HPV-fertőzés férfiaknál

A HPV-fertőzéssel kapcsolatos figyelem rendszerint a nőkre irányul, annak ellenére, hogy a férfiak sem csak a fertőzés továbbadásában érintettek, hiszen esetükben is számos egészségügyi problémát okozhat a HPV.

Egyes szerzők szerint a szexuálisan aktív férfiak több, mint fele élete során átesik HPV-fertőzésen. Közöttük azonban nagyobb arányban fordul elő tünetmentesség,valamint spontán víruselimináció, a hordozás (kezelés nélkül történő) megszűnése, mint nőknél. Férfiak esetében is ismert ugyanakkor a vírusfertőzés daganatos elváltozások kialakulására hajlamosító szerepe. E ritka rosszindulatú elváltozások általában a nemiszervek és a végbélnyílás régióit érintik. Ezenkívül a nemi HPV-fertőzés férfiakban is okozhat nemi szemölcsöt, condylomát.

Férfiak esetében a HPV-fertőzés a húgycsövet, a hímvessző és a herezacskók bőrét érintheti. Mindkét nemben előfordulhatnak a végbélnyílást és környékét, továbbá szájüreget és a garatot érintő bőr és nyálkahártya fertőzések (szexuális magatartásformáktól függően, anális és orális együttlét esetén).

A HPV-fertőzés tünetei férfiaknál

A nemi fertőzés tüneteinek leggyakoribb megjelenési helye férfiakban a hímvessző bőre, ritkábban előfordulhatnak szemölcsök a herezacskó bőrén és a végbélnyílás környékén (ez utóbbi területeken a tüneteket produkáló heteroszexuális férfiak 25%-ban jellemző az elváltozások kialakulása). A HPV vírusok két típusa, a 6-os és 11-es típus rendszerint valóban szemölcsszerű, bőrszínű képleteket okoz, néhány - rosszindulatú daganat kialakulása szempontjából rizikót nem jelentő - típus pedig a szőlőfürt szerűen burjánzó szemölcsök megjelenéséért felel.

Figyelmes önvizsgálat segítségével már akár a tűhegynyinél kevéssel nagyobb méretű, a bőr felszínéből épp elődomborodó, fájdalmas panaszt nem okozó szemölcsök megjelenésére is fény derülhet, melyek nagyobb gyakorisággal fordulnak elő a makk és a fityma környezetében, óvszerhasználat mellett pedig a hímvessző tövében, a gáton és a combhajlatokban is felbukkanhatnak.

A hétköznapi életben a nagyobb méretű elváltozások már a fehérnemű anyagának mechanikai hatására, dörzsölésre is könnyedén sérülhetnek, vérzésnek indulhatnak, a hímvessző tövében elődomborodó bőrtünetek pedig bizonyos kozmetikai beavatkozások kapcsán (borotválás, szőrnyírás) igényelnek fokozott odafigyelést.

Fontos hangsúlyozni, hogy az óvszer használata nem akadályozza meg a női nemi váladékoknak az óvszer által nem fedett bőrterületekre jutását, ezzel a fertőzés átadását sem, bár annak valószínűségét a teljes, direkt kontaktus kerülése természetesen csökkenti.

HPV és rosszindulatú daganatok férfiaknál

A kétezres évek elején világszerte évente több, mint 30,000 ezer beteg esetében azonosítottak rákos elváltozást a végbélnyílás környékén, az esetek 90%-ban HPV-fertőzésel volt összefüggésbe hozható a rosszindulatú bőrelváltozás kialakulása, számos esetet a HPV 16-os típussal történő fertőződéshez kötnek. A betegség kétszer több nőt érintett, mint férfit. Az immunrendszer dohányzás következtében történő gyengülése, az anális aktusok, a szexuális partnerek gyakori váltása további rizikófaktor jelent.

A fejlett országokban szintén ritkán előforduló hímvessző-laphámkarcinóma (péniszrák) az összes rosszindulatú daganat 0,4-0,6%-át teszi ki, a CDC megfigyelése szerint az esetek 40%-a HPV-fertőzéssel hozható összefüggésbe. A ritka ráktípustól szenvedő férfiak felében nemi szemölcsöt is találtak, egyes becslések szerint a nemi szemölcsök előfordulása csaknem négyszeres rizikót jelent pénisz laphámrák kialakulása szempontjából.

Nem elhanyagolható továbbá, hogy a szájüregi rosszindulatú hámelváltozások több, mint 70%-át HPV-fertőzéssel hozzák összefüggésbe.

Férfiaknak is ajánlott a HPV elleni védőoltás?

A HPV vírusnak a méhnyakrák kialakulásában betöltött szerepe a lányok vakcinálására fordította a figyelmet, a CDC HPV elleni oltásokkal kapcsolatos jelenlegi ajánlása azonban már mindkét nem passzív immunizációját fontosnak tartja. A javaslat szerint 2 oltásban kell részesülniük a 11-12 éves fiúknak is, az oltások beadása között 6-12 hónap szünet tartandó. Ajánlja továbbá a fiatal felnőttek beoltását 26 éves korig (értelemszerűen ebben a korcsoportban a legnagyobb a valószínűsége a fertőzés átadásának a szexuális aktivitástól és a partnerek váltásától függően). Amennyiben az oltási sor 15 éves kort követően indult, 3 vakcina beadását javasolják.

A legkorszerűbb HPV elleni védőoltás már 9 típus ellen nyújt specifikus védettséget. Ez a kilenc típus a leggyakrabban előforduló és hámrák kialakulása szempontjából legagresszívebb, magas rizikójú csoportba tartozik, a vakcina tartalmazza azonban a 11-es és 16-os típusokat is, így az oltás védelmet jelenthet a végbélnyílás környéki rosszindulatú hámdaganatok valamint egyes nemi szemölcsök kialakulása ellen is. Irodalmi adatok szerint az adott törzsek elleni specifikus védelem mellett az oltásnak széleskörűbb hatásával is számolhatunk, összességében serkenti tehát az immunvédekezést minden típusú HPV-fertőzés ellen. Fontos szem előtt tartanunk, hogy egy közösség bizonyos fertőzés ellen történő “átoltása” nemcsak az egyénre nézve nyújt védelmet, hiszen hátráltatja az adott fertőzés tovaterjedését is.

A HPV-szűrés és menete férfiak esetében

Hazánkban a férfiak HPV-szűrése, a HPV-hordozás kimutatása még közel sem sorolható a napi rutin eljárások közé, maguk a mintavételi eszközt tartó orvosok egy része is idegenkedve áll a kérdéshez. Ennek oka egyrészt az, hogy nem született még széles körben igény a férfi szűrővizsgálat végzésére, a szűrőtesztek alkalmazására férfiak körében. Mmásrészt kevés esetben várható érdemi terápiás előrelépés vagy eredményes megelőző eljárás abban az esetben, ha a teszt férfiban igazol magas rizikójú HPV hordozást. Az eredmény birtokában szorosabb követésre (kontroll vizsgálatokra) van lehetőség a továbbiakban az esetleges rosszindulatú elváltozások időben történő felismerése érdekében. A szűrés további haszna, hogy az esetlegesen fertőzött férfinak így lehetősége nyílik a vírushordozás megszűnéséig a továbbadás, partnere megfertőzésének elkerülésére.

Bárki kérhet HPV-szűrő-vizsgálatot bőr- és nemigyógyásztól, urológustól, esetleg proktológustól, ritkább esetben infektológustól. A szűrés abban az esetben is elvégezhető, ha nem észlel magán tüneteket, partnere védelmében azonban fontosnak tartaná tisztázni, hordozhat-e HPV-t. Tünetmentes férfiak esetében a szűrővizsgálatra rendszerint akkor kerül sor, ha a szexuális partnernél HPV hordozásból származó rosszindulatú elváltozást azonosítanak, és tájékozódni szükséges a fertőzés- és visszafertőződés esetleges forrásáról.

A vírus kimutatására legmegbízhatóbb vizsgálat az úgynevezett polimeráz láncreakció (PCR). Ennek elvégzéséhez speciális mintavevővel (kefével) történő “sejtgyűjtés” szükséges, leggyakrabban a húgycsőből. Az eljárás néhány percet vesz igénybe. Némi kellemetlenséggel jár ugyan, a mintavételen átesett férfiak nagy része azonban elmondja, hogy a tapasztaltnál kellemetlenebb beavatkozásra számított.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Sarkadi Adrien, infektológus