A női óvszer

Mikor az óvszerről esik szó, legtöbben minden bizonnyal a férfiak által használt óvszerre gondolnak. Létezik azonban női, vagy más néven belső óvszer is, amelyet a hüvelybe kell felhelyezni. Hormonmentes fogamzásgátló módszer, nitril vagy poliuretán gumiból, amely megfelelő és következetes használat mellett csökkenti a nem kívánt terhesség és számos szexuális úton terjedő fertőzés kockázatát.

A női óvszert az 1990-es években vezették be. Az eszköz anyaga típustól függően változhat: készülhet például szintetikus gumiból vagy más vékony, rugalmas műanyagból. Az egyes típusok anyagát a csomagolás feltünteti, ami latexallergia esetén különösen fontos szempont.

Az óvszernek mindkét végén gyűrű található. A zárt végén lévő belső gyűrű segíti a hüvelybe történő felhelyezést és a helyén tartását. Ezt a kisebb, zárt végű belső gyűrűt a hüvely belsejébe, a lehető legmélyebbre kell felhelyezni, úgy, hogy az a méhszájra (cervix) ráfeküdjön. Ez a gyűrű rögzíti az óvszert a hüvelyen belül, míg a nagyobb, nyitott végű külső gyűrű a testen kívül marad, és eltakarja a hüvelybemenetet, részben fedve a külső nemi szerveket.

Mennyire hatásos?

A belső óvszer hatékonysága a használat módjától függ. Helyes, minden alkalommal következetes használat mellett a terhesség megelőzésében körülbelül 95%-os hatékonyságú; a mindennapi, tipikus használat során ez körülbelül 79%-ot jelent. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy év rendszeres használat alatt 100 használóból nagyjából 21 nő teherbe eshet. Ezek éves adatok, nem egyetlen együttlét kockázatát jelzik.

A rizikófaktorok hasonlóak a férfi óvszeréhez:

elszakadhat felhelyezés vagy aktus során

ha későn helyezik fel, a pénisz esetlegesen már érintkezhetett a hüvellyel

levételnél esetleg ondó kerülhet a hüvelybe

az óvszer elmozdulhat, illetve előfordulhat, hogy a pénisz az óvszer mellett, nem pedig annak belsejében hatol a hüvelybe

A belső óvszer megfelelő használata csökkenti számos szexuális úton terjedő fertőzés kockázatát, de nem nyújt teljes védelmet minden fertőzéssel szemben, különösen azokkal szemben nem, amelyek óvszerrel nem fedett bőrfelületek érintkezésével is terjedhetnek.

Előnyei

a nők számára hormonmentes fogamzásgátlási lehetőséget nyújt, amennyiben partnere elutasítja az óvszerhasználatot

csökkenti a nem kívánt terhesség és számos szexuális úton terjedő fertőzés kockázatát

akár 8 órával az aktus előtt felhelyezhető

nem szükséges merev pénisz az óvszer felhelyezéséhez

a külső gyűrű a hüvelybemenet körüli terület egy részét is fedi, de nem véd minden, bőrkontaktussal terjedő fertőzés ellen

hormonmentes, és a fogamzásgátló tablettákkal ellentétben nem befolyásolja a szervezet hormonháztartását

terhesség és menstruáció alatt is használható

Hátrányai

Mivel a külső gyűrű a vaginán kívül helyezkedik el, ez látványra vagy érzetre egyes nőket vagy partnereiket zavarhatja

Aktus alatt esetleg zajos lehet, ám megfelelő mennyiségű síkosító használatával csökkenthető a súrlódás és a zaj

Kisebb hatékonysággal véd a terhesség ellen, mint a fogamzásgátló tabletták

Csak egy alkalommal használható, minden aktushoz új női óvszer szükséges

Potenciális húgyúti fertőzés alakulhat ki, ha az óvszer túl hosszú ideig marad a hüvelyben

Azok számára, akik allergiásak a laboratóriumi úton előállított latexre, nitrilre vagy poliuretánra, nem alkalmas ez a fajta fogamzásgátló eszköz

Felhelyezés

A belső óvszert az együttlét előtt kell felhelyezni, még azelőtt, hogy a pénisz érintkezne a hüvellyel. A kisebb, puhább gyűrűt össze kell nyomni, majd a hüvelybe vezetni, és ujjal olyan mélyre tolni, amennyire kényelmesen lehet. A nagyobb gyűrűnek a hüvelybemenet előtt, kívül kell maradnia, és ügyelni kell arra, hogy az óvszer ne csavarodjon meg.

Az együttlét során ellenőrizni kell, hogy a pénisz az óvszer belsejébe kerüljön, és ott is maradjon. Ha az óvszer elmozdul, vagy a pénisz az óvszer és a hüvely fala közé kerül, az együttlétet meg kell szakítani, és ellenőrizni kell az óvszer helyzetét.

Az együttlét után a külső gyűrűt óvatosan meg kell csavarni, hogy az ondó ne folyjon ki, majd finoman ki kell húzni az óvszert. Érdemes még felállás előtt eltávolítani, hogy csökkenjen az ondó kifolyásának veszélye.

Hasznos tippek

vigyázni kell, hogy a túl hosszú körmök vagy ékszerek ki ne szakítsák

nem szabad a férfi óvszerrel együtt használni, mivel a két óvszer együttes súrlódása szakadáshoz vezethet

az aktus kezdetén figyelni kell arra, hogy a pénisz (vagy a behatoló eszköz) az óvszer belsejébe jusson, és ne csússzon mellé az óvszer és a hüvelyfal közé

ha az óvszer elszakad, elmozdul, vagy az ondó a hüvelybe kerülhetett, az együttlétet meg kell szakítani. Ilyenkor sürgősségi fogamzásgátlásra lehet szükség, és a fertőzés kockázatától függően STD-szűrés is indokolt lehet.

Minden használat előtt ellenőrizni kell a csomagolás sértetlenségét és a lejárati időt. A felhelyezéshez és az együttléthez a használati útmutatónak megfelelő síkosítót kell alkalmazni. A használt óvszert a szemétbe kell dobni, semmiképp sem a vécébe.

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Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos

Felhasznált irodalom: How do I use an internal condom? (Planned Parenthood)