Hogyan vezethet a stressz cukorbetegséghez?

A cukorbetegségre való genetikai hajlam és esetleg más kockázati tényezők megléte mellett a stressz felgyorsíthatja a folyamatot.

A cukorbetegség legfontosabb rizikótényezői

A 2-es típusú diabétesz elsődleges kockázati tényezője az elhízás (különösen a hasra történő, azaz alma típusú), illetve az ezzel összefüggésben álló mozgásszegény életmód és az emelkedett vérzsírszint.

Várandósság során azoknál a kismamáknál szükséges a fokozott odafigyelés, akik 30 fölöttiek és túlsúlyosak. Ha a baba 4 kg vagy afölötti, a következő terhesség erőteljesebb nyomon követésére lehet szükség.

Bizonyos gyógyszerek, így például a szteroidok, a fogamzásgátlók vagy a vizelethajtók hosszú ideig tartó szedése is cukorbetegséget eredményezhet.

Bizonyos betegségek fokozottan hajlamosítanak diabéteszre, így például a hasnyálmirigyhez vagy a hormonháztartáshoz kapcsolódó problémák (például Cushing-szindróma vagy a pajzsmirigy rendellenes működése), valamint genetikai rendellenességek, mint a Down-szindróma.

A stressz egy önálló rizikófaktor

Stressz hatására idő előtt megjelenhet a cukorbetegség. Ez nem jelenti azt, hogy minden stresszel élő ember előbb-utóbb cukorbeteg lesz, csupán azt, hogy ha megvan a genetikai hajlam és esetleg más kockázati tényezők is jelen vannak, a stressz felgyorsíthatja a folyamatot.

Egy vizsgálat szerint már az élet első két évében megjelenő stresszfaktorok növelik az esélyét egy későbbi cukorbetegségnek.

A tartósan fennálló és fokozott stresszes állapot inzulinrezisztencia és csökkent glükóztolerancia megjelenéséhez vezethet, amelyek pedig a cukorbetegség előszobái. Inzulinrezisztencia esetén ugyanakkora inzulinhatáshoz nagyobb mennyiségű inzulinra van szükség, és ha ez fokozódik, akkor az inzulintermelődés végképp elégtelenné válik a szükségletekhez képest. A csökkent glükóztolerancia terheléses vércukorvizsgálattal mutatható ki.

A glükóz vérben mérhető szintje (vércukorszint) normál esetben nem emelkedik 7,8 mmol/l felé, az e feletti, kisebb emelkedés (7,8-11 mmol/l) takarja az említett állapotot. Fontos tudni, hogy ez a helyzet az esetek egy részében megfelelő kezeléssel még visszafordítható.

A stressz rontja a már kialakult cukorbetegség állapotát is, ugyanis a stresszhormonok közvetlenül is képesek hatni a vércukorszintre, másrészt pedig a cukorbetegek hajlamosak elhanyagolni magukat a kedvezőtlen körülmények hatására, nem figyelnek oda a táplálkozásukra, a rendszeres mérésekre, esetleg még alkoholt is fogyasztanak.

Mik lehetnek a diabéteszre jellemző tünetek?

Mindenkinek érdemes tudnia, hogy mik a cukorbetegség első, kezdeti tünetei, de különösen azoknak, akik a veszélyeztetettek közé tartoznak. Ha bárki tüneteket észlel magán, mielőbb forduljon orvoshoz!

A diabétesz alattomos betegség, sokszor csak akkor okoz tüneteket, amikor már kialakultak a szövődményei is.

Minél több rizikófaktor van jelen az életében, annál gyakrabban érdemes szűrésen részt vennie.

Mindenféleképpen gyanakodni kell és egy vércukorszintmérést el kell végeztetni, ha

állandó szomjúságot,

megnövekedett vizeletmennyiséget,

fáradékonyságot,

állandó éhségérzetet tapasztal, amely mellett viszont súlyvesztés következik be.

További figyelmeztető jel lehet

a viszkető bőr,

a látásromlás,

az éjszakai lábikragörcs,

a kéz- és lábzsibbadás és

a hajlatokban megjelenő bőrkimaródás is.

Továbbá gyanúra adhat okot,

