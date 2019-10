Elsősegélyben jártas barátommal sétáltunk a belvárosban, mikor egy kissé dülöngélő, zavartan viselkedő hölgyre lettünk figyelmesek.

"Nem kéne segíteni neki?" - startol rá az esetre Elsősegély barátom. Próbáltam csillapítani, de már ott is termett, leültette és láthatóan kissé zavaros beszélgetésbe elegyedtek. Én is közelebb merészkedtem, "de hát dől belőle a pia" - dünnyögtem, amikor legnagyobb megdöbbenésemre Elsősegély rám kiáltott: "Hívjál mentőt, nem részeg, súlyos cukorbeteg, mindjárt elveszti az eszméletét!" És már peregnek az események: telefon-sziréna-mentő-infúzió. A hölgy teljesen jól lett, még kórházba se kellett szállítani. Megköszönte Elsősegély segítségét: "Tudja fiatalember, soha nem szoktak segíteni az emberek, ha érzem a rosszullétet, mindenki azt hiszi, hogy részeg vagyok."

Sikeres mentés, és Elsősegély tüstént hosszas előadásba kezd:

Tudod, nem minden dülöngélő, zavart ember részeg, attól, hogy alkohol szaga van, még nem biztos, hogy ez a fő ok, vagy csak ez az ok. Van olyan ember, aki egyáltalán nem bírja az alkoholt, már jelentéktelen mennyiség elfogyasztása is teljes tudatzavart okoz, igen súlyos állapot alakulhat ki. Ez a patológiás részegség, van, hogy minden alkohol, van, hogy csak bizonyos típusú italok váltják ki a rosszullétet. Az áldozat nem mindig ismeri betegségét, így teljesen vétlenül nagy bajba kerülhet, akár egy pohárköszöntő ital elfogyasztása után.

Persze egy másik történet, a drog pótlása, amikor a kedves kuncsaft szándékosan altató és nyugtató gyógyszerekre iszik a jobb és gyorsabb hatás érdekében, a hatás néha frenetikus, és jöhetnek szegény mentősök.

Sokan nem tudják, hogy egyébként ártalmatlan gyógyszerek mellett is szigorúan tilos az alkohol fogyasztása. Egyes gyulladásra adott gyógyszereket még az alkohol elvonón is használták, mert bevétele után az alkohol azonnal hányást és borzalmas közérzetet okoz, ami végül veszélyes is lehet, súlyos állapot alakulhat ki.

Szegény cukorbetegeknél mind a nagyon magas, mind a nagyon alacsony vércukorérték okozhat zavartságot, rosszullétet, részegségre emlékeztető állapotot. Az anyagcsere-felborulás egyik velejárója lehet a ketoacidózis kialakulása és ilyenkor erős acetonszagú a beteg lehelete, amit sokan összetévesztenek az alkohollal, és ráadásul a beteg viselkedése is a részegségre emlékeztet. Ilyen esetekben a segítség elmaradása életveszélyes állapothoz, akár halálhoz is vezethet. Kezelt beteg esetén az inzulin vagy a cukorra szedett tabletta melletti alkoholfogyasztás felboríthatja a cukoregyensúlyt, a különböző italok mind másképp hatnak a cukorháztartásra, így extrém alacsony vagy magas vércukorérték egyaránt kialakulhat és mindenképpen orvosi segítségre van szükség.

Egy alkoholszagú, hányó, bizonytalan járású, a történtekre nem emlékező ember nem biztos, hogy részeg, lehet, hogy beütötte a fejét, agyrázkódása van, ezért zavart és ezért van emlékezetkiesése, akkor is, ha csak minimális alkoholt ivott, de még a feketeszőlő-tartalmú gyümölcslevek illatát is vélhetjük piaszagnak.

No, és van, aki nem tudja, hol a határ, a garatra felöntés vége lehet egy súlyos alkoholmérgezés, életveszélyes véralkoholszinttel, teljes eszméletlenséggel, akár légzésbénulással.

Na, látod, nem is olyan egyszerű ez az elsősegélynyújtás! - fejezi be barátom a rövid kiselőadást. Tanulságos eset volt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ács Gábor, oxyológus