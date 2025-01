Amit a HMPV-ről tudni kell

A humán metapneumovírus, más néven HMPV gyakori, a légúti vírusok egyik típusa. A Pneumoviridae vírusok családjába tartozik – ugyanabba a csoportba, amelybe az RSV is. Több mint 20 évvel ezelőtt, 2001-ben holland tudósok fedezték fel. A kutatások azonban azt mutatják, hogy több mint 50 éve a légúti fertőzések egyik forrása világszerte.

Ha Ön HMPV fertőzésben szenved, néhány napig enyhe, megfázáshoz hasonló tünetei lehetnek, például tüsszögés, köhögés, orrfolyás vagy torokfájás. Ritka esetekben súlyosabb tünetek alakulhatnak ki, különösen akkor, ha az immunrendszere legyengült vagy más kockázati tényezői vannak. Bárki elkaphatja, de gyakoribb a megbetegedés a nagyon fiatalok és az idősek körében.

Milyen gyakori a HMPV fertőzés?

Nagyon gyakori. Valójában a kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb ember 5 éves kora előtt legalább egyszer megfertőződik. Életünk során pedig többször is megfertőződhetünk. Gyermekeknél a humán metapneumovírus az összes légúti fertőzés egytizedét teszi ki. Bárki elkaphatja a HMPV-t, de egyesek fokozottan veszélyeztetettek.

Kik a fertőzés nagyobb kockázatának kitett személyek?

Újszülöttek

5 év alatti gyermekek

65 évnél idősebb emberek

Asztmásak, akik szteroidokat használnak

Krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedők

Azok, akiknek legyengült az immunrendszeük olyan kórállapotok miatt, mint a daganatos megbetegedések vagy a HIV, vagy akik szervátültetésen estek át

Hogyan terjed a humán metapneumovírus?

Szezonális vírusról van szó. Ez azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel kapja el a HMPV-t a téli vagy a kora tavaszi hónapokban – nagyjából az influenza szezonjával egy időben. Lappangási ideje, azaz a megfertőződés és az első tünetek között eltelt idő három-hat nap.

A vírust nagyrészt akkor lehet elkapni, ha közeli kapcsolatba kerül egy fertőzött személlyel. Elkaphatja a vírust, ha:

Fertőzött felületek megérintése után érinti száját, orrát vagy szemét

Cseppfertőzéssel, például tüsszögés vagy köhögés útján

Szoros fizikai kontaktus által, pl. kézfogás és érintés

A HMPV tünetei

A HMPV legtöbb tünete enyhe. Ezek a következők lehetnek:

Köhögés

Orrdugulás

Orrfolyás

Láz

Torokfájás

Hányinger

Hányás

Hasmenés

Ezek általában kettő-öt napon belül elmúlnak. De bizonyos esetekben súlyosbodhatnak is. Az egyéb egészségügyi problémákkal küzdő vagy legyengült immunrendszerű felnőttek esetén súlyos középfülgyulladás is kialakulhat. Ha tünetei másfél hétnél tovább tartanak, vagy súlyossá válnak, csillapíthatatlan láza lesz, mielőbb keresse fel kezelőorvosát!

Keveseknél súlyosabb tünetek is kialakulhatnak, mint:

zihálás

asztma fellángolása

fulladásérzés, légszomj

hörghurut

súlyos bronchiolitis (leggyakrabban gyermekeknél alakul ki, végzetes kimenetelű is lehet)

Tüdőgyulladás

Az 1 év alatti megfertőződött gyermekek etethetősége romolhat.

A statisztikák szerint a gyermekek kórházi kezeléseinek körülbelül 5-10%-ára a HMPV-fertőzések miatt kerül sor, a betegek 16%-a súlyos szövődményt, például tüdőgyulladást kaphat.

Ha tünetei súlyosak, forduljon kezelőorvosához! Egyes esetekben kórházi kezelésre is szükség lehet.

A HMPV diagnosztizálása

Általában orvosa részletes fizikális vizsgálatot végez, és megkérdezi Önt személyes és családi kórtörténetéről. Ha a tünetek nem súlyosak, általában a beteget nem tesztelik specifikusan a HMPV-re.

Komolyabb betegség esetén kenetet vehetnek az orrából, a szájából vagy a torkából. Elrendelhetik az úgynevezett gyors antigéntesztet vagy PCR-t (polimeráz láncreakció) a vírus ellenőrzésére. Szükség lehet mellkasröntgenre is.

Ha Önnek vagy gyermekének súlyos tünetei vannak, kórházi körülmények között esetenként bronchoszkópiára is szükség lehet. Ebben az eljárásban egy vékony csövet helyeznek be a torkán keresztül, amelynek legvégén van egy kamera. Ezt használják arra is, hogy folyadékmintát gyűjtsenek a bronchusokból a vírus kimutatásához.

Mennyi ideig tart a megbetegedés?

A HMPV tünetei a megfertőződéstől számítva körülbelül három-hat nap alatt alakulnak ki. A panaszok pedig körülbelül annyi ideig tartanak, mint a többi enyhe légúti vírusfertőzéséi, 2-7 napig.

Humán metapneumovírus vs. COVID-19

A humán metapneumovírus okozta fertőzés és a COVID-19 egyaránt cseppfertőzéssel terjedő légúti megbetegedések hasonló tünetekkel: orrfolyás, köhögés, láz, orrdugulás, torokfájás és légszomj. Legsúlyosabb formájukban mindkettő kórházi kezelést tehet szükségessé. A COVID-19-cel ellentétben azonban nem létezik vírusellenes terápia vagy vakcina a HMPV kezelésére. A HMPV egy szezonális vírus, amely jellemzően télen és kora tavasszal jelenik meg, szemben a COVID-19-cel, amely esetenként egész évben terjedhet az új változatok újabb és újabb megjelenése és elterjedése miatt.

Tanulmányok kimutatták, hogy a HMPV előfordulása egyes országokban háromszorosára nőtt a COVID-19 világjárvány után. Amikor a COVID-19 megelőzési intézkedések teljes mértékben érvényben voltak, az emberek kevésbé voltak kitéve a légúti betegségek minden típusának. Miután ezek az intézkedések enyhültek, megszaporodtak a légúti betegségek, például a HMPV- vagy az RSV-fertőzés.

Tovább A HMPV olyan, mint a COVID-19? Mennyire kell aggódnunk?

A humán metapneumovírus fertőzés kezelése

A HMPV fertőzésre nincs specifikus kezelés vagy gyógymód. Mivel a legtöbb tünet enyhe és magától elmúlik, legtöbb esetben elegendő a tüneti kezelés a gyógyulásig.

Vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, például paracetamolt vagy ibuprofént hsználhatunk, hogy enyhítsék az olyan tüneteket, mint a láz, a fájdalom és a köhögés. Orrdugulás vagy orrfolyás esetén hasznosak a hatóanyagtartalmú orrspray-k. Fulladás vagy súlyosabb köhögés esetén orvosa szteroidtartalmú inhalátort írhat. Ugyanígy súlyosabb nátha vagy arcüregi panaszok esetén szteroidtartalmú orrspray-t is. A köhögés elhúzódhat a fertőzés után, csakúgy mint az RSV esetében.

Megelőzhető a HMPV-fertőzés?

Nincs vakcina a HMPV megelőzésére. De mivel szoros érintkezés útján terjed, a higiénés szabályok fokozott betartásával (tömeg és betegek kerülése, maszkhasználat, felület- és kézfertőtlenítés, helyes és gyakori kézmosás) jelentősen csökkenthető a megbetegedés kockázata.

Összefoglalva

A humán metapneumovírus (HMPV) egy vírus, amely megfázáshoz hasonló légúti tüneteket okoz. A legtöbb ember 5 éves kora előtt már elkapja a HMPV-t, életünk során akár többször is elkaphatjuk, a tünetek jellemzően enyhék, és újrafertőződés esetén még enyhébbek. Komolyabb betegség kialakulásának kockázatával kell számolni a 12 hónaposnál fiatalabb csecsemők, a 65 év feletti felnőttek és a legyengült immunitásúak esetén. A HMPV ugyanannak a víruscsaládnak a része, mint az RSV, de nem ugyanazok.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: