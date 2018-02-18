Az elhízott férfiaknak gyengébb minőségű hmivarsejtjeik vannak, aminek háttere összetett, a súlyfelesleg többféle mechanizmus útján rontja a nemzőképességet. Ezeket nézzük át most és egy kutatás eredményét is megvizsgáljuk.

Hogyan befolyásolja a hímivarsejtek minőségét a súlytöbblet?

Az már régóta ismert, hogy a túlsúly önmagában lehet oka a férfi meddőségnek, a súlyfelesleg leadása ezekben az esetekben megoldja a problémát, amennyiben az elhízás következtében szövődmények még nem alakultak ki. Újabb kutatásokból tudjuk, hogy a plusz kilók leadásának módja és az étrend összetétele is döntő jelentőségű a termékenység visszanyerésének sikeressége szempontjából.

Diétával és rendszeres testmozgással nemcsak az ideális testsúly érhető el, hanem a spermiumok motilitása is javul. Ez a mozgékonyságot jelenti, vagyis azt a képességet, amivel el tud jutni a petesejtig és sikeresen meg tudja termékenyíteni azt.

A túlsúly és elhízás több mechanizmuson keresztül befolyásolja a férfiak termékenyítő képességét: kisebb ondómennyiség, alacsony spermiumszám és -koncentráció, a hímivarsejtek csökkent mozgékonysága, fokozott DNS-fragmentáció a spermiumokban.

Az elhízással járó hormonális változások, mint az ösztrogénszint emelkedése és a tesztoszteronszint csökkenése, szintén negatívan hatnak a spermiumtermelésre és a hímivarsejtek minőségére.

A nagy mennyiségű testzsír, különösen ami a hasra és a combokra lokalizálódik, emeli a herék hőmérsékletét, ami ugyancsak hátrányosan befolyásolja a spermatogenezis folyamatát és a hímivarsejtek minőségét.

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Sokáig csak a nőkre fókuszáltak az elhízás és meddőség tekintetében, így régóta ismert volt, hogy az elhízás a nőknél megnehezíti a teherbe esést, ám a férfiaknál tapasztalható ilyen jellegű összefüggést korábban nem vizsgálták. Az erre irányuló első kutatások egyike volt az Aberdeen Egyetem tudósainak munkája, amelyben mintegy 2000 olyan férfi spermamintáit vizsgálták, akiknek termékenységi problémáik voltak. Közülük a legnagyobb mértékben elhízottaknak voltak a leggyengébb minőségű hímivarsejtjeik, egyéb más problémákkal egyetemben. Ez alapján arra következtettek, hogy a testsúlycsökkentés jelentősen javíthatja a spermák minőségét.

A kutatás során a vizsgált férfiakat BMI értékük alapján négy csoportba osztották. Minden csoport esetében figyelembe vették az egyéb, termékenységet érintő tényezőket, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás és életkor.

Az egészséges BMI-vel (20-25) rendelkező férfiaknak volt a legtöbb egészséges spermájuk, illetve a spermiumszámuk is jóval magasabb volt, mint elhízott társaiknak. Mindezzel párhuzamosan a legelhízottabbaknak volt a legkevesebb mennyiségű, ám legtöbb beteg hímivarsejtjük.

Dr. Ghiyath Shayeb, a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a gyermektervezésnél a legfontosabb első lépés az ideális testsúly elérése lenne.

Azóta számos tudományos vizsgálat erősítette meg az összefüggést és tárta fel azokat a mechanizmusokat, amelyeket cikkünk elején említettünk. Az egészséges életmód, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres testedzés hozzájárul a normál BMI-érték eléréséhez, tehát a sikeres gyermeknemzés egyik elengedhetetlen feltétele.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; BBC

Aktualizálta: Bak Marianna, biológus szakfordító