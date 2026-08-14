A férfiak is készüljenek az apaságra!

Sok pár gondosan megtervezi, mikor szeretne gyermeket, kivárja a megfelelő időpontot, amikor minden külső körülmény ideálissá válik. De sajnos még manapság is sokan megfeledkeznek közben arról, hogy saját egészségi állapotukat hozzák olyan szintre, ami a fogantatáshoz, egészséges baba nemzéséhez és kihordásához a legmegfelelőbb. Ez ugyanúgy vonatkozik a férfiakra, mint a nőkre.

Jelen cikkünkben arról lesz szó, mit tehetnek a leendő apukák már a prekoncepcionális (családtervezési, felkészülési) időszakban kisbabájukért.

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A felkészülés egyik fél részéről sem merül ki a dohányzás abbahagyásában, bár ez is egy alapvető és elengedhetetlen feltétel. Ennél azonban jóval többre is szükség van.

A fogantatás előtti helytelen táplálkozás és rossz egészségi állapot mindkét szülő részéről negatív hatással van a gyermekre a születési súly, az idegrendszer fejlődése és a későbbi krónikus betegségekre való fogékonyság tekintetében.

Nagyon fontos lenne ezért egészséges életmódot folytatni már a fogantatás előtt is, és gyermektervezés esetén egy általános orvosi vizsgálaton részt venni az egészségi állapot felmérése céljából, és amennyiben szükséges, javítani azon, akár orvos, dietetikus, személyi edző támogatásával.

Ahogy a gyermekre vágyó nőkkel szemben, ugyanúgy a férfiakkal szemben is elvárás a káros szenvedélyek kerülése, az egészséges táplálkozás és rendszeres testmozgás.

Mit tehetnek a leendő apukák a sikeres gyermeknemzés érdekében, és azért, hogy leendő gyermekük egészséges legyen?

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Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Gesund ernähren bei Kinderwunsch: Für beide Partner wichtig (Onmeda)