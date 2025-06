Hirtelen növekedés kamaszkorban: gyógytornával kezelhetőek a panaszok

A serdülőkori hirtelen növekedés nem csupán látványos, hanem fájdalmas is lehet, akár növekedési rendellenességek is kialakulhatnak. Pontosan milyen mozgásszervi panaszokkal járhat a hirtelen növekedés és miben segíthet a gyógytorna? Ziglerné Szőke Ritát, a Gyógytornászom.hu vezető gyógytornászát kérdeztük.

A serdülőkori hirtelen növekedés a kamaszkor egyik leglátványosabb velejárója, ami – különösen a növekedési ugrás idején – gyakran túlterheli az izomzatot és az ízületeket. A test gyors változásaihoz, főként a csont növekedéséhez a mozgatórendszer (izmok, szalagok, inak) nem mindig tud elég gyorsan alkalmazkodni. Ennek következménye lehet a testtartási problémák megjelenése, izomfeszülés, egyensúlyi zavarok, fájdalom vagy akár a koordinációs nehézségek.

Honnan lehet tudni, hogy a hirtelen növekedés okozza a panaszokat?

A leggyakoribb tünet a fájdalom: főként a térd, a sarok, a csípő, illetve a derék és a hát lehet érintett – sorolja Ziglerné Szőke Rita, a Gyógytornászom.hu vezető gyógytornásza. Sok szülő azt tapasztalja, hogy a gyermek mozgása és koordinációja megváltozott: ügyetlenebb, többször megbotlik vagy gyakran panaszkodik fáradtságra, izomlázszerű érzésre anélkül, hogy jelentős fizikai terhelés érte volna. A fájdalom gyakran a mozgásra fokozódik, pihenésre enyhül, de huzamosabb ideig is fennmaradhat.

Egyes gyerekeknél növekedési rendellenességek is kialakulhatnak, mint például az Osgood-Schlatter-kór vagy a Sever-kór. Ezek specifikusan a növekedéssel összefüggő túlterheléses állapotok.

Hirdetés

A Schlatter-Osgood-kór

Más néven tuberositas tibiae apophysitis, a sípcsont elülső, felső részén kialakult probléma, amely főként azokat a 10-15 éves fiúkat érinti, akik aktívan sportolnak. Jellemzője a térd alatt tapintható, csontos dudor, amely begyullad és fájdalmat okoz. A panasz mozgásra sokkal rosszabb, míg pihenésre általában enyhül.

A Schlatter-Osgood betegség kiváltó ok rendszerint a túlterhelés, a feszes combizmok, valamint a csontnövekedés ütemének és az izom/ín alkalmazkodóképességének eltérése. Bár ijesztően hangzik, kezelése mégis annál egyszerűbb: a pihentetés és a combizom nyújtása sokat enyhíthet a panaszokon.

A Sever-kór

Más néven calcaneus apophysitis, amely szintén a lábat érinti, pontosabban a sarokcsont hátsó részét, ahol az Achilles-ín tapad. Általában a 8–14 éves, fizikailag aktív gyermekeknél fordul elő. Tünete az érzékeny, fájdalmas sarok, amely fokozódhat mozgásra, mezítlábas járáskor vagy futáskor.

Oka szintén a hirtelen növekedés, a túlterhelésből adódó izomfeszülés, valamint hajlamosító tényező lehet a lúdtalp, amely megváltoztatja a sarok terhelését. Ha a gyermeknél ilyen tünetek jelentkeznek, fontos a pihentetés, valamint a nyújtás.

Ziglerné Szőke Ritától megtudtuk: mindkét esetben azért javasoljuk a gyógytornát, hogy komplex képet kapjunk a kiváltó okokról, és személyre szabott feladatokkal kezeljük azokat.

Mindkét nemet érintheti

Bár a hirtelen növekedés mindkét nemet érinti, az életkorban és dinamikában eltérés mutatkozik. A lányok általában hamarabb érik el a növekedési csúcsot (11–13 évesen), a fiúknál ez inkább 13–15 éves kor körül történik.

A fiúknál gyakoribbak a térdfájdalmak és a mozgáskoordinációval kapcsolatos nehézségek.

Lányoknál gyakran jelentkeznek tartáshibák, mint például hanyagtartás vagy gerincferdülés.

Lányok esetében összetettebb is lehet a probléma, ugyanis a menstruáció megjelenésével a hormonális változások is szerepet játszhatnak a mozgásszervi panaszok kialakulásában.

Megelőzhető a probléma?

A hirtelen növekedés okozta panaszok esetén a megelőzés kulcsfontosságú. Még a kamaszkor előtt találjuk meg a gyermek számára megfelelő mozgásformát, és ez ne kampányszerű legyen, hanem rendszeres testmozgás formájában legyen bevezetve.

A legjobb, ha az edzések erősítik a tartóizmokat is, azaz a mélyhát-, has-, és farizmokat. Ugyanilyen nagy hangsúlyt kellene fektetni a nyújtásra, mivel a növekedéssel az izmok és az inak nehezen tudják lekövetni a csont hosszbéli változásait, ezáltal könnyen „röviddé” válhatnak, és feszülést okozhatnak.

Azt tanácsolja a vezető gyógytornász, hogy a szülők figyeljenek a kamasz jelzéseire. Amennyiben a fájdalom 1–2 hét után sem csökken, rendszeresen visszatér, vagy ha a gyermek mozgása látványosan megváltozik, például sántít, nem szívesen mozog, ügyetlen, akkor mindenképp indokolt gyógytornász vagy ortopéd szakorvos felkeresése. A gyermekkori panaszokat nem szabad elintézni annyival, hogy „majd kinövi”. Ha nem kezeljük időben, akkor tartós változás állhat be a mozgásmintában, amelyet felnőttkorban sokkal nehezebb lesz korrigálni.

Miben segíthet a gyógytorna?

A gyógytorna személyre szabottan segíti a növekedés okozta mozgásszervi tünetek kezelését. A gyógytornász felméri a testtartást, az ízületi mozgástartományokat, az izomerőt és megvizsgálja az egyensúlyt is. Ezután célzott gyakorlatsort állít össze a fájdalmas területek tehermentesítésére, az izomegyensúly helyreállítására és a testtartás korrekciójára. A torna során a serdülő saját testtudata is fejlődik, ami hosszú távon segít megelőzni a további mozgásszervi problémákat.

Bár a gyors növekedés a serdülőkor természetes velejárója, nem kell, hogy a fájdalom is az legyen. Az egyszerű, mégis hatékony prevenciós lépések – a rendszeres testmozgás, amely célzott nyújtást és erősítést is magában foglal, valamint a testtartás tudatosítása – már önmagukban is számos kellemetlenséget előzhetnek meg. Amennyiben a panaszok tartóssá válnak, a gyógytorna személyre szabott eszköztára gyors és tartós enyhülést kínál, miközben segít megelőzni a későbbi mozgásszervi problémákat – tette hozzá Ziglerné Szőke Rita.

Ez is érdekelheti Ezért fontos ülőmunka mellett arendszeres gyógytorna

Szerző: Tóth András újságíró

Szakértő: Ziglerné Szőke Rita gyógytornász, Gyógytornászom.hu