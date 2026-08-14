A férfiak is készüljenek az apaságra!

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
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Sok pár gondosan megtervezi, mikor szeretne gyermeket, kivárja a megfelelő időpontot, amikor minden külső körülmény ideálissá válik. De sajnos még manapság is sokan megfeledkeznek közben arról, hogy saját egészségi állapotukat hozzák olyan szintre, ami a fogantatáshoz, egészséges baba nemzéséhez és kihordásához a legmegfelelőbb. Ez ugyanúgy vonatkozik a férfiakra, mint a nőkre.

Jelen cikkünkben arról lesz szó, mit tehetnek a leendő apukák már a prekoncepcionális (családtervezési, felkészülési) időszakban kisbabájukért.

A felkészülés egyik fél részéről sem merül ki a dohányzás abbahagyásában, bár ez is egy alapvető és elengedhetetlen feltétel. Ennél azonban jóval többre is szükség van.

A fogantatás előtti helytelen táplálkozás és rossz egészségi állapot mindkét szülő részéről negatív hatással van a gyermekre a születési súly, az idegrendszer fejlődése és a későbbi krónikus betegségekre való fogékonyság tekintetében.

Nagyon fontos lenne ezért egészséges életmódot folytatni már a fogantatás előtt is, és gyermektervezés esetén egy általános orvosi vizsgálaton részt venni az egészségi állapot felmérése céljából, és amennyiben szükséges, javítani azon, akár orvos, dietetikus, személyi edző támogatásával.

Ahogy a gyermekre vágyó nőkkel szemben, ugyanúgy a férfiakkal szemben is elvárás a káros szenvedélyek kerülése, az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás.

Mit tehetnek a leendő apukák a sikeres gyermeknemzés érdekében, és azért, hogy leendő gyermekük egészséges legyen?

  • Hagyja abba a dohányzást! A dohányzás csökkenti a nemzőképességet, rontja a spermiumok minőségét, meddőséghez vezethet, a gyermeknél pedig később krónikus betegségeket okozhat.
  • Kerülje az alkoholt és mérsékelje koffeinfogyasztását! Mind az alkohol, mind a koffein negatív hatással van a nemzőképességre.
  • Érje el és tartsa az ideális testsúlyát! Túlsúly és elhízás esetén a hímivarsejtek mozgása lassabb, a spermiumtermelés is gyengébb. A rossz minőségű hímivarsejtek befolyásolják az embrió életképességét is. A jelentős súlytöbblet meddőséghez vezethet, és az apai elhízás a gyermeknél későbbi krónikus betegségek kockázatát növeli.
  • Az egészségtelen, egyoldalú táplálkozás, kóros soványság – bár elsősorban az anya oldaláról jelent problémát, de – az apuka részéről is kihatással van az embrió egészségére, késleltetheti annak fejlődését, növeli az alacsony születési súly, születési rendellenességek és a koraszülés kockázatát.
  • Táplálkozzon egészségesen és változatosan, ügyeljen rá, hogy étrendjében minden fontos tápanyag szerepeljen, legyen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban! Kerülje a cukros, zsíros ételek fogyasztását és a túlzott kalóriabevitelt!
  • Amennyiben bármilyen betegsége van, kezeltesse megfelelően! Ha krónikus betegségben szenved, tartsa azt kontroll alatt! Ha rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, gyermektervezés esetén feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával, mert szükség lehet egyes készítmények cseréjére.
  • Sportoljon rendszeresen! Ez javítja általános egészségi állapotát, csökkenti a testzsírszázalékot, ezen keresztül a spermiumok minőségét javítja, és segít megtartani ideális testsúlyát.
  • Rendszeresen szakítson időt az Önt ért stresszhatások kompenzálására: sajátítson el és alkalmazzon relaxációs technikákat, aludjon eleget!
  • A testi egészség mellett ugyanolyan fontos, hogy mentálisan, lélekben is felkészült legyen az apaságra, a baba érkezésére.

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WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
Forrás: Gesund ernähren bei Kinderwunsch: Für beide Partner wichtig (Onmeda)

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