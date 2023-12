A torma egészségre gyakorolt hatásai

A torma hazánkban őshonos zöldség, melyet korábban elsősorban gyógynövényként termesztettek. Gyógyításban betöltött szerepének köszönhetően a fogyasztása évszázados hagyományokra tekint vissza, de később izgalmas ízvilága miatt elterjedt ételízesítőként is.

Milyen tápanyagok találhatóak meg a tormában?

A tormának elsősorban a gyökere alkalmas a fogyasztásra, de salátákban zsenge, fiatal leveleit is fel lehet használni. A tormagyökér általában 2-4 cm vastag és 20-30 cm hosszú, de minél tovább hagyjuk a földben érni, annál hosszabbra nő. Szénhidrát- és rosttartalma magas, de zsírban és fehérjében szegény, valamint a kalóriatartalma is alacsony. Vitaminok közül kiemelkedik a C-vitamin-tartalma, ásványi anyagokból pedig megtalálható benne a kálium, a kalcium, a vas, a foszfor, a magnézium és néhány mikroelem, például a réz és a jód.

A torma tulajdonságai

Jellegzetes csípős aromája miatt elsősorban fűszerként, ízesítőként alkalmazzák. Lereszelve még inkább fokozódik a csípőssége, erős illata és könnyeztető hatása, amely a tormában lévő illékony mustárolajoknak köszönhető. A reszelt torma melegítés hatására veszít erősségéből, ecet hozzáadásával pedig semlegesíthető az ereje.

Milyen ételekhez fogyasztható?

Elsősorban hidegtálakon lévő húsételeket szoktak ízesíteni tormával, például főtt vagy füstölt sonkát tormakrémmel (nemcsak húsvétkor, hanem szilveszterkor is jó választás), de illik még marha- és sertéshúshoz, kolbászokhoz is. Izgalmassá teszi a különböző salátákat, például káposztasalátát, de készíthetünk mártogatósokat, krémeket is belőle. Majonézhez adva különleges ízt kölcsönöz neki. Tejföllel és citromlével elkeverve kenyérre, pirítósra kenhető tormakrémet kapunk. A reszelt tormát néhány hétig ecetben áztatva, majd leszűrve finom ízesített ecetet kaphatunk.

Milyen jótékony hatásai lehetnek?

A torma ismert antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Régóta alkalmazzák a népi gyógyászatban fájdalomcsillapításra, például arcüreggyulladás, hörgőgyulladás vagy húgyhólyagot érintő fertőzések kezelésére. Az antioxidáns tartalma segít védekezni a szervezetet érő, sejtkárosító oxidatív stressz ellen azáltal, hogy megköti a szabad gyököket.

Kiknek nem ajánlott a fogyasztása?

Mivel a torma erősen irritálja az emésztőrendszert, ezért a tápcsatornát érintő különböző megbetegedésekben szenvedők számára nem ajánlott a fogyasztása: gyulladásos bélbetegség (colitis ulcerosa, Crohn-betegség), hasnyálmirigy-gyulladás esetén.

Pajzsmirigyet érintő megbetegedések fennállásakor kerülni kell a torma fogyasztását.

Kismamák mértékkel fogyaszthatják.

Vízhajtó tulajdonsága miatt vesebetegeknek nem javasoltak a tormás ételek.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember