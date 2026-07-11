Termékeny napok - Miből következtethetjük ki?

Az ovuláció pontos időpontja egyénenként változhat, de bizonyos információk, tünetek alapján egyértelműen megállapítható – a termékeny napok így bárki esetében kiszámolhatók.

Egy átlagos menstruációs ciklus 26–32 nap hosszúságú, a legtermékenyebb a ciklus 8. és 19. napjai közötti időszak. Az ovuláció környékén a legnagyobb az esély tehát a teherbeesésre (habár elméletben ez a ciklus bármely napján bekövetkezhet).

A menstruációs ciklus szakaszai

Fontos tudni mindenekelőtt a menstruációs ciklus hosszát. Ez legtöbbször 28–32 nap, egyeseknél rövidebb, másoknál hosszabb is lehet. A vérzés kezdete jelenti a ciklus első napját. Maga a menstruáció átlagosan 3–8 napig tart. Ha szakaszokra bontjuk a ciklust, akkor az első szakasz a menstruáció.

A második (az úgynevezett follikuláris) szakaszban érnek a tüszők. A ciklus terjedelmének különbségei általában a follikuláris fázis eltérő hosszával magyarázhatók.

A harmadik szakasz az ovuláció. Ekkor a megérett tüsző kiszabadul a petefészekből, majd a petevezetéken át a méhbe vándorol. A tüsző körülbelül 24 órán át életképes, ez idő alatt egy hímivarsejt bármikor megtermékenyítheti. Amennyiben ez nem következik be, a petesejt elhal.

A ciklus negyedik, utolsó szakasza a luteális fázis. A tüsző sárgatestté alakul, vastagszik a méhnyálkahártya.

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Mikor következik be az ovuláció?

Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Szervezete (ACOG) szerint egy 28 napos ciklus esetén az ovuláció a 14. napon történik. Ez azonban, ahogy már említettük, nem mindenkinél és nem minden esetben történik így. A petesejt kiszabadulása utáni 24 órában következhet be teherbeesés. Mivel azonban a spermiumok a női szervezetben akár 5 napig is képesek életben maradni, ez azt jelenti, hogy ha a példánál maradva az ovuláció a 14. napon zajlik, akkor a 9. és a 13. nap közötti, védekezés nélküli aktus esetén is bekövetkezhet a terhesség. (Akkor is, ha a 14-15. napon egyáltalán nem történt szexuális érintkezés!) Egy 2018-as kutatás szerint a fogamzás valószínűsége a 8. naptól emelkedik, a 13. napon éri el a csúcsot és a 30. napra nullára csökken (amennyiben egy nőnek ilyen hosszúságú a ciklusa). Ezek az adatok mindössze iránymutatásként szolgálnak. Érdemes feljegyezni a menstruáció kezdetét, erősségét, hogy mennyi ideig tart: különféle applikációk is segítségünkre lehetnek, ahol további tünetek is rögzíthetők.

Milyen jelekből lehet következtetni az ovulációra?

enyhe görccsel járó alhasi fájdalom

tojásfehérjéhez hasonló hüvelyváladék

a testhőmérséklet enyhe emelkedése

a szexuális vágy fokozódása

Érdemes hónapról hónapra figyelni testünk jelzéseit, hiszen ebből állapíthatók meg igazán a normáltól való eltérések. Nem érdemes csupán a testhőmérséklet-változásra hagyatkozni, mert ez a ciklus több pontján előfordulhat. Léteznek ovulációs tesztek, melyek a vizeletben levő hormonok szintje alapján képesek megállapítani, melyek a legtermékenyebb napok. A legnagyobb pontosságot a módszerek kombinálása jelenti.

Hogyan növelhető a teherbeesés esélye?

