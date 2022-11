Teljes lemezes kivehető fogpótlás viselése, megszokása

Teljes műanyag lemezes kivehető fogpótlás megszokásának tekintetében két csoportra oszthatóak a betegek: egyik, akinek már volt valaha, csak cserére szorul és ezért kap egy új fogsort, másik pedig, aki a közelmúltban lett sajnálatos módon teljesen elfogatlanítva.

Értelemszerűen könnyebben adaptálódnak az új fogpótlásokhoz azok, akik már előzőleg megtanultak protézissel élni. De gondoljunk csak arra, hogy mindenki egy „első” protézissel kezdte.

Kivehető teljes lemezes fogpótlást teljesen fogatlan állcsont esetében készítünk. A páciens külső segítség nélkül el tudja a szájából távolítani és egyértelműen vissza tudja helyezni. A helyben tartását kizárólag az állkapocs anatómiailag alámenős területei, a rágó- és mimikai izmok, a nyelv, a gravitáció, valamint a szájpadlás vákuumhatása biztosítja. Ritkán az alsó kivehető fogsornál is el tudjuk érni a vákuumhatást, de sok esetben sajnos ragasztani is kell. Feladata a fogak és az íny pótlása, ezáltal nagyobb helyet foglal el a szájban, mint az elvesztett fogak. Az egész fogpótlás műanyagból készül. Célunk nemcsak kizárólag az elvesztett fogak pótlása, hanem a beesett arc, és ajkak megtámasztása, a rágófunkció helyreállítása.

Sokszor a páciensek félnek a kivehető fogpótlástól, az öregség tudata társul hozzá. Nyilván könnyebb lenne fix fogsort viselni (pl. hidat), de ha nem marad más megoldás, csontkínálat hiányában (implantációhoz), vagy finanszírozási problémák miatt, marad ez a megoldás.

Minden kezdet nehéz...

A legtöbb páciensnek pszichésen megterhelő, hogy az utolsó fogait is elvesztette.

Fogeltávolítás után kb. 6 hét a gyógyulási idő, amikor neki lehet állni a fogorvosi rendelőben a protézis elkészítésének. Nehezítetté válik ebben az időszakban a táplálkozás fogak hiányában. Ha begyógyultak a foghúzás utáni sebek, akkor lehet venni az első lenyomatot. Számoljunk 3-4 héttel, amíg elkészül egy protézis. Azokban a rendelőkben, ahol helyben van a fogtechnikai labor, ez a készülési idő rövidebb lehet.

A teljes lemezes fogpótlás részei, típusai

3 része lesz egy ilyen pótlásnak: alaplemez, műíny, műfogak. A fogak színét a pácienssel közösen határozzuk meg, így ha valaki fehér fogakra vágyik, most elérheti. Manapság a fogtechnikai laborok prémium minőségű műfogakat használnak, így laikus szemmel nem venni észre, hogy a páciens fogsort visel. A szájpad felőli részen a fogsorunkat kérhetjük „clear” szájpadi résszel, vagyis átlátszó műanyagból készülhet ezen rész, amely segítheti a pszichés adaptációt. Aranyháló-megerősítés is tud ebbe a szájpadi műanyagba kerülni, ami plusz megerősítést ad a műanyagnak.

Kép: Teljes lemezes fogpótlás átlátszó szájpadi résszel, aranyháló-megerősítéssel, Kép forrása: vitadentpecs.hu

Amikor elkészül a teljes kivehető fogsor - hasznos tanácsok

Mikor átadásra kerül egy teljes kivehető fogsor, akkor jutunk el abba a fázisba, amikor a fogorvos és a labor szakmai szempontból mindent megtett, ám a siker kulcsa a páciens kezében van. Én úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy a beteg akarja elfogadni az új helyzettel járó protézist. Azok, akik viszolyognak a fogsortól, soha nem fogják testrészükként befogadni. Új módszerrel kell ételt fogyasztani, beszélni és tisztítani a fogsort. Átadáskor a rendelőben a fogorvos átbeszéli a pácienssel a megszokás és tisztítás módjait. Ha már viselt a páciensünk kivehető fogpótlást, valamivel könnyebb dolgunk van, de ekkor is el szoktam mondani, hogy ez olyan, mint mikor valaki vesz egy új cipőt. Hiába ugyanaz a lábunk, a régit már megszoktuk, betörtük, de az sajnos tönkrement, így most az új cipőt kell ismét megszokni. Egy szépen karbantartott, rendszeresen alábélelt fogsor kihordási ideje 10-15 év is lehet.

Rágás

Először puha ételeket fogyasszunk, falatokra felvágva. A cél a két oldalon kiegyensúlyozott rágás lenne, hogy ne billenjen egyik irányba sem a fogsor. Ne harapjunk kemény dolgokba, mert le fogja billenteni a protézist. Ha a fogsor rágás közben feltöri az ínyünket, akkor távolítsuk el a fogsort evés után, és a fekélyes részt ápoljuk kamillateás öblögetéssel, anaftinnal vagy olívaolajjal. Ha tör a protézis, akkor a fogorvosnak korrigálnia kell, tehát fel kell keresni a rendelőt. Ez a korrekció sokszor megtörténhet, tehát nem kell elkeseredni, ha már éppen harmadjára megyünk vissza korrigáltatni. Otthon ne álljunk neki körömreszelővel vagy más eszközzel kényelmesebbé tenni!

Tisztítás

Esténként és evések után a fogsorokat távolítsuk el a szánkból, és folyó víz alatt mossuk meg. Figyeljünk oda a szájhigiéniánkra is! Attól, hogy nincsenek fogaink, még az ínyt tisztítani kell! A tisztítása a fogsoroknak folyó víz alatt történjen, egy kis körömkefével és mosogatószerrel. Nem szabad fogkrémet használni a műanyag protézishez, mert a polírozott sima felszíneket a fogkrém abrazív szemcséi ledörzsölik és be fog gombásodni a fogsor! A csap alá érdemes egy vileda kendőt rakni, hogy ha kicsúszna a szappanos protézis a kezünkből, akkor ne a mosdókagyló kerámiáján pattanjon le a műfog.

Esténként vegyük ki! Én nem szoktam ajánlani senkinek, hogy egy kvázi mozgó tárggyal a szájában aludjon, mert felmerülhet az aspiráció veszélye! Ha kivettük, áztassuk be vízbe, hetente egyszer pedig tisztító tablettás vízbe.

További praktikus tanácsok

Vigyázzunk rá, hogy ne ejtsük le, mert eltörhet! Ha mégis eltört, vigyük el lehetőség szerint oda, ahol készült.

Sokat kell hangosan gyakorolni a beszédet az új fogsorral, hogy meg tudjuk szokni.

Segíti a megszokást, a vákuum hatást, illetve csökkenteni az esetleges hányingert, ha cukorkát szopogat a protézis berakása után.

Ha ragasztani kell, akkor a fogsorra elég 3-4 borsónyi pötty, helyezzük be és szorítsuk össze a fogakat pár percig. Ne mázoljuk ki az egész alaplemezt, mert nagyon nehéz lesz később kiszedni. Ha kivettük a fogsorokat, minden ragasztómaradékot távolítsunk el a protézisről is, és a szánkból is.

Ha van elég csontkínálat akár 1db implantátum behelyézésre is, beszéljük át a fogorvosunkkal, ugyanis 1 db implantátum is annyival nagyobb megtámasztást tud nyújtani egy lötyögő fogsornak, hogy nagymértékben meg tudja könnyíteni a páciens életét. Ilyenkor egy kis gömb és ház kerül behelyezésre, ami mint egy kis patent képes rögzíteni a fogsorokat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - Vitadent Centrum, Pécs