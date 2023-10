A tinik üres gyomorral mennek iskolába: Rossz anyagi helyzet vagy táplálkozási zavar?

Sok tinédzser reggeli nélkül megy el otthonról, ami az iskolai mindennapokban negatív hatással van figyelmükre és memóriájukra is.

Főleg a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek hagyják ki a reggeli étkezést. Üres gyomorral pedig nem lehet gondolkozni. Ezt számos tanulmány támasztja alá, ahogy a hiányos táplálkozás egyéb fizikális és pszichés negatív hatásait is.

Hirdetés

Egy egészséges és ízletes reggelivel jól indul a nap. Egy éhes gyermek vagy tinédzser viszont nem tud koncentrálni.

A rossz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei a hiányos táplálkozás mellett általában kevesebbet is mozognak, nem esznek elég gyümölcsöt és sokszor rossz egészségi állapotban vannak.

A reggeli kihagyásának másik komoly oka is lehet, mégpedig az elhízástól való félelem vagy a fogyási szándék. Németországi tanulmányok szerint minden második tinédzser lány és minden harmadik fiú túl kövérnek érzi magát, függetlenül attól, hogy valóban vannak-e fölösleges kilóik, vagy sem. Minden hatodik lány és minden tizedik fiú rendszeresen, illetve folyamatosan diétázik, ami sok esetben nem valódi diétát, hanem koplalást, egészségtelen táplálkozást jelent.

Reggelizzen együtt a család!

Az egészséges táplálkozástól senki sem fog elhízni. A legideálisabb az lenne, ha az egész család idejében felkelne ahhoz, hogy kényelmesen, nyugodtan megreggelizzenek. Különösen tápláló és egészséges reggeli a müzli, a gabonapelyhek, a teljes kiőrlésű pékáruk. Emellett fontos a tej, a tejtermékek, így a joghurt, a sajtok és a túró fogyasztása is. Bármilyen korú is a gyermek, nem szabad rákényszeríteni a reggelit, de legalább egy pohár kakaót mindenképp igyon meg. A reggeli fogyókúrás megfontolásból is nélkülözhetetlen, ha a fiatalok reggelivel kezdik a napot, később az éhség nem veszi rá őket, hogy nassolnivalók után nézzenek, vagy a kimaradt étkezést este pótolják be.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos