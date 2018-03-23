Vizeletinkontinencia - A kellemetlen szagok elkerülhetőek

A megfelelő inkontinenciatermékek és különböző személyes stratégiák segítségével elkerülheti a kellemetlen szagokat és így felszabadultan élheti mindennapjait.

Az inkontinenciában szenvedők gyakran aggódnak amiatt, hogy a szivárgó vizeletük szaga esetleg érződik a közelükben. Az alapvető higiéniai szabályok betartásával és ha kevésbé erős a szaga a vizeletnek, erre sokkal kisebb az esély. Előbbi csak egy kis odafigyelést igényel, és az utóbbi érdekében is lehet tenni.

Az emberek egy idő után hozzászoknak a szagokhoz és nem feltétlenül érzik azokat, így előfordulhat, hogy Ön érintettként talán nem is észleli lakásának vagy testének kellemetlen szagát. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy fölöslegesen aggódik emiatt, mert egyáltlán nem lehet érezni semmit sem. Kérjen meg egy megbízható hozzátartozót vagy barátot, hogy őszintén mondja el, érez-e vizeletszagot az Ön közelében vagy a lakásában.

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A higiénia az alap

Személyes higiénia

Kövesse a higiéniai alapszabályokat, és tartsa magát tisztán. Naponta cserélje az alsóneműt (ha kell, többször is), és minden inkontinenciás epizód után alaposan mossa meg magát! Tisztálkodáshoz tiszta vizet és nemionos hidrofil mosdókenőcsöt javasolt használni. Utána finoman és alaposan törölje szárazra bőrét, de semmiképp ne dörzsölje azt! Az érintett területek kiszáradásának elkerülésére gyakori mosakodás mellett érdemes hialuronsavat tartalmazó krémet vagy kenőcsöt használni, olyat, ami kifejezetten az intim területek ápolására készült.

Naponta cserélje az alsóneműt (ha kell, többször is), és minden inkontinenciás epizód után alaposan mossa meg magát! Tisztálkodáshoz tiszta vizet és nemionos hidrofil mosdókenőcsöt javasolt használni. Utána finoman és alaposan törölje szárazra bőrét, de semmiképp ne dörzsölje azt! Az érintett területek kiszáradásának elkerülésére gyakori mosakodás mellett érdemes hialuronsavat tartalmazó krémet vagy kenőcsöt használni, olyat, ami kifejezetten az intim területek ápolására készült. Használjon megfelelő méretű, jól illeszkedő és megfelelő kapacitású, szagcsökkentő inkontinencia termékeket! Amennyiben felnőttpelenkát vagy inkontinencia betétet használ, válassza ki az Ön számára megfelelőt. Lehet, hogy több terméket is ki kell próbálnia, mire megtalálja a számára legjobbat, de mindenképpen érdemes erre rászánni az időt és a pénzt, mert így sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát, és hosszú távon mindenképpen anyagilag is megéri. Olvassa el a csomagoláson, hogy a termék tartalmaz-e szagcsökkentő anyagokat.

Tiszta környezet

Mossa a lepedőt és a ruházatát gyakran! A vizelettel szennyezett ruhát és lepedőt mihamarabb mossa ki, ha erre rögtön nincs mód, akkor addig légmentesen záródó tartályban tárolja. Magas hőfokon mosson! Használhat ecetet vagy szódabikarbónát, mivel mindkét termék hatékonyan távolítja el a szagokat a szövetből. Fontos azonban, hogy ne használja a kettőt egyszerre. Megemlítendő, hogy az ecet szaga is benne maradhat a ruhában, ami sokak számára szintén nem kellemes. Ezért amennyiben ecetet használ, állítsa a mosógépet extra öblítés programra.

A vizelettel szennyezett ruhát és lepedőt mihamarabb mossa ki, ha erre rögtön nincs mód, akkor addig légmentesen záródó tartályban tárolja. Magas hőfokon mosson! Használhat ecetet vagy szódabikarbónát, mivel mindkét termék hatékonyan távolítja el a szagokat a szövetből. Fontos azonban, hogy ne használja a kettőt egyszerre. Megemlítendő, hogy az ecet szaga is benne maradhat a ruhában, ami sokak számára szintén nem kellemes. Ezért amennyiben ecetet használ, állítsa a mosógépet extra öblítés programra. Mossa el a vizeletgyűjtésre szolgáló eszközöket alaposan! Fertőtlenítse az újrahasznosítható eszközöket, alkatrészeket a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőkkel, vagy készítsen két rész vízből, egy rész ecetből álló tisztító oldatot.

Fertőtlenítse az újrahasznosítható eszközöket, alkatrészeket a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőkkel, vagy készítsen két rész vízből, egy rész ecetből álló tisztító oldatot. Használjon légfrissítőt! Válasszon olyan légfrissítőt, mely megszünteti a szagokat, ahelyett, hogy vastag parfümfelhőbe burkolná a lakást. A potpourri és a füstölő is jó megoldás lehet.

Válasszon olyan légfrissítőt, mely megszünteti a szagokat, ahelyett, hogy vastag parfümfelhőbe burkolná a lakást. A potpourri és a füstölő is jó megoldás lehet. Használjon fekete fényt! Amennyiben a kellemetlen szag továbbra sem múlik a lakásban, világítsa át fekete fénnyel az összes felületet. A vizelet a fekete fény alatt világít, így már tudni fogja, hol takarítson.

Hogyan lehet csökkenteni a vizelet szagának erősségét?

Fogyasszon elegendő folyadékot! Az inkontinenciával küzdő emberek hajlamosak kevesebb folyadékot fogyasztani, amitől viszont a vizelet bekoncentráltabbá válik, és emiatt a szaga erős lesz. Napi hat-nyolc pohár víz fogyasztása hígítja a vizeletet és csökkenti annak kellemetlen szagát. Ha nem iszik eleget, a húgyúti fertőzések esélye is megnő, ami ugyancsak kellemetlen szagúvá teheti a vizeletet, amellett, hogy számos egyéb problémával jár.

Az inkontinenciával küzdő emberek hajlamosak kevesebb folyadékot fogyasztani, amitől viszont a vizelet bekoncentráltabbá válik, és emiatt a szaga erős lesz. Napi hat-nyolc pohár víz fogyasztása hígítja a vizeletet és csökkenti annak kellemetlen szagát. Ha nem iszik eleget, a húgyúti fertőzések esélye is megnő, ami ugyancsak kellemetlen szagúvá teheti a vizeletet, amellett, hogy számos egyéb problémával jár. Az esetleges fertőzések meglétének kiderítésére vizsgáltassa ki magát! A húgyhólyag- és húgyúti fertőzések gyakoriak az inkontinenciában szenvedők körében, ami okozhat kellemetlen szagot a vizeletben.

A húgyhólyag- és húgyúti fertőzések gyakoriak az inkontinenciában szenvedők körében, ami okozhat kellemetlen szagot a vizeletben. Változtasson az étrendjén! A kávé és bizonyos ételek, mint a spárga, esetleg a vöröshagyma jellegzetes, kellemetlen szagot adhatnak a vizeletnek. Hagyja ki étrendjéből a kellemetlen szagokat okozó ételeket!

A kávé és bizonyos ételek, mint a spárga, esetleg a vöröshagyma jellegzetes, kellemetlen szagot adhatnak a vizeletnek. Hagyja ki étrendjéből a kellemetlen szagokat okozó ételeket! Szedjen C-vitamint! A C-vitamin szagtalanítja a vizeletet, de vegye figyelembe, hogy kölcsönhatásba léphet más gyógyszerekkel. Kérdezze meg orvosát, mielőtt elkezdene szedni C-vitamin-készítményt, és ne helyettesítse azt citrusfélékkel vagy citrusos gyümölcslevekkel, mivel azok hólyagirritációt és ezen keresztül kellemetlen szagokat okozhatnak.

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Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Everyday Health

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos