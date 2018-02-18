A condyloma acuminatum tünetei, kezelése és megelőzése

A condyloma acuminatum a HPV (human papillomavírus) fertőzés megjelenési formája a bőrön és a nyálkahártyákon. Becslések szerint a nemi szerveken jelentkező szemölcsös elváltozás a harmadik leggyakoribb nemi betegség. Többféle magyar elnevezése is ismert: hegyes függölynek vagy kakastaréjnak is nevezik.

A HP vírusnak, azaz a HPV-nek ma már számtalan altípusa ismert, ezek nagy része az úgynevezett alacsony kockázatú csoportba sorolható (ezek okozzák a condylomát).

Kisebb hányaduk magas kockázatú, vagyis az általuk létrehozott elváltozások nagyobb valószínűséggel alakulnak át rosszindulatúvá.

A HPV-fertőzés a nemi úton terjedő betegségek (STD) közé tartozik, előfordulása igen gyakori, főleg a fiatalabb korosztálynál. Terjedésében a legfontosabb szerepe a szexuális szabadosságnak van. Fontos tudni, hogy a HPV-fertőzés ellen az óvszer sem véd teljes biztonsággal, illetve hogy a bőrfelületek egymáshoz érintése is elegendő lehet a fertőződéshez. Leggyakrabban szexuális úton adódik át, de akár az anya is megfertőzheti a gyermekét a szülés során. Ilyenkor a gyermek gégéjén alakulnak ki a növedékek. A vírust az emberek szervezete sok esetben legyőzi, így az nem okoz semmilyen elváltozást.

Hirdetés

A condyloma tünetei

A fertőződés után a hosszabb lappangási időt követően (akár 2-8 hónap is lehet) alakulnak ki a bőrelváltozások. Ezek többnyire rizsszem méretű szemölcsös kinövések, melyek gyors növekedést mutathatnak. Felszínük gyakran barázdált, karfiolra emlékeztető, esetleg vérzékeny. Jellemzően különösebb tünetet nem okoznak, ugyanakkor nem ritka az elváltozások gennykeltő baktériumokkal való felülfertőződése.

Nem szabad elfelejteni, hogy a HPV-fertőzés sok esetben tünetmentesen zajlik, ugyanakkor hosszabb fertőzöttség (évek) után így is létrejöhetnek a daganatos elváltozások.

Milyen területeket érinthet?

Condyloma a nemi szerveken

A vírus a hámsejtekben szaporodik, azokat fokozott növekedésre, osztódásra serkenti. A látható szemölcs nem más, mint körülírtan felszaporodott hámsejtek tömege, melyek mérete igen változatos lehet.

A condylomák megjelenhetnek nőkben szeméremtesten, a hüvelyben, akár a méhszájon is. Férfiakban a pénisz testén, illetve gyakran a fityma bellemezén, néha a húgycsőben jelennek meg az elváltozások. A megváltozott szexuális szokások következtében a végbélnyílás környékén (esetleg a végbélben) és a szájüregben vagy a garatban is kialakulhatnak condylomák.

A condyloma diagnosztizálása és kezelése

Diagnosztizálás - A betegség kezelés nélkül nem gyógyul meg, ezért feltétlenül orvoshoz (nőgyógyász, bőr- és nemigyógyász) kell fordulni. Ez azért is fontos, mivel a nőgyógyász a hüvely és a méhszáj vizsgálatával azonosítani tudja az esetleg ott is jelen levő elváltozásokat. A kórkép megállapítása egyszerű, megtekintéses vizsgálattal is lehetséges. A legtöbb esetben sorra kerülő kivizsgálás, az esetlegesen társuló, egyéb nemi betegségek megállapítására, illetve kizárására irányul.

Fontos tudnivalók 1. A patikában beszerezhető, hagyományos szemölcs elleni készítmények nem használhatóak nemi szervi szemölcsre!



2. Minden esetben fontos a szexuális partnerek vizsgálata is! Mivel a condylomák eltávolításával a HPV-fertőzés nem gyógyul meg, a későbbiekben az elváltozások újra megjelenhetnek. A fertőzés elleni védekezés legfontosabb elemei a monogámia, valamint az óvszer használata.



3. A kiújulás megelőzésére - a hosszú lappangási idő miatt - rendszeres ellenőrzés szükséges, hiszen a beavatkozáskor még tünetmentes helyeken is lehetnek befertőződött sejtek!

Kezelés - Többféle módja is lehetséges, a leggyakoribb a nőgyógyász által néhány naponta elvégzett ecsetelés. Bizonyos esetekben a beteg az ecsetelést a későbbiekben önmaga is elvégezheti. Ha a kinövések helye vagy mérete indokolja, akkor sebészi úton is eltávolíthatóak:

fagyasztással,

elektrosebészettel,

az elváltozás lekaparásával egy éles kanálszerű eszköz segítségével,

kimetszéssel,

lézeres műtéttel.

Használatban vannak különféle kenőcs formátumú helyi, úgynevezett immunmódosító szerek, melyek szintén hozzáférhetőek Magyarországon is.

A 9 komponensű HPV elleni védőoltással megelőzhető a condyloma!

Hazánkban is elérhető a HPV elleni védőoltás, mely a tinédzser lányok és fiúk részére ingyenesen igényelhető az iskolai kampányoltás keretében, a vakcina beadásáról a szülők dönthetnek. Saját költségen azonban a kampányoltásban nem részesültek is megvásárolhatják, és érdemes is beadatni, felnőtteknek is. A védőoltás beadása és a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat együtt nagy hatékonysággal előzi meg a méhnyakrákot, illetve a szeméremtesten vagy a hüvelyben kialakuló rákot. A condylomát okozó HPV-törzsekkel szemben a hazánkban elérhető oltóanyagok közül a 9-komponensű oltás nyújt védelmet.

Tovább HPV elleni védőoltással a condyloma ellen

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szakértőink: Dr. Szimuly Sándor, családorvos; Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász szakorvos