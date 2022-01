Kegel-gyakorlatok - A férfi vizeletinkontinencia kezelése

A férfi vizeletinkontinencia megelőzhető és kezelhető. Az úgynevezett Kegel-medencefenék-gyakorlatok segítenek átvenni az irányítást a vizeletcsepegés felett.

Ha naponta 2-3 alkalommal öt percig végez Kegel-gyakorlatokat, jelentősen javíthatja a vizeletcsepegés feletti kontrollját. Emellett a Kegel-gyakorlatok segítségével erőteljesebb orgazmust és erekciót tapasztalhat.

Mik azok a Kegel-gyakorlatok?

A Kegel-gyakorlatok olyan medencefenék erősítő gyakorlatok összefoglaló neve, amelyek segítenek a medencefenék izmok erősítésében, a vizelettartás szabályozásában.

A férfiaknál a vizeletinkontinenciát a húgycsövet körülvevő záróizomzat gyengesége okozhatja, ez kialakulhat prosztataműtétet követően, okozhatja a húgyhólyag izomzatának rendellenessége. A Kegel-gyakorlatokkal a záróizom szabályozásának képessége javul, vagy bizonyos esetekben teljesen regenerálódik.

Hogyan kell a férfiaknak a Kegel-gyakorlatokat végezni?

A Kegel-gyakorlatok végzése könnyű, ha tudjuk, mely izmokat célozzuk meg. Ezeket vizelés közben a legegyszerűbb megtalálni. Íme, hogyan

Vizelés közben félúton próbálja megállítani vagy lelassítani a vizelet áramlását.

Ne feszítse a fenék-, láb- vagy has izmait, és ne tartsa vissza a lélegzetét!

Ha sikerül lassítani vagy leállítani a vizelet áramlását, sikeresen megtalálta ezeket az izmokat.

Vannak, akiknek úgy sikerül megtalálni ezeket az izmokat, hogy azt képzelik, próbálják megállítani a bélgázokat. Az ehhez szükséges izmok összeszorítása húzó érzést okoz; ezek a megfelelő izmok a kismedencei gyakorlatokhoz. Fontos, hogy ne szorítson össze más izmokat.

Egyeseknek biofeedbackre van szükség a megfelelő izmok megtalálásához.

Szorítsa össze ezeket az izmokat, mialatt lassan elszámol ötig.

Fokozatosan lazítsa el az izmokat, mialatt lassan elszámol ötig.

Ismételje meg a feladatot 10-szer.

Napi három alkalommal végzett 10 ismétlés ajánlott!

Eleinte könnyebbséget jelenthet, ha a Kegel-gyakorlatokat fekvő helyzetben végzi, így nem kell az izmoknak a gravitációval is küzdeni. Emellett az is segítség lehet, ha kezdetben csak két-három másodpercre szorítja össze az izmokat, majd fokozatosan növelve az időt végül egy lassú öt vagy tíz másodpercig, már álló helyzetben is tudja végezni a gyakorlatokat. Így nagyobb súly nehezedik az izmokra, növelve az edzés hatékonyságát, javítva az izmok feletti kontrollt.

Mikor tapasztalható a Kegel-gyakorlatok eredménye?

Bármely edzésről legyen is szó, az érezhető eredményhez idő kell, ezért legyen türelmes. Ha napi háromszor végez Kegel-t, három-hat héten belül jobb hólyag-kontrollt kell tapasztalnia – de vannak, akiknek ennyi idő sem kell hozzá. Próbálja meg napi rendszerességgel nyilvántartani a vizeletcsepegését, így hamarabb észreveszi a javulást!

Ha egy hónap múlva sem tapasztal változást, valószínűleg nem találta meg a megfelelő izmokat a Kegel-gyakorlatokhoz. Hívja orvosát vagy urológusát, aki tippjeivel segít abban, hogyan lehet megtalálni és sikeresen edzeni a megfelelő izmokat.

3 tipp a Kegel-gyakorláshoz

A leghatékonyabb gyakorlatok azok, amelyeket rendszeresen végzünk. Az alábbi egyszerű tippek segítségével könnyebb lesz rendszeresen végezni a Kegel-gyakorlatokat:

Állandóság - Minden nap ugyanabban az időben gyakoroljon – legyen ez az első dolog reggel, vizelés, fogmosás vagy TV-nézés közben.

Koncentráljon az előnyökre. Ha rendszeresen végzi a Kegel-gyakorlatokat, valós változás következik be a vizelettartási képeségben.

Figyeljen a fejlődésre. Idővel észreveszi, hogy az inkontinenciája javul, kevesebb a vizeletszivárgás, -csepegés.

A Kegel-gyakorlatok végzésének további előnyei

1. Segít az ejakuláció szabályozásában

A Kegel-gyakorlatok végzése segít a korai magömlés kezelésében is. A kismedencei izmok erősítése segít abban, hogy visszatartsa az ejakulációt.

Amikor ejakuláció közeli állapotban találja magát szex közben, feszítse meg a medencefenék izmait, hogy megakadályozza azt. Ezzel időt nyer és olyan pozícióra válthat, ami segíthet elodázni az orgazmust.

2. Növeli az erekció erejét és méretét

A Kegel-gyakorlatok végzése több vért juttat a péniszbe, mely következtében az erekció nagyobb, keményebb és hosszabb ideig tartó lehet. Emellett a Kegel-gyakorlatok akkor is segítenek, ha a már fennálló erekció valami miatt (pl. óvszer felvétele) lanyhulna. A medencefenék izmait erősítő torna segíthet az erekciós zavarban szenvedő férfiakon is.

3. Intenzívebb orgazmus

A Kegel-gyakorlatok rendszeres végzése intenzívebb orgazmust, sőt, egyeseknél többszörös orgazmust segít elő.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; webmd.com

Lektorálta: Dr. Papos István, urológus