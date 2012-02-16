Tévhitek az óvszerrel kapcsolatban

Mint minden elterjedt védekezési módszerrel, úgy az óvszerhasználattal kapcsolatban is él néhány tévhit, amelyeket fontos eloszlatni. Íme néhány – általam fontosnak tekintett – félreértés.

Az óvszer nem egyforma védelmet nyújt a nemi betegségekkel szemben

Ami ellen megfelelően véd

Az óvszer magas fokú védelmet biztosít korunk legfontosabb, még mindig gyógyíthatatlannak tekintendő nemi úton terjedő betegsége, az AIDS, illetve kórokozója, a HIV ellen. Ugyancsak hatékony a hepatitis B, a szifilisz és a gonorrea megelőzésében. A védelemhez ugyanakkor fontos, hogy az óvszert megfelelően alkalmazzák és ne legyen sérült.

Ezekben a fertőzésekben az a közös, hogy a kórokozók a bőr mikrosérülésein át, tulajdonképpen a vérrel vagy testnedvekkel terjednek. Megfelelő használat esetén az óvszer nyújtotta védelem ezen betegségekkel szemben 99 százalék körüli, mivel a bőr apró sérülései, amelyeken keresztül ezek a betegségek terjednek, általában a hímvessző vékonyabb bőrrel fedett területein, a makkon és a fitymán keletkeznek, ezeket a területeket pedig védi az óvszer.

Ismert nemi betegség vagy kialakult nemi szervi tünetek (viszketés, fájdalom, hólyag, kinövés stb.) esetén azonban ne éljenek nemi életet óvszerrel sem, mivel a védelem nem 100 százalékos!

Ami ellen nem nyújt kellő védelmet

Vannak ugyanakkor más nemi úton terjedő fertőzések, amelyek terjedéséhez elegendő a bőrkontaktus, nem szükséges sérült bőrfelület. Az óvszer használata csak kismértékben véd ezen fertőzések ellen, hiszen csak a hímvesszőt védi, miközben a nemi szervek bőrfelületein találhatóak a kórokozók és nemi aktus során óvszerhasználat mellett is nagy arányban történik meg az átadás.

A legelterjedtebb kórokozó a human papilloma vírus (HPV), amely megelőzésében nem elegendő az óvszer által nyújtott védelem. A vírus bizonyos típusai szemölcsszerű, gyorsan terjedő bőrelváltozásokat okoznak (nemi szemölcs, kondilóma), az ún. magas kockázatú típusok pedig a méhnyakrák elsődleges okozói. A HPV valamely típusával a nők 75 százaléka megfertőződik élete során, de komolyabb elváltozás csak 1-2 százalékban alakul ki. A kóros állapotok megelőzésében a HPV elleni védőoltásnak, az időben történő diagnosztizálásában pedig a szűrésen való részvételnek alapvető a fontossága! A HPV férfiaknál ritkábban okoz súlyos elváltozásokat, de egy másik női partnernek továbbadhatják a potenciálisan méhnyakrákot okozó vírustípust is.

Mérsékelt védelmet nyújt az óvszer hasonló okból a nemi herpesz (herpes genitalis) vírusának terjedése ellen, továbbá a hüvelygyulladást okozó baktériumok és gombák is átadhatók óvszerhasználat mellett is, melyek szintén nem csupán az óvszerrel fedett bőrfelületen át terjednek. A herpesz a férfiak és nők körében is okozhat panaszokat, míg a hüvelyfertőzések férfiaknál nem járnak elváltozásokkal, de terjesztőként részt vesznek annak átadásában.

Ezen kórokozók orális úton is átadhatóak, így önmagában az óvszerhasználat nem jelent garantált védelmet valamennyi nemi úton terjedő betegség (STD) ellen.

Az óvszer története Az ókorban Egyiptomban, majd később a Római Birodalom területén is használtak óvszereket, amelyek akkor szövetből vagy állati bélből készültek. A középkori Európában a 14. századtól maradtak fenn leírások, amelyek óvszerhasználatról tanúskodnak. A használat célja akkor elsősorban a nemi betegségek elleni védekezés, és nem a fogamzásgátlás volt.

A 20. században a korszerű gumigyártási technológiák elterjedését követően általánossá vált az óvszerhasználat, most már elsősorban fogamzásgátlási célzattal. Az AIDS felfedezése óta az óvszer reneszánszát éli, olcsósága miatt pedig a harmadik világbeli országokban szinte az egyetlen széles körben elterjedt védekezési módszer.

A nem kívánt terhesség elleni védelem a gyakorlatban nem magas

Sokan bár tudják, hogy az óvszer hatékonysága nem teljes, mégsem alkalmaznak más védekezési módszert. Sajnos 100 százalékos hatékonyságú fogamzásgátló nem létezik, a legkorszerűbb fogamzásgátlási módszerek hatékonysága sem éri el teljesen a 100 százalékot, ám az óvszer hatékonysága ilyen szempontból jelentősen alatta marad a hormonális fogamzásgátló tabletták vagy méhen belüli eszközök megbízhatóságának. Míg a hormonális fogamzásgátlási módszerek alkalmazása mellett - rendszeres nemi élet esetén - 100 nőnél 0,3-0,5 teherbe esés történik egy év alatt, óvszerhasználóknál tökéletes alkalmazás mellett is 2.

A gyakorlatban a legfőbb probléma azonban a nem megfelelő használat, hiszen csak a valóban jól használt és sérülésmentes óvszer biztosítja ezt a szintű védelmet. A WHO adatai szerint a gyakorlatban (átlagosan jellemző használat mellett) a férfi óvszer hatékonysága még alacsonyabb, és egy év alatt 100 párnál 13 esetben alakul ki nem kívánt terhesség kizárólag óvszer használata mellett. (A női óvszerek esetében a nem megfelelő illeszkedés még gyakoribb probléma, ezért hatékonysága még kedvezőtlenebb.)

Fontos, hogy a férfi megfelelő méretű óvszert használjon, mert az aktus közben lecsúszó vagy utána a hüvelyben maradó óvszer esetén védelemről nem beszélhetünk. Szintén fontos a szavatossági idő figyelése, mert az elöregedett óvszer anyagában szabad szemmel nem látható mikrosérülések lehetnek, amelyeken a spermiumok áthatolhatnak. Az együttlétet követően szappanos mosás is ajánlott, nem csupán papírtörlő használata.

Az óvszer és a szexuális élmény

A gyönyörérzet csökkenése régebben sokakat eltántorított az óvszerhasználattól. A mai korszerű technológiák azonban lehetővé teszik mikro- vagy nanométeres vastagságú óvszerek gyártását is, amelyek már nem is gumiból, hanem műanyagból készülnek, ugyanakkor a vastagabb gumihoz hasonló védelmet biztosítanak. A műanyag óvszer egyúttal megoldást jelent azok számára is, akik a gumira (latexre) allergiásak. Az óvszerhasználat után jelentkező panaszok esetén gyakoribb a spermicid anyagokra való érzékenység, és nem a latexallergia.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Péntek Róbert, szülész-nőgyógyász