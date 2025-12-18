Veleszületett szifilisz: hogyan lenne megelőzhető?

Többszörösére nőtt hazánkban a szifilisszel született csecsemők száma. A fertőzés sajnos több halálesetet is okozott, pedig a szifilisz egy gyógyítható betegség.

A szifilisz a Treponema pallidum nevű baktérium által okozott klasszikus nemi betegség. Sokféle betegséget utánozhat, ezért nevezik a betegségek majmának is. Fontos tudni, hogy a fel nem ismert betegségnél (akár 2-3 évtizedig is elhúzódó betegségről kell beszélnünk) a kór szinte minden létfontosságú szervet megtámad, és halálos kimenetelű lehet. A betegség minden szakaszában gyógyítható, de a már kialakult szövődmények - mint a vakság, bénulások - sajnos véglegesek.

A szifilisz elkapható szexuális úton, de terjed vérrel (ezért nem ad 100 százalékos védettséget az óvszer, elegendő egy kisebb sérült bőrfelület, melyen keresztül be tud hatolni a kórokozó), anyatejjel is, a terhesség során pedig a szifiliszes anyáról a magzatra. A kórokozó át tud jutni a méhlepényen, megfertőzve a fejlődő magzatot, valamint szülés közben is, amikor a magzat a szülőcsatornán áthalad. Kezelés nélkül az újszülötteknél is életveszélyes szövődményeket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet. Nagyon fontos ezért a szexuálisan aktív felnőttek körében a szifiliszes várandósok diagnosztizálása.

Egyre több a szifiliszesként született csecsemő

Ha az édesanya szifilisszel fertőzött, a magzat is beteg lesz. Ha egy várandós kismama nem jár el a vizsgálatokra, és önmaga nem veszi észre, hogy fertőzött, a fertőzés rejtve maradhat, és tragikusan végződhet. A szifiliszes csecsemők többsége megmenthető lett volna, ha időben kiderül, hogy az édesanya fertőzött. A babák, még ha túl is élik a születésüket, maradandó és gyógyíthatatlan betegségekkel jöhetnek erre a világra.

Sok más kórállapot van, melynek tünetei hasonlítanak a szifilisz tüneteihez, ezért orvosi vizsgálat nélkül sokszor nem ismerhető fel a betegség. Ezért fontos a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat, ahol az orvos észlelheti a tüneteket, és vérvétellel megbizonyosodhat arról, hogy a kismama fertőzött-e vagy sem.

Hazánkban – más európai országokhoz hasonlóan – az elmúlt években emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma. 2020 és 2024 között, több mint megduplázódott a hazánkban jelentett szifiliszes betegek száma 700-800-ról 1800-ra. Ez lehet annak a hátterében, hogy jelentősen nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma is. Magyarországon 2024-ben 42 szifiliszes újszülöttet regisztráltak, ami háromszorosa az előző évinek, és sajnos több halálesetet is okozott. 2025. november közepéig összesen 63 új esetet igazoltak, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest vármegyében és Budapesten.

Magyarországon már évtizedek óta kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifilisz-szűrése. Az első trimeszterbeli negatív szűrési teszttel rendelkező nők ugyanakkor a terhesség későbbi hónapjaiban is megfertőződhetnek, ha a terhesség későbbi szakaszában is élnek óvszer nélküli nemi életet.

A növekvő betegszám miatt a várandós nők körében is gyakrabban fordul elő a fertőzés, a várandósok megbetegedése miatt pedig a veleszületett (congenitális) szifiliszes esetek száma is nőtt. Az időben elvégzett szűrővizsgálatokkal, és a beteg várandósok kezelésével a fertőzés további terjedése megelőzhető. Ha gyanús tünetek vagy kockázatos kórelőzmény (pl. partner megbetegedése) miatt bármelyik trimeszterben felmerül a várandós szifilisz fertőzésének gyanúja, indokolt a mielőbbi szakorvosi kivizsgálás és szükség esetén a megfelelő kezelés.

Mi lehet az oka a világszerte növekvő tendenciának?

Az utóbbi 2-3 évtizedben elsősorban az AIDS-s megbetegedések vonták el a figyelmet a más nemi úton terjedő betegségekről, majd a Covid-járvány idején csökkent a számuk. Közben visszaszorult az óvszerhasználat is, és egyre magasabb a fiatalkorban szexuális kapcsolatba keveredők száma, egyre több partnerrel. A gondozatlan terhesek többsége szociálisan rossz helyzetű, alacsony iskolázottságú, és sokszor még egészségügyi ellátásra sem jogosult. Terjedésének lehetséges okai között szerepel, hogy az emberek többsége azt gondolja, a szifilisz a régmúlt betegsége, tehát védekezni sem szükséges ellene.

A megelőzésben kulcsfontosságú, hogy a fertőzött várandóst időben diagnosztizálják, és megfelelő kezelésben részesítsék. Ez megóvhatja a magzatot a súlyos szövődményektől, aki egészséges újszülöttként jöhet világra. A szifilisz jól gyógyítható nemi betegség, azonban a magzati fertőzés csak akkor előzhető meg, ha a várandós nőnél időben megtörténik a szükséges szűrés, és fertőzöttség esetén megkapja a megfelelő antibiotikum kezelést, ami a penicillin. A szakemberek kiemelik: az időben elkezdett kezeléssel a betegség jól gyógyítható.

Országos szűrőprogram indult

A tragédiák miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) új országos szűrési programot is indított a veleszületett szifilisz kockázatának felismerésének és a fertőzött szülőnőkről való továbbterjedésének megelőzése érdekében. Éppen ezért Magyarországon a régóta kötelező terhességi szűrés mellett már a szülőszobai vizsgálatot is bevezették. A szűréshez szükséges gyorsteszteket az NNGYK térítésmentesen biztosítja az ország valamennyi szülészeti ellátást nyújtó intézményének.

A vizsgálat fél óra elteltével ad eredményt, teljesen biztonságos, és nem jelent többlet terhet a szülő nőnek. Pozitív eredmény esetén a kórház haladéktalanul megkezdi a szükséges célzott laboratóriumi vizsgálatokat és – indokolt esetben – a kezeléseket.

A szakértők szerint a fertőzés megfékezésének kulcsa az orvos felkeresése, a megfelelő diagnózis, amely ha pozitív, akkor kötelező a kontaktkutatás. A megelőzés leghatékonyabb módja még mindig az óvszerhasználat, amely más nemi úton terjedő betegségek ellen is védelmet nyújt.