A neutralizáló antitestek szerepe koronavírus-fertőzés esetén

A fejlődő országokban mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre elegendő koronavírus elleni vakcina, ezeket az alternatív utakat egyéb oltásokkal tervezik stimulálni, például kutatók továbbra is feltételezik, hogy egyes hazánkban is alkalmazott gyermekkori védőoltások, mint például a BCG, vagy az élő gyengített kanyaró elleni oltás, esetleg a járványos gyermekbénulás elleni oltóanyag ismételt beadása „megtanítja” az immunrendszert hamarabb és hatékonyabban védekezni a koronavírus ellen is. Feltételezik, hogy ezeknek az oltásoknak a hatása állhat a tünetmentes fertőzéses esetek mögött is.

Korábban A tbc elleni védőoltás valóban hasznos lehet a koronavírusal szemben