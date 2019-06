A bőrápolás az aktív inkontinens betegeknél is fontos

Nem csak a műtét segíthet a vizelettartási problémákon

A vizelet inkontinencia hátterében számos probléma állhat, de bármi is a kiváltó ok, egy biztos: ahhoz, hogy a tünetek enyhüljenek, az izomzat eredeti állapotának visszaszerzésére is törekedni kell. A kismedencei izmok edzése egyáltalán nem olyan egyszerű, mint sokan gondolják, de megvan már a módszer, ami segíthet a vizelettartási problémákon - mondja Dr. Pácsa Szilvia, a Belvárosi Orvosi Centrum nőgyógyász szakorvosa.