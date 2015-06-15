Fogápolás időskorban

Az időskorban gyakrabban előforduló bizonyos betegségek, körülmények és tényezők befolyásolhatják mind a fogak, mind az íny állapotát. Ezért a fogápolásra különös figyelmet kell fordítani, hogy a fugszuvasodás és az ínybetegségek (továbbra is) elkerülhetőek legyenek.

Az életkor előrehaladtával egyre több orális problémával kell szembenézni - Miért, és mik lehetnek ezek?

A kéz és ujjak ízületi gyulladása nehezíti a fogmosást és fogselyemhasználatot.

nehezíti a fogmosást és fogselyemhasználatot. Bizonyos gyógyszerek befolyásolhatják a szájüreg egészségét.

befolyásolhatják a szájüreg egészségét. Elsötétült fogak – Ennek fő oka a dentin – csontszerű szövet – állapotában bekövetkező változások, és a fogelszíneződést okozó ételek és italok fogyasztása.

– Ennek fő oka a dentin – csontszerű szövet – állapotában bekövetkező változások, és a fogelszíneződést okozó ételek és italok fogyasztása. Szájszárazság – A szájszárazság oka a csökkent nyáltermelődés, mely enyhe mértékben a kor előrehaladtának természetes velejárója, hiszen a nyálmirigyek már nem működnek 100%-osan. Azonban lehet a fejre és/vagy nyakra irányuló sugárterápia, bizonyos betegségek (pl. Sjögren-szindróma) és gyógyszerek mellékhatása is.

– A szájszárazság oka a csökkent nyáltermelődés, mely enyhe mértékben a kor előrehaladtának természetes velejárója, hiszen a nyálmirigyek már nem működnek 100%-osan. Azonban lehet a fejre és/vagy nyakra irányuló sugárterápia, bizonyos betegségek (pl. Sjögren-szindróma) és gyógyszerek mellékhatása is. Csökkent ízérzékelés – Noha az életkor előrehaladtával csökken az ízérzékelés, nem feltétlenül a természetes folyamat áll a háttérben, ugyanis ezt okozhatják betegségek, gyógyszerek és a protézis is.

– Noha az életkor előrehaladtával csökken az ízérzékelés, nem feltétlenül a természetes folyamat áll a háttérben, ugyanis ezt okozhatják betegségek, gyógyszerek és a protézis is. Foggyökérkopás – Legtöbbször a fogszuvasodásért felelős savak ártó hatása miatt alakul ki, mely fokozódik az íny visszahúzódásával.

– Legtöbbször a fogszuvasodásért felelős savak ártó hatása miatt alakul ki, mely fokozódik az íny visszahúzódásával. Fogínybetegségek – A lepedék, a fogak között maradt ételdarabkák, a dohányzás, a rossz kialakítású hidak, a protézis, a rossz táplálkozás és bizonyos betegségek (pl. vérszegénység, rák, cukorbetegség) fogínybetegségeket okoznak, mely különösen idősebbeknél okoz komoly gondokat.

– A lepedék, a fogak között maradt ételdarabkák, a dohányzás, a rossz kialakítású hidak, a protézis, a rossz táplálkozás és bizonyos betegségek (pl. vérszegénység, rák, cukorbetegség) fogínybetegségeket okoznak, mely különösen idősebbeknél okoz komoly gondokat. Fogvesztés – Egyik leggyakoribb oka az ínybetegség.

– Egyik leggyakoribb oka az ínybetegség. Egyenetlen állkapocs – Legfőbb oka a fogvesztés.

– Legfőbb oka a fogvesztés. Sztomatitisz – A rosszul illeszkedő műfogsor, rossz szájhigiénia, vagy a Candida albicans gomba okozza a fogsor alatti szövetek gyulladását.

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Szájhigiéniai tippek

A napi fogmosás és fogselyem vagy fogköztisztító kefe használata alapvető fontosságú a megfelelő szájhigiénia érdekében. A lepedék időskorban gyorsabban rakódhat le, különösen, ha elhanyagolja a szájhigiéniát, ami fogszuvasodáshoz, ínybetegségekhez vezet.

Fontos, hogy minden főtékezés után, de legalább naponta kétszer mosson fogat, és legalább egyszer használjon fogselymet vagy fogköztisztító fogkefét, illetve hogy rendszeresen keresse fel orvosát fogkőeltávolítás és ellenőrzés céljából.

Ha szájvizet is használ, feltétlenül alkoholmentes verziót válasszon!

A fogpótlása(i) tisztítására fordítson kiemelt figyelmet!

Mire számítson a fogorvosnál?

Idősebbeknél nemcsak az állapotfelmérés, de a megelőző fogászati beavatkozások anamnézise is kiemelten fontos. Az orvos az alábbi kérdéseket teheti fel:

A legutolsó fogászati látogatás időpontja és annak oka?

Tapasztalt-e változást a szájban?

Észrevett-e laza vagy érzékeny fogat?

Van-e bármilyen nehézsége a rágással, nyeléssel, ízérzékeléssel?

Érez-e fájdalmat, vérzést a szájában?

Észrevett-e bármilyen csomót, duzzanatot a szájában?

A vizsgálat során a fogorvos ellenőrzi az arcot és nyakat (bőr elszíneződése, sebek), a harapást, az állkapcsot, a nyirokcsomókat és nyálmirigyeket (duzzanat és csomók jeleit keresi), a nyelvet, szájpadlást, fogínyt (fertőzés vagy szájüregi rák tüneteit keresve), illetve a fogak állapotát.

Amennyiben fogpótlást visel, az orvos azt is meg fogja kérdezni, mikor viseli azt, illetve mikor veszi ki (ha kivehető). Megnézi, okoz-e irritációt vagy problémát azon a területen, ahol a szájjal érintkezik, illetve átnézi azt, hogy nincs-e megsérülve.

Panasz, bármilyen (akár fájdalommentes!) elváltozás észlelése esetén ne várja meg a kontroll esedékes időpontját, hanem mielőbb forduljon fogorvoshoz!

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos