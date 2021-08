A delta-variáns okozta betegség megjelenése, tünetei gyermekeknél

Az iskolakezdés kapcsán egyre aktuálisabbá válik a kérdés, hogy hogyan is érinti a pandémia a kisgyermekeket jelenleg mind hazánkban, mind a nagyvilágban. Az alábbi cikkben külföldi adatokra támaszkodva szeretnénk kitekintést adni erre vonatkozóan.

Egyetlen augusztusi hét leforgása alatt csaknem 94 ezer újabb amerikai gyermeket fertőzött meg a koronavírus – adta közre a legújabb COVID-19 megbetegedések adatsorát ismertetve a gyermekgyógyászok szakmai szervezete (American Academy of Pediatrics). Az újabb esetekért felelős delta-variáns több mint kétszer gyorsabban, (a saját szempontjából nézve) hatékonyabban fertőz, mint a korábbi vírusváltozatok. Emellett több adat is arra utal, hogy gyakran súlyosabb betegséget idéz elő, mint a korábbi mutációk. Egy New Haven-i orvoscsoport (Yale Medicine) jelentése szerint a delta-variáns okozta betegség fennállta esetén ritkábban fordul elő köhögés és szaglásvesztés, mint a korábbi variánsok okozta koronavírus-fertőzés esetén, inkább a fej-, a torokfájás, az orrfolyás és a láz sorolható a leggyakoribb tünetek közé.

A koronavírus korábbi változatai statisztikailag nagyobb számban érintették a felnőtt korosztályt, amellett, hogy számtalan kisgyermek is átesett a fertőzésen. Megfertőződés esetén pedig korábban magasabb számú volt a tünetmentes hordozó a fiatalabbak körében. Ezzel szemben az új, delta-variáns a kisebbek közt – elsősorban a még nem beoltott általános iskolás korosztályban – gyakrabban okoz akut tüneteket. „A delta-variáns nagyobb mértékben fertőz, és gyakrabban fordul elő a gyermekek körében, mint amit a korábbi variánsok esetén láthattunk” – közölte dr. Paul Offit, gyermekinfektológus (Children’s Hospital, Philadelphia), a kórházi védőoltási képzési részleg igazgatója. Az USA Járványügyi és Betegségmegelőzési Központjának (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) szakemberei úgy látják, hogy a delta-variáns akár több mint kétszeresen nagyobb mértékben fertőz, mint a koronavírus korábbi változatai, és megismétlik, hogy az oltatlanok esetében az okozott betegség is súlyosabb lefolyású. Mivel a gyerekek többsége oltatlan, ezért a delta-variánssal való megfertőződést tekintve ők is a magasabb kockázattal élők egyik csoportjának számítanak.

A delta-variáns okozta COVID-19 jellemzői gyermekkorban

Azon kérdésekkel kapcsolatosan, hogy milyen tünetekkel jelenik meg gyerekeknél a koronavírus delta-mutációja okozta betegség, és miként lehet a családot biztonságban tudni – szakértők adnak összegzést. A vezető tünetekkel kapcsolatban nehéz megállapítani a lényegi különbségeket a korábbi variánsok okozta betegséghez képest. A Yale Medicine jelentése így fogalmaz: „Kicsit még várni kell a gyermekgyógyászati szakirodalom tanulmányainak eredményeire, hogy magyarázatot adjon arra , miért emelkedik napjainkban a gyermekek körében a delta-variáns okozta fertőzésszám. A kisgyerekeknél és a tiniknél a legáltalánosabb jelek az alábbiak lehetnek: láz, orrfolyás, emésztőrendszeri tünetek, míg a köhögés és a kiütések kevésbé gyakoriak, de természetesen előfordulnak” – mondja dr. Michael Grosso, gyermek-közegészségügyi szakértő (Northwell Health, Huntington Hospital).

Korábban a legtöbb COVID-os gyerek többnyire tünetmentes volt, vagy enyhe tüneteket produkált. A delta-variáns viszont, úgy látszik, több gyereknél okoz változatos tünettant, mint a vírus korábbi verziói. „De legyen szó bármilyen tünet megjelenéséről is, a szülőknek tisztában kell azzal lenniük, hogy a COVID-19 többféle, változatos tünetet is képes előidézni a fiataloknál” – hívja fel a figyelmet a gyermekinfektológus dr. Grosso. Az egyik nagyon súlyos betegség, amire gondolni kell, a sokszervi gyulladás, a MIS-C. A koronavírus-fertőzés kései szövődményeként jelentkező gyulladásos folyamat autoimmun reakcióra jellemző tünetei megjelenésekor a beteg gyermek már nem fertőz, de antitestvizsgálatokkal általában igazolható a korábban lezajlott fertőzés. „Az elsődleges COVID-19-nek ez az igen ritka, de súlyos szövődménye az eredeti infekciót követően 4-5 héttel később jelentkezik” – magyarázza dr. Grosso. A MIS-C tünetei közé sorolják az alábbiakat: alhasi fájdalom, véres, belövellt szemek, mellkasi szorító érzés és/vagy fájdalom, hasmenés, kimerültség, elesettség, fejfájás, alacsony vérnyomás, nyaktáji fájdalom, bőrkiütések, hányás.

Mikor van szükség COVID-tesztre?

„Akkor érdemes elvégeztetni COVID-tesztet, ha felső légúti tünetek jelennek meg. Illetve, az imént említett szimptómák bármelyike esetén szintén tesztre van szükség. És olyankor a gyermekorvost is célszerű felkeresni” – magyarázza dr. Paul Offit, gyermekinfektológus. Ez főleg a nyári szünet végén, a táborozásból hazatérő, és az iskolaévre készülő periódusban nagyon fontos. Amennyiben a teszt eredménye pozitív, a gyermeket el kell különíteni mindaddig, amíg bármiféle tünetet produkál.

Mindezt dr. Grosso is kiegészíti: „Ha a teszt pozitív, de a gyermek annyira jól érzi magát, hogy nem szükséges kórházba utalni, a szülőknek állandóan figyelni kell azt, hogy idővel nem lép-e fel mégis légzési nehézség, nem változik-e a gyermek folyadékigénye, illetve milyen az általános állapota”. Amennyiben egy szülő úgy ítéli meg, hogy a gyermeke a szokásostól eltérően viselkedik, levertté válik, érdemes jelezni a gyermekorvosnak, aki ennek alapján újra értékeli az állapotát, egészségügyi státuszát. Fontos ilyen esetekben a zárt térben való maszkviselés, és a gyakori szellőztetéssel biztosított állandó légcsere. Azt a tanácsot is adja dr. Grosso, hogy „a beteg lehetőleg használjon külön fürdőszobát, vécét, feltéve, ha ez a családban megoldható. Hiszen, tudvalévő, hogy a megelőzés minden esetben jobb, mint a kezelés. Az iskoláskorú gyerekek számára javasolja a maszkviselést is. Kulcsfontosságúnak tartja, hogy így járjon el minden diák, tanár, sőt a pedagógiai segítők, az összes iskolai alkalmazott. „És aki még nem tette volna meg, pedig jogosult lenne rá, feltétlenül vegye fel a védőoltást, immunizáltassa magát” – hangzik a gyermekinfektológus figyelmeztetése.

Mikor jogosultak a COVID-19 elleni vakcinára a gyerekek?

Mivel a delta-variáns kifejezetten ragályos, megtalálja a még be nem oltottakat. Ötven milliónyi amerikai még nem töltötte be a 12. évét, és így még nem veheti fel a COVID-19 elleni vakcinát. De az iskolaév közeledtével, az amerikai szülők többsége sürgeti azt, hogy mielőbb megkaphassák a gyerekeik is a védőoltást. A klinikai vizsgálatok azonban egyelőre még zajlanak – céljuk azt is megállapítani, hogy miként hatnak a vakcinák a gyermekek szervezetére. Külön fontos szempont a biztonságosság kérdése, továbbá meg kell határozni a megfelelő dozírozást.

A Pfizer-BioNTech-vakcina vizsgálatába több mint 4600 gyereket vontak be – 3 korcsoportos bontásban. Várhatóan szeptemberre végeznek a szakértők az adatok elemzésével. A Moderna mintegy 6700 gyereket válogatott be a klinikai fázisú vizsgálatába. Így feltehetően még hetekbe telik, amíg sor kerülhet rá, hogy a 12 éves kor alatti gyerekek is megkaphassák a védőoltásukat. Ezért ebben a pillanatban ebben a korcsoportban még mindig a korábban bevált megelőzés a védelem legjobb eszköze – amivel meg lehet és kell állítani a delta-vírusvariáns terjedését a gyerekek, s rajtuk keresztül a lakosság egészének körében.

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: What Does the Delta Variant Look Like in Kids? (healthline)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos