.
Klinikai jelentőség
A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a D-vitamin-hiány potenciálisan kezelhető és befolyásolható tényező, így szerepe lehet a szárazszem-betegség megelőzésében, kialakulási kockázatának csökkentésében, és a betegség gyógyszeres kezelésének kiegészítésében.
Összefoglalás
A D-vitamin-hiány közel 30%-kal növeli a szárazszem-betegség kialakulásának kockázatát, a kapcsolat pedig biológiailag is megalapozott. Mivel a D-vitamin-hiány egy potenciálisan módosítható tényező, a vitaminpótlás ígéretes lehet, de további kutatások még szükségesek.
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
