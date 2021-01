A COVID-19 elleni vakcina második dózisa jelentősen emeli a beoltottak antitestszintjét

A Pfizer-vakcina második adagja után hat-hússzorosára emelkedett az ellenanyag szintje az izraeli beoltottakban, magasabbra, mint amit azoknál figyeltek meg, akik vírusfertőződésük után súlyos betegek lettek, majd felépültek. A vizsgálati adatok szerint tehát egyértelmű, hogy a vakcináció nagyobb védelmet jelent, mint az, ha valaki koronavírus-fertőzésen esett át.

Egy napjainkban zajló kutatás korai (előzetes) eredményeként az izraeli Sheba orvosi központ (Medical Center, Tel Hashomer) képviselője a hét elején meggyőző fejleményt jelentett be. A kórházukban beoltott 102 egészségügyi dolgozónál a Pfizer-BioNTech-vakcina második dózisa után 6-12-szeresére nőtt a koronavírus legyőzésére termelődött ellenanyag szintje. (A megnőtt immunitásra utaló 6-20-szoros, illetve 6-12-szeres mennyiségnövekményben az eltérés arra utalhat, hogy a többségnél az alacsonyