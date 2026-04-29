A cukorbetegség hatása a felnőttek kognitív funkcióira

DRportal
megjelent:

Egy friss tanulmány a diabétesz kognitív képességekre gyakorolt hatását vizsgálta középkorú és idősebb felnőttek körében, emellett feltárta a háttér mechanizmusokat, beleértve a hétköznapi tevékenységek, az alvás, a depresszió és a testmozgás állapotbefolyásoló szerepét.

Egy kínai kutatás (Az egészség és a nyugdíjas évek) összesen 16 856 fő, 45 éves vagy annál idősebb személy adatai alapján értékelték a cukorbetegséggel összefüggő kognitív hanyatlást.

A cukorbetegség szignifikáns negatív összefüggést mutatott a kognitív funkciókkal, azaz diabétesz esetén gyorsabban indultak romlásnak e gondolkodási képességek. Ennek konkrét lefolyását azonban számos életmódtényező képes volt - mindkét irányba - módosítani.

  • A mindennapos tevékenységek megőrzése több mint 10 százalékkal mérsékelte a káros hatást.
  • A túlzott mértékű alvás (>9 óra) jelentősebb arányban súlyosbította a cukorbetegséggel kapcsolatos kognitív hanyatlást, mint az alváshiány (<6 óra).
  • A depressziós tünetek fokozták a kognitív károsodást.
  • A rendszeres testmozgás és a generációk közösségi együttélése ezzel szemben jelentősen mérsékelte a cukorbetegség okozta kognitív károsodást.

A cukorbetegség részben az mindennapos tevékenységek (ADL - Activities of Daily Living) ellátásának hanyatlása révén gyakorol káros hatást a kognitív funkciókra. Az alvási szokások stabilitása, az érzelmi jólét és a rendszeres testmozgás azonban csökkentheti ezt az összefüggést.

Ezen módosítható tényezőkre fókuszáló, célzott életmódbeli intervenciók végrehajtása segíthet mérsékelni a diabéteszben szenvedő középkorú és idősebb felnőttek kognitív hanyatlását.

Forrás: DRportal - Impact of diabetes on cognitive function... (Journal of Affective Disorders, 2026)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szanyi Andrea

Dr. Szanyi Andrea

Belgyógyász, háziorvos, geriáter

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Kiss Zsófia

Dr. Kiss Zsófia

Belgyógyász, Diabetológus, Immunológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

