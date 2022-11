A fogorvosok által készített fogpótlásoknak két fajtája van: rögzített és kivehető. Ezek tisztán tartása éppen olyan fontos, mint saját, természetes fogaink ápolása. A nem megfelelően gondozott fogpótlás szájüregi panaszokat tud okozni, például fogínygyulladást, fogszuvasodást, fogkőképződést, gombásodást. A fogpótlások tisztítása „csak” fogkefével lehetetlen.

A fogpótlások típusai

Rögzített fogpótlások típusai

egyetlen, szóló korona : rögzülhet ragasztással csiszolt fogcsonkon, de kerülhet csapos fogműre, vagy implantátumra.

: rögzülhet ragasztással csiszolt fogcsonkon, de kerülhet csapos fogműre, vagy implantátumra. hídpótlás: hiányzó fogat taggal pótol, két vége pedig hídpillérben végződik.

Kivehető fogpótlások típusai

részleges, fémlemezes, kapcsokkal rögzülő kivehető fogpótlás

teljes lemezes műanyag fogpótlás

rejtett elhorgonyzású fogpótlás (stég, teleszkóp, csúsztató), amikor is egy fix pótláshoz rejtett módon csatlakozik egy kivehető fogpótlás

Miért fontos a fogpótlás(ok) megfelelő tisztán tartása?

Egy fogpótlás időtartalma meghaladhatja a 10 évet is akár, amennyiben helyesen van karban tartva. A fogpótlások felszínén meg tud tapadni az ételmaradék, „be tud alá menni”, ezzel károsítja hosszú távon a nyálkahártyát és a maradék fogakat. Ha egy fog a pótlás alatt tönkremegy, az akár a teljes pótlás lecserélésének szükségessé válásával is járhat, ami pedig sokszor nem olcsó mulatság és időben is hosszú lefolyású lehet.

Hogyan tisztítsa fogpótlását?

Szóló fogpótlás/korona tisztítása

A szokásos reggeli és esti 2 perces fogmosás mellett használjunk a korona körül egycsomós fogkefét. A korona környékét tisztítsuk meg fogselyemmel (és egyébként a maradék fogközöket is), illetve használhatunk fogköztisztító kefét. Ez utóbbi kiválasztásában dentálhigiénikusok/fogorvosok tudnak segíteni, hogy a megfelelő méretet használjuk, elkerülve az íny traumatizálását. Erőltetni nem szabad, de az a jó, ha kitölti a fogközöket. Implantátumos koronánkat superfloss (egy fogselyemtípus) segítségével tudjuk körkörösen megtisztítani.

Híd tisztítása

Legyen szó olyan implantátumos vagy saját fogakon végződő hídpótlásról, amely korona alatt fog található, annak a tisztítása nem tér el a fent említett szóló koronás változattól. Ahol a foghiány pótolva van, ott viszont a hídtag alatt superflossal vagy interdentális kefével tisztítani kell legalább minden este, de jó lenne inkább minden fogmosás alkalmával. Oda a fogkefe nem jut el!

Videó A superfloss és a fogköztisztító kefe használatát mutatják be fogpótláson az alábbi videók:

Kivehető fogpótlások tisztítása

Amennyiben tartozik hozzá a szájban található saját fog, vagy korona, esetleg hídpótlás, úgy azokat a fent említett módon tisztítsuk. A kivehető rész általában egy műanyag vagy egy fémből és műanyagból álló fogpótlás. Miután eltávolítottuk a szánkból, tisztítsuk meg egy műfogsortisztító kefével. Fontos itt hangsúlyozni, hogy nem a fogkefénkkel, hanem egy külön erre a célra tartott kefével, ami lehet akár egy körömkefe vagy direkt erre a célra gyártott speciális fogkefe is. Folyó víz alatt helyezzük a csap alá, és folyékony szappannal tisztítsuk meg. Nem szabad fogkrémmel, mert a fogkrém szemcséi a pótlás polírozott felszíneit ledörzsölik, és így be fog gombásodni a pórusokon keresztül. Ajánlott egy kis vileda kendőt helyezni a csapba, hogy ha kicsúszna a kezünkből a protézis, ne a kerámia mosdókagylóba essen, különben eltörhet.

Ha a protézis teljesen fogatlan szájba készült, akkor is érdemes szájvízzel fenntartani a megfelelő szájhigiénét.

Ha éjjel kivesszük a pótlást, akkor egy pohár vízbe helyezzük be, ne maradjon szárazon, és érdemes heti 1x beáztatni fogsortisztító tablettás vízbe.

Ajánlott évente a fogorvosi ellenőrzés!

Jó, ha oda tudunk visszatérni, ahol a pótlás készült. Egy professzionális szájhigiénés kezelés (fogkő eltávolítása, esetleg homokfúvás) évente ajánlott. Ellenőriztessük le a fogpótlásunkat, kérjünk tanácsokat, instrukciókat, ha valamit esetleg nem tudunk megcsinálni a tisztítással kapcsolatban, illetve hogy fény derüljön rá, ha valamit esetleg nem jól csinálunk.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - Vitadent Centrum, Pécs