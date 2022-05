Ízek, színek bűvöletében: zöldségek tavasszal

Kora tavasszal új színekre, formákra, új ízekre vágyom. Az ételekben is szeretem a színességet, zöld, sárga, piros. Önök is így vannak ezzel? A sokszínűség jó a szemnek, de jó az egészségünknek is.

Együnk színesen!

A flavonoidok az élelmiszerek nem-tápanyag-komponensei. Azaz nem jelentenek tápértéket, de nagyon fontos szerepet játszanak egészségünk megőrzésében.

Növényi eredetű táplálékainkban vannak. Zöldségekben, gyümölcsökben, gabonafélékben, szárazhüvelyesekben, olajos magvakban, gyógy- és fűszernövényekben. A flavonoidok természetes színezőanyagok, ízkomponensek, antioxidánsok. Főként a szív- és érrendszeri betegségekkel szemben védenek. Magyarországon is sok növényi táplálékban megmérték a flavonoidszintet. A zöldségfélék közül a legmagasabb a hagymafélékben, spenótban, petrezselyemgyökérben, zellerben volt. Miután a flavonoidok a növények színét adják, egyszerű tanácsként elmondható, hogy együnk szó szerint minél színesebben.

Hirdetés

Csak szezonálisan

Az elődeink inkább kényszer adta okok miatt, de szezonális ételeket ettek. Télen száraz hüvelyeseket vagy jól tárolható zöldségféléket, burgonyát, céklát, fekete retket. Tavasszal újhagymát, piros retket, fejes salátát. Manapság a mélyhűtésnek köszönhetően egész évben fogyaszthatunk sokféle zöldséget, zöldborsót, spenótot, brokkolit. Ennek ellenére a szezon kínálta zöldségeket érdemes enni, mert ezek jobb tápértékűek.

Ha nem mi magunk termeljük a zöldségféléket, akkor figyeljünk arra, hogy friss, sérülésmentes terméket vásároljunk. A zöldséget felhasználhatjuk salátákban vagy köretként, de semmi esetre se főzzük túl. Helyesebb, ha megpároljuk.

A tavaszi zöldségek széles választékába sorolható a spárga, újburgonya, répa, hónapos retek, karalábé, spenót és sokféle zöldsaláta. Számos fűszernövény, mint snidling, petrezselyem, bazsalikom és medvehagyma újra frissen „szüretelhető”, hogy zamatos ízekkel, hozzávalókkal gazdagíthassuk az ételeket.

Helyi piacról

Azok, akik nem élvezhetik a saját kertben termesztett zöldségeket, ügyeljenek arra, hogy helyi piacokon szerezzék be a zöldségeket, és elsősorban ne a külföldi, hosszú utat megtett, üvegházban nevelt termékeket vásárolják. Ezeket a zöldségeket általában éretlenül szüretelik le, ezért kevesebb vitamint és ízanyagot tartalmaznak. A hosszú út alatt a zöldségek veszítenek vitamintartalmukból.

Nem csak a származás, de a tárolás módja is befolyásolja az ízeket és a zöldség szerkezetét. Hogy a zöldségek minősége ne romoljon, a fogyasztás előtti tárolási idő ne haladja meg a két-három napot. A zöldségeket helyesen a hűtőszekrény alsó fiókjában tároljuk, ahol megfelelő a hőmérséklet és a páratartalom. Azok a zöldségek, amelyeket túl hideg helyen tároltak, megüvegesedhetnek, ízükből veszítenek.

Abban, hogy az értékes összetevők és kiváló ízek megmaradjanak, az elkészítés módja is döntő tényező. A tavaszi zöldségeket nagyon óvatosan kell elkészíteni, alacsony hőmérsékleten. Jó néhányat közülük nyersen fogyaszthatunk.

Olvasson tovább! Hasznos tippek a koleszterinszint csökkentéséért

„A hónap zöldsége”

Nézzük meg hónapok szerint, hogy milyen zöldségeket választhatunk, ha a fentebb említett szezonalitást vesszük alapul.

Május: endívia, fejes saláta, hónapos retek, karalábé, kínai kel, petrezselyemzöld, radiccio, lestyán, madársaláta, ruccola, vöröshagyma, spenót, zöldborsó, újburgonya, idei cékla, brokkoli, édeskáposzta, fekete retek, zöldfokhagyma, jégsaláta, kapor, karfiol, kelkáposzta, lila hagyma, mángold, sárgarépa, snidling, spárga, újhagyma.

Június: nyári alma, bazsalikom, borsikafű, citomfű, endívia, fejes saláta, hónapos retek, karalábé, kínai kel, petrezselyemzöld, radiccio, lestyán, madársaláta, rukola, vöröshagyma, spenót, zöldborsó, újburgonya, friss cékla, brokkoli, csicsóka, édeskáposzta, fekete retek, kakukkfű, fokhagyma, jégsaláta, koriander, majoránna, menta, oregáno (szurokfű), paradicsom, rozmaring, lila káposzta, kapor, karfiol, kelkáposzta, körömvirág, lila hagyma, sóska, mángold, rebarbara, újsárgarépa, snidling, tarlórépa, uborka, újhagyma, zöldbab.

Tavaszi zöldségek Tavasszal a hangsúly a zsenge, leveles zöldségeken van, amelyek jellemzően ebben az évszakban teremnek. Spenót, snidling, zöldhagyma, póréhagyma, hónapos retek, fejes saláta, karalábé, spárga, zöldborsó a legnépszerűbb.

Spenót

A spenót a mediterrán régió egyik jellegzetes leveles zöldsége, amelyet már a XVI. századi reneszánsz korszakban is ismertek és szerettek. Korai kulináris népszerűsítése Medici Katalinnak köszönhető: miután elhagyta szülővárosát, Firenzét, és házasságot kötött a francia királlyal, Katalin olyan szakácsokat hozatott magával a királyi udvarba, akik tudták, hogyan kell jól elkészíteni kedvenc ételeit spenóttal. A globális kereskedelemnek köszönhetően gyakorlatilag egész évben elérhető az üzletekben, bár a szezonja márciustól májusig tart, ekkor a legolcsóbb, a legfrissebb és a legfinomabb. A mirelit spenótot is használhatjuk ételkészítéskor, tulajdonképpen egész évben.

Olvasson tovább! A rákellenes táplálkozás alapszabályai

Zöldhagyma

Közkedvelt tavaszi zöldség idehaza. A tavasszal ismert „újhagyma” nem más, mint a vöröshagyma fiatal példánya, amelynek gyökérrésze nem fejlődött kis teljesen.

Jól használhatjuk salátába, levest készíthetünk belőle, szendvicsen is ehetjük, tehető szószokba, pástétomokba.

Retek, spárga

A roppanós, pikáns ízű hónapos retket nyersen érdemes fogyasztani, remek ízt ad a salátáknak, de szendvicsekben is ott van a helye. A spárga gyorsan elkészíthető és nagyon finom. Grillen vagy gőzben megfőzve is elkészíthetjük.

Snidling

A snidling, más néven metélőhagyma a tavasz egyik első fűszernövénye. Balkonládában, virágcserépben is jól fejlődik. A karcsú, 12-15 centiméter magasra növő, üreges, csőszerű szárakat szinte folyamatosan „arathat-juk”. Rövid pihenő idő után többször is kihajt egy évben. Kellemes, enyhe hagyma-, illetve fokhagymaíze van. Leginkább frissen, nyersen élvezetes. Tehetjük salátába vagy fűszervajba. Használhatjuk minden olyan ételben, amelybe hagymát tennénk. Megszórhatjuk vele a leveseket, főételeket. Nagyon mutatós. Főzni nem érdemes vele, mert ilyenkor aromája gyorsan elillan.

(Diabetes - Kicsák Marian, dietetikus)