A teherbeesés esélyének megnövelése érdekében javasolt a közösülést az ovuláció előtti 2–3 napra időzíteni. A legmagasabb teherbeesési arány azon párok esetében tapasztalható, akik a hónap során 2–3 naponta élnek nemi életet. A dohányzás és az alkoholfogyasztás teljes mértékben kerülendő, mivel nemcsak a termékenységet csökkentik, hanem a fejlődő magzat egészségére is károsak. Elengedhetetlen a megfelelő testsúly megtartása, ugyanis túlsúly, illetve soványság esetén az ovuláció szabálytalan lehet. A minőségi táplálkozás szintén kulcsfontosságú. Bár tudományosan nincs elegendő bizonyíték, hogy a szorongás és a stressz csökkenti a termékenységet, ám ezek leküzdése mindenképpen jótékonyan segíti a teherbeesést. Léteznek olyan női betegségek (mint az endometriózis, policisztás ovárium szindróma, mióma, különböző hormonzavarok és autoimmun betegségek), melyek nehezíthetik a fogamzás esélyét.

Férfi oldalról is felmerülhetnek problémák, mint a hímivarsejtek (spermiumok) alacsony száma, nem megfelelő minősége vagy kis mozgékonysága. Ezen okok hátterében szintén állhat a hormonális egyensúly felborulása, a férfi ivarszervek (főként a herék) sérülése, fertőzése; korábbi műtét az adott területen vagy betegségek (például daganatok), káros szenvedélyek, elhízás és egészségtelen táplálkozás. Az egészség megőrzése, az egészséges életmód és az esetleges betegségek megfelelő kezelése tehát férfi részről is ugyanolyan fontos a sikeres fogantatáshoz.

A mai világban, ahol a gyermekvállalás különböző okokból egyre későbbre tolódik, szót kell ejteni arról is, hogy a nők termékenysége a 30-as éveikben természetes módon csökkenni kezd. A petesejtek száma, minősége romlik a kor előrehaladtával, a ciklus és az ovuláció is szabálytalanabbá válhat. Egy nőnek 40 éves korára ciklusonként 5-10% körüli az esélye a természetes teherbeesésre.

35 év alatti, betegséggel, termékenységi problémával nem küzdő nőknek általában egy év sikertelen próbálkozás után javasolt termékenységi problémával orvost felkeresni, 35 év felett pedig már hat eredménytelen hónapot követően.

Javasolt a szakorvosi konzultáció azoknak a hölgyeknek, akiknek a menstruációja hiányzik vagy szabálytalan, termékenységet befolyásoló nőgyógyászati problémával küzdenek (például kismedence-gyulladás), illetve szerepel a kórelőzményükben vetélés, egyéb betegség, beavatkozás, amely befolyásolhatja a petefészek-tartalékokat (például kemoterápia). Nőgyógyásza a terhesség előtti tervezésben is segítségére lehet. A fogamzás akadályainak azonosítása után elképzelhető, hogy folsav vagy terhesvitamin szedését javasolja majd.

Azoknak a férfiaknak szintén ajánlott szakorvossal beszélni, akiknél a teherbeesést nehezítő bármilyen állapot, történés áll fent (többek között merevedési zavar, korábbi műtét, heresérülés, kemoterápia), illetve ha előző partnerükkel is tapasztaltak meddőséget.

Amennyiben nem terveznek gyermeket, akkor is hasznos ismerni a termékeny napokat

A termékenységgel kapcsolatos információk ismerete a terhesség elkerülése érdekében is hasznos, ezt termékenységi tudatosságon alapuló módszernek nevezik. Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Szervezete szerint ez 23%-os kudarcaránnyal működő fogamzásgátló módszer. Legkisebb az esély a teherbeesésre a menstruáció ideje alatt és közvetlenül előtte/utána napokon, ezért ezen napokat biztonságos időszaknak nevezik. Azonban tudni kell, hogy a ciklus bármely napján lehetséges a fogantatás, így ez a naptármódszer nem tekinthető biztos védekezésnek!

Családtervezés előtt

Családtervezés előtt állóknak érdemes alaposan körbejárni a témát, mindamellett, hogy rengeteg információ áll rendelkezésre, ajánlott megválogatni őket. A testi-lelki egészség, a táplálkozás, a mozgás és pihenés szerepe kulcsfontosságú lehet. Egyeztessen orvossal, dietetikussal, egyéb egészségügyi szakemberrel, amennyiben szükségesnek tartja.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: What days can you get pregnant and when are you most fertile? (Medical News Today)