D-vitamin és a szív egészsége

A D-vitamin leginkább a csontok egészségéről ismert, de szerepet játszik az immunrendszer működésében és a sejtek szabályozásában is. Az utóbbi években számos kutatás vizsgálta, hogy hatással lehet-e a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére is.

Van kapcsolat a D-vitamin és a szívbetegségek között?

A D-vitamin hiánya összefügg a szervezet gyulladásos folyamatainak erősödésével, ebből kutatók arra következtetnek, hogy vitaminhiány esetén az érfal rugalmatlanabbá válik, romlik a vérnyomás szabályozása, a magas vérnyomás pedig több kardiovaszkuláris betegség legfontosabb kockázati tényezői közé tartozik.

Megfigyeléses vizsgálatok szerint az alacsony D-vitamin-szint valóban gyakrabban fordul elő olyan embereknél, akiknél:

magas vérnyomás áll fenn,

érelmeszesedés alakult ki,

szívinfarktus vagy stroke történt.

Segít a D-vitamin pótlása?

Bár az alacsony D-vitamin-szint és a szívbetegségek között van kapcsolat, nem bizonyított egyértelműen, hogy a vitamin hiánya közvetlenül okozza a betegséget, illetve hogy a vitaminpótlás minden esetben csökkenti a kockázatot. A kutatások eredményei eltérőek: egyesek előnyt mutatnak, mások nem találnak jelentős hatást.

A hatás az egyes szív-érrendszeri betegségek esetén is különböző. Az eddigi vizsgálatok szerint a D-vitaminnak valóban lehet szerepe a koszorúér-betegség, vagy szívinfarktuson átesett betegeknél az ismételt infarktus kialakulásának megelőzésében, ugyanakkor a stroke vagy a szívelégtelenség ellen nem igazolt a vitaminhiány kockázatnövelő szerepe.

A jelenlegi orvosi ajánlások szerint a megfelelő D-vitamin-szint fontos az általános egészséghez, és valószínűleg szerepet játszik a szív védelmében is, ugyanakkor önmagában nem elegendő a szívbetegségek megelőzésére. A D-vitamin csak kisebb mértékben befolyásolja a szívbetegségek kialakulásához vezető élettani folyamatokat, a legfontosabb teendők inkább kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres testmozgás, a dohányzás kerülése, valamint szükség esetén a vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint gyógyszeres csökkentése.

A D-vitamin-hiány elkerülése mindenkinél fontos, de nem jár további előnnyel a szükséges szint fölötti vitaminbevitel. A vizsgálatok szerint ha nem áll fenn vitaminhiányos állapot, a D-vitamin-bevitel emelése már nem csökkenti tovább a szív-érrendszeri betegségek kockázatát. Az általánosan ajánlott dózis fölötti mennyiség bevitele már személyre szabottan, a vér D-vitamin-szintjének ellenőrzése mellett, szükség esetén ajánlott.

Mit tehet a gyakorlatban?

1. Szedjen D-vitamint az életkorának megfelelő mennyiségben és időszakokban. Magyarországon mindenkinek ajánlott az ősztől tavaszig tartó időszakban a D-vitamin pótlása, felnőtteknek 2000 NE/nap mennyiségben. Tavasztól őszig mindennap tartózkodjon a szabadban napi 20-30 percet, erős napsugárzás esetén figyelve a fényvédelemre is.

2. Ellenőriztesse a D-vitamin szintjét, ha életmódjából adódóan kevés napfény éri, idősebb, illetve D-vitamin hiányhoz vezető vagy a vitaminhiánnyal összefüggő krónikus betegsége van.

3. Alacsony D-vitaminszint esetén orvosi javaslat alapján szedjen nagyobb dózisú D-vitamint. Az adagolás egyéni, nem mindenkinek ugyanaz az ideális.

Források: Vitamin D and Cardiovascular Diseases (PubMed, 2023); Heart attack risk halved in adults with heart disease taking... (American Heart Association, 2025)