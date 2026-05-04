A B12-vitaminhiány és az időskori problémák

DRportal
megjelent:

A B12-vitamin hiánya gyakori, sokszor azonban nem veszik észre idősebb felnőtteknél. Az idősödéssel együtt egyre több úgynevezett "geriátriai szindróma" jelenik meg, például a szellemi hanyatlás, az izomgyengeség vagy az elesések. Ez az összefoglaló azt vizsgálja, hogyan függ össze a B12-vitamin hiánya ezekkel a tünetekkel, továbbá miért fontos a korai felismerés és kezelés.

Kutatások szerint a B12-vitamin hiánya hatással van az idegrendszerre és az izmokra. Ez többek között azért történik, mert vitaminhiányos állapotban zavart szenved az idegeket védő mielin képződése, valamint bizonyos anyagok (például a homocisztein és a metil-malonsav) szintje megemelkedik a szervezetben. Emellett fokozódik az úgynevezett oxidatív stressz, és felborul az idegsejtek közötti kommunikáció is.

Ezek a zavarok felgyorsítják az öregedéssel járó természetes folyamatokat, azért az alacsony B12-szint gyakran jár együtt:

  • a gondolkodási képességek és a memória romlásával,
  • depressziós tünetekkel,
  • egyensúly- és járászavarokkal,
  • izomtömeg-csökkenéssel (szarkopénia),
  • általános gyengeséggel.

A diagnózis felállítása nem mindig egyszerű, mert ezek a tünetek nem egyértelműek, és sok más betegségnél is előfordulhatnak. Ráadásul a szokásos vérvizsgálatok sem mindig mutatják ki pontosan a hiányt.

Jó hír viszont, hogy a B12-vitamin pótlása után sok esetben javulás tapasztalható a szellemi és fizikai állapotban, különösen akkor, ha a problémát korán felismerik.

Összességében a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy időseknél érdemes odafigyelni a B12-vitamin szintjére. A veszélyeztetett csoportok rendszeres szűrése, a vitaminban gazdag étrend és a korai kezelés segíthet lassítani az állapotromlást, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az idősek tovább megőrizzék önállóságukat és életminőségüket.

Forrás: DRportal - Vitamin B12 deficiency among older adults… (Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 2026)

Frissítve: 2026.05.04. 05:20, Megjelent: 2026.05.04. 05:20
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: B12-vitamin téma, Időskor téma

Amit a B12-vitaminról tudni kell

B12-vitamin
A B12-vitamin egy vízben oldódó vitamin, amely nélkülözhetetlen a szervezet számára. Kémiai elnevezése, a cyanocobalamin, onnan származik, hogy a molekula központi helyén cianidot és kobaltiont tartalmaz.
