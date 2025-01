Ingyenes lelki segítség telefonon

Az Ifjúsági Lelki Elsősegély a 137 00 ingyenesen hívható telefonszámon érhető el hétfőtől péntekig 17-21 óra között. Bárki hívhatja, aki lelki gondokkal küzd, krízisben van, esetleg már odáig is eljutott, hogy öngyilkossági gondolatai vannak.

Nincs túl kicsi vagy túl nagy probléma, az ingyenes telefonszámot tárcsázva bármiről lehet beszélgetni. A segítségkérő biztos lehet abban, hogy egy nyitott, ítélkezésmentes közegben mondhatja el a vele történteket és az érzéseit. A hívásokat képzett önkéntes segítők fogadják, akik szabadidejükből áldoznak arra, hogy támogassák a gondokkal küzdő embertársaikat. Ők anonimitásban dolgoznak, és a telefonálóknak sem kell bemutatkozniuk, hiszen bárki lehet bajban, nem a beszélgetők személye a fontos, hanem maga a segítő folyamat. A titoktartás és a névtelenség miatt akkor is érdemes telefonálni, ha valaki bizalmatlanabb vagy nehezebben vállalja fel az élethelyzetét.

Kik hívhatják?

Az Ifjúsági Lelki Elsősegély, bár a nevében benne van a korosztály megjelölése, mások számára is elérhető. A különbség abban van, hogy az önkéntesek képzése során főleg a serdülők és a fiatal felnőttek problémái voltak a középpontban, de bárkinek segítenek.

Milyen problémákkal lehet keresni?

Leggyakrabban családi és párkapcsolati problémákkal fordulnak az Ifjúsági Lelki Elsősegélyhez, de bármilyen témával lehet keresni a szolgálatot. Gyakoriak az olyan helyzetek, amelyeket személyes segítő előtt nehéz volna felvállalni, mint például a bántalmazás vagy a szexuális élettel kapcsolatos gondok. Az öngyilkosság is tabutéma a társadalomban, így ezekkel a szorongató gondolatokkal is gyakran hívják a 137 00 telefonszámot, hiszen Magyarországon világviszonylatban is magas az elkövetett öngyilkosságok száma, sajnos a 25 év alattiak körében a vezető halálokok egyike ez.

Hogyan segít a lelkisegély?

A képzett önkéntesek nem adnak tanácsot, nem mondják meg, hogy adott helyzetben mit kellene tenni, inkább segítenek együtt gondolkodni, kérdéseikkel új szempontokat számba venni, amelyekkel a hívó maga juthat közelebb a saját útjához, hiszen mindenki számára más lehet a jó megoldás. Az, hogy van, aki meghallgat, empátiával odafigyel arra, amit a hívó mond, önmagában is segítség, főleg azoknak, akiknek nincsen bizalmas barátjuk, családtagjuk, akikkel őszinték lehetnek, vagy éppen érintettek az adott problémában, és emiatt a közelség miatt nem tudnak megfelelő támaszok lenni. A lélektani krízis felismerésére, kezelésére, az öngyilkosság-megelőzésre felkészített segítők akár életet is menthetnek, mert aki öngyilkosságra készül, az nem meghalni akar, csak éppen akkor úgy érzi, nincs más kiút a helyzetéből. Ilyenkor az öngyilkosságot megelőző állapotban az emberek kapaszkodót keresnek, hezitálnak élet és halál között, és az utolsó pillanatban is megmenthetők.

Hol érhető el az Ifjúsági Lelki Elsősegély?

Telefonon a 137 00 telefonszámon hétköznapokon 17-21 óra között. A pécsi tagszolgálat, a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány működtet e-mailes lelkisegélyt is, ahol 72 órán belül kapnak választ a levélírók, ez a szolgáltatás a www.ifjusagi-lelkisegely.hu honlapról érhető el egy rövid kérdéssor kitöltésével. A szolgálatnak van Facebook oldala, Instagram profilja, Tik Tok csatornája, és a youtube-on is hasznos videókat közölnek.

(Ifjúsági Lelki Elsősegély)