A cukorbetegség hatása a felnőttek kognitív funkcióira

Egy friss tanulmány a diabétesz kognitív képességekre gyakorolt hatását vizsgálta középkorú és idősebb felnőttek körében, emellett feltárta a háttér mechanizmusokat, beleértve a hétköznapi tevékenységek, az alvás, a depresszió és a testmozgás állapotbefolyásoló szerepét.

Egy kínai kutatás (Az egészség és a nyugdíjas évek) összesen 16 856 fő, 45 éves vagy annál idősebb személy adatai alapján értékelték a cukorbetegséggel összefüggő kognitív hanyatlást.

Hirdetés

A cukorbetegség szignifikáns negatív összefüggést mutatott a kognitív funkciókkal, azaz diabétesz esetén gyorsabban indultak romlásnak e gondolkodási képességek. Ennek konkrét lefolyását azonban számos életmódtényező képes volt - mindkét irányba - módosítani.

A mindennapos tevékenységek megőrzése több mint 10 százalékkal mérsékelte a káros hatást.

A túlzott mértékű alvás (>9 óra) jelentősebb arányban súlyosbította a cukorbetegséggel kapcsolatos kognitív hanyatlást, mint az alváshiány (<6 óra).

A depressziós tünetek fokozták a kognitív károsodást.

A rendszeres testmozgás és a generációk közösségi együttélése ezzel szemben jelentősen mérsékelte a cukorbetegség okozta kognitív károsodást.

A cukorbetegség részben az mindennapos tevékenységek (ADL - Activities of Daily Living) ellátásának hanyatlása révén gyakorol káros hatást a kognitív funkciókra. Az alvási szokások stabilitása, az érzelmi jólét és a rendszeres testmozgás azonban csökkentheti ezt az összefüggést.

Ezen módosítható tényezőkre fókuszáló, célzott életmódbeli intervenciók végrehajtása segíthet mérsékelni a diabéteszben szenvedő középkorú és idősebb felnőttek kognitív hanyatlását.

Forrás: DRportal - Impact of diabetes on cognitive function... (Journal of Affective Disorders, 2026)