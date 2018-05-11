Vizelet inkontinencia férfiaknál: mit tehet a megelőzésért?

A férfiakat érintő vizelet inkontinencia hátterében állhat szervi ok, valamilyen betegség vagy beavatkozás, ugyanakkor a panaszokat fokozhatja a helytelen életmód is. Az inkontinencia nem az öregedés feltétlen velejárója, és sok esetben a férfiak is tehetnek azért, hogy elkerüljék az inkontinencia kellemetlen tüneteit.

A megelőzés szerepe az inkontinencia kialakulásában

Bizonyos esetekben a férfiakat érintő vizeletinkontinencia nem előzhető meg, de megfelelő kezeléssel ezekben az esetekben is jelentősen enyhíthetők a panaszok. Ilyen például a prosztataműtétet követően kialakuló vizelettartási probléma vagy egyes neurológiai betegségekhez társuló inkontinencia. Az életkor előrehaladtával emellett egyre gyakoribbá válik a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás is, amely elsősorban vizelési panaszokat okoz, és egyes esetekben hozzájárulhat az inkontinencia kialakulásához.

Az esetek jelentős részében ugyanakkor a módosítható kockázati tényezők – például az elhízás, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, a krónikus székrekedés vagy a nem megfelelő folyadékfogyasztási szokások – kedvező életmódbeli változtatásokkal befolyásolhatók. Ezek segítik a húgyhólyag és a záróizmok egészséges működését, ezáltal csökkentik az inkontinencia kialakulásának kockázatát. A megfelelő életmód abban az esetben is segít, ha már kialakultak a panaszok, de szeretnénk megelőzni azok súlyosbodását.

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Életmódtanácsok a férfi inkontinencia megelőzéséhez

Egészséges testsúly

Túlsúly vagy elhízás esetén a fogyás segíthet, hiszen az többletsúly nyomást gyakorol a húgyhólyagra, amely miatt gyakrabban érezhet vizelési ingert, és nehezebbé válik annak kontrollálása. A túlsúly hosszabb távon akár a medencefenéki tartóizmok gyengülését és a vizelet inkontinencia kialakulását is okozhatja.

Rendszeres testmozgás

A rendszeres testmozgás segít az izmokat, idegeket és az egész szervezetet karbantartani, ezáltal az inkontinencia kialakulásának kockázata is csökken. A testmozgás segít az egészséges testsúly elérésében és fenntartásában is.

Medencefenéki izmok tornája

Végezzen legalább heti 3-4 alkalommal megelőző céllal Kegel-gyakorlatokat. A Kegel-gyakorlatok során a medencefenék izmait kell ismételten megfeszíteni és ellazítani (mintha a vizeletsugarat próbálnánk visszatartani), ügyelve arra, hogy a has-, far- és combizmok lehetőleg ne feszüljenek meg. Amennyiben már enyhe fokú panaszai vannak, a naponta végzett gyakorlatokkal akár a tünetek megszűnése is elérhető, de csak néhány hónap kitartóan végzett gyakorlatok esetén.

Részletesen Kegel-gyakorlatok férfiaknak

A rizikófaktornak számító alapbetegségek kezelése

Kezeltessen bármilyen olyan krónikus állapotot (pl. cukorbetegség) amely hozzájárulhat a panaszok kialakulásához. A kezeletlen húgyúti fertőzések szövődménye is lehet vizelettartási probléma.

A férfiak körében kialakuló vizelet inkontinencia-esetek nagy része valamilyen prosztatabetegségre vezethető vissza. A megelőzés érdekében kövesse a prosztata-diétát, továbbá enyhe tünetek esetén is keressen fel egy urológus szakorvost és kezeltesse panaszait!

Hólyagkontroll

Vizelését ne tartsa vissza tartósan és sok ideig a vizelést, mert a rendszeres vizeletvisszatartás a záróizmok gyengülését idézheti elő. A túl korán végzett vizeletürítés sem javasolható azonban, mert csökkenti a húgyhólyag funkcionális kapacitását. A legjobb, ha akkor megy pisilni, amikor már jól érezhető vizelési ingere van.

Kerülje a székrekedést

A székrekedés a folyamatosan fennálló nyomás miatt stresszt jelenthet a hólyagnak. Fogyasszon rostokban gazdag ételeket, igyon elegendő folyadékot (leginkább vizet), esetleg használjon természetes rosttartalmú étrend-kiegészítőket, melyek hozzájárulnak a rendszeres bélmozgáshoz.

Figyeljen a gyógyszer-mellékhatásokra!

Ellenőrizze a betegtájékoztatóban, hogy szed-e olyan gyógyszert, amely inkontinenciát okozhat. Lehetséges mellékhatás többek között magas vérnyomásra vagy bizonyos szívbetegségekre szedett gyógyszercsoportokban, antidepresszánsoknál és nyugtatóknál, allergia elleni készítményeknél (antihisztaminokat) is. Ha panaszait gyógyszerei is okozhatják, akkor beszéljen orvosával az esetleges alternatívákról, de saját döntés alapján ne hagyja abba a gyógyszerszedést!

Figyeljen oda a megfelelő folyadékbevitelre!

Amennyiben nem fogyaszt elegendő mennyiségű folyadékot (a napi ajánlott mennyiség egy egészséges férfi számára átlagosan legalább 2,5 liter folyadék, tevékenységtől, hőmérséklettől függően több), a vizelet koncentrálódhat, ami irritálja a húgyhólyagot és elősegíti vagy súlyosbítja az inkontinenciát. Nem célszerű ugyanakkor egyszerre nagyon sokat inni, és a lefekvés előtt 2-3 órával is érdemes mérsékelni a folyadékfogyasztást.

Gyakori hiba, hogy vizelettartási problémák esetén sokan korlátozzák folyadékfogyasztásukat. Ez a gyakorlat semmiképp sem ajánlható, egyrészt szervezetünk normál működéséhez elengedhetetlen a bőséges hidratáció, másrészt, mint említettük, kifejezetten fokozhatja is a panaszokat a húgyhólyag irritációnának fokozásával.

Irritáló hatású ételek és italok

Léteznek olyan ételek és italok, amelyek egyéni érzékenységtől függően rritálhatják a húgyhólyagot, hozzájárulva a vizelet inkontinencia kialakulásához. Érdemes megfigyelni, hogy milyen élelmiszerek váltják ki a panaszokat, és a vizelési gondok megelőzése érdekében korlátozni azok fogyasztását.

Sokaknál ilyen hatású ételek és italok a citrusfélék és az azokból készült gyümölcslevek (narancs, grapefruit, ananász, citrom), a kávé, fekete tea, energiaitalok és az alkholos italok, a szénsavas üdítők, a cukor vagy egyes édesítőszerek, a paradicsom, az ecetes ételek, továbbá a csokoládé.

Mikor kérjen orvosi segítséget?

Forduljon urológushoz vagy háziorvosához, ha az akaratlan vizeletcsepegés mellett súlyosabb panaszokat is tapasztal. Ezekben az esetekben az életmód valószínűleg nem elégséges, hanem fontos a szakszerű kivizgsálás és az orvosi kezelés:

hirtelen kialakuló inkontinencia jelentkezik,

véres a vizelet,

fájdalmas a vizelés vagy láz társul hozzá,

nem tudja kiüríteni a hólyagját,

a panaszok tartósan fennállnak, vagy fokozódnak.

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Forrás: WEBBeteg

Szerző: Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos