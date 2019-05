Brideorexia - A menyasszonyok táplálkozási zavara

A brideorexia az anorexiának azon fajtája, mely azokat a menyasszonyokat érinti, akik esküvőjük előtt nagyon gyorsan és egészségtelen mértékben fogynak. Sajnos egyre jobban elterjedt étkezési rendellenességről van szó.

Egy tudományos cikk szerint a nők mintegy 70 százaléka iszonyatos fogyókúrába kezd az esküvőt megelőző hat hónapban, további 20 százalékuk pedig bármit képes elkövetni azért, hogy ne hízzon egy dekát sem.

Szakemberek szerint a jelenség hátterében az „esküvő-ipar” áll, mely azt sulykolja a házasulandóknak, hogy a nagy napon mindennek tökéletesnek kell lennie. Ez az oka annak is, hogy sok család erején felül költ a szertartásra. A menyasszonyokon pedig különösen nagy a nyomás, hogy az adott napon tökéletesek legyenek.

Az elérhetetlen célok kitűzése súlyosbítja a helyzetet

Noha a történelem során a nők mindig is törekedtek arra, hogy az esküvőjükön jól nézzenek ki, a tökéletességre való hajlam manapság minden eddiginél extrémebb. Sokan már hónapokkal az esküvő előtt hosszas kezeléseknek vetik magukat alá, hogy hibátlan bőrük, tökéletes körmük, hajuk, karcsú alakjuk legyen.

Habár ma már mindenhol lehet hallani a napozás és szoláriumozás veszélyeiről, a menyasszonyok többsége rendszeresen teszi ki magát a bőrrák veszélyének, annak érdekében, hogy napbarnított bőrre vehesse fel a hófehér menyasszonyi ruhát.

Noha a mérsékelt diéta és rendszeres testmozgás a nagy nap előtt nem indokolatlan, sőt, akár egy rendszeres, egészséges életmódhoz is vezethet, egyre több nőt fenyeget egyfajta anorexiás viselkedés az esküvő előtt, aminek mára külön neve is lett: a brideorexia, amely igencsak veszélyes.

A nők többsége eleve egy-két számmal kisebb menyasszonyi ruhát vesz, mintegy motivációként, hogy a nagy napra belefogyjon. Ugyanakkor igencsak önbizalom- és önértékelés romboló hatással van mindez azokra, akiknek nem sikerül teljesíteni a gyakran irreális célt.

A táplálkozási zavarokat kezelni kell!

Akárcsak az anorexia, a brideorexia is számos formában jelentkezhet, ám leggyakrabban a szélsőséges kalóriakorlátozás, kizárólag csak folyadék fogyasztása, extrém böjtölés, éhezés jellemző rá. Ehhez csatlakozhat a fogyasztótabletták, hashajtók használata, fogyókúrás célzatú, mértéktelen dohányzás, illetve az étkezés utáni hányás, a bulimia is. Nem ritka, hogy mindezek mellett extrém túledzésbe is kezdenek, hogy irreális fogyási igényüknek megfeleljenek. Mindez pedig nagymértékben veszélyezteti az egészséget.

Az étkezési zavar jeleit nehéz felismerni, hiszen az érintett megpróbálja titkolni

Gyanúra adhat okot, ha a menyasszony túl gyakran beszél a súlyáról, fogyókúrás módszerekről, szélsőséges diétákról. Mivel a táplálkozási zavarban szenvedők gyakran tagadják betegségüket, és ellenállnak a külső beavatkozásnak, érdemes szakember segítségét kérni.

Akárcsak az anorexia, a brideorexia is bármely életkorú és testalkatú nőt érinthet, függetlenül attól, hogy már eleve karcsú-e vagy sem.

Szakemberek továbbra sem győzik hangsúlyozni, hogy a heti 1-1,5 kg fogyás az egészséges, ami rendszeres testmozgással, a szénhidrátok bevitelének csökkentésével és a zöldségekre, sovány húsokra való áttéréssel könnyen megvalósítható, reális cél. Időben kezdje el az életmódváltást, s ha ehhez tartja magát, az álomból nem lesz rémálom!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; netdoctor.co.uk

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos