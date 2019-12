Prosztataműtét után: vizelettartási problémák

Prosztataműtétet követően sok férfi tapasztal húgyhólyaggyengeséget, más néven vizelet inkontinenciát. Sok férfi számára ez a gyakori probléma jelenti a legnagyobb kihívást, amivel a gyógyulás során meg kell birkóznia.

A legtöbb esetben idővel sikerül visszaállítani a kontrollt a húgyhólyag felett, és 6-12 hónapon belül teljes lesz a felépülés. Ugyanakkor fontos, hogy szakszerű tanácsok segítsenek a hólyaggyengeség kezelésében.

Mi okozza?

A prosztata mirigy egy férfi reprodukciós szerv, mely diónyi méretű és a húgyhólyag alapján helyezkedik el. A húgycső, amely a vizeletet és spermát vezeti ki a péniszből, átmegy a prosztata mirigy közepén. Azon a ponton, ahol a húgyhólyag és a húgycső csatlakozik, található a hólyagzáró izomgyűrű, mely legtöbb esetben zárt állapotú, hogy megakadályozza a vizelet szivárgását, de amikor az agyból arra engedélyt kap, megnyílik, és így a vizelet átfolyik.

A külső záróizmok a prosztata alatti medencefenék izomzat részét képezik. Ezek az izmok szintén részt vesznek a húgyhólyag-szabályozásban. Ha a húgyhólyag- záróizom a prosztatarák műtéte során károsodik, az vizeletinkontinenciához vezethet.

Mik a tünetei?

A vizelet inkontinencia általában akkor következik be, ha olyan tevékenységeket végez, amelyek növelik a hasi nyomást, így nyomják a húgyhólyagot is. Ha a medencefenék izmai (a külső záróizmok) nem megfelelően működnek, a vizelet szivárog. Ezt nevezzük "stressz-inkontinenciának". A vizeletszivárgást okozó tipikus tevékenységek közé tartozik a köhögés, tüsszögés, kiabálás, nevetés, emelés, séta, hajlás, nyomogatás és a fekvő helyzetből felülés vagy az ülésből felállás.

Elmúlik-e magától?

Az inkontinencia rendszerint idővel javul, de ha megtanulja, hogyan szabályozza a medencefenék izmait, azzal felgyorsíthatja a felépülési folyamatot és csökkentheti a vizelet szivárgást. Ha nem erősíti meg ezeket az izmokat, a szivárgás továbbra is fennállhat.

Hol kaphatok segítséget?

Számos olyan egészségügyi szakember van, aki segíthet a prosztataműtét után jelentkező inkontinencia kezelésében. Az urológiai ápolónők a megfelelő étrendről és testmozgásról (beleértve a medencefenék-izom gyakorlatait is), valamint a különféle inkontinencia termékekről is tudnak felvilágosítást adni. A kismedencei izomgyakorlatokra szakosodott fizioterapeuták egyedi programot alakíthatnak ki az Ön igényeinek megfelelően. Ha az inkontinencia még 12 hónap múlva is fennáll, beszéljen az urológussal, mivel több sebészeti alternatíva is létezik a probléma kezelésére.

Ne feledje, az inkontinencia kezelhető és sok esetben gyógyítható!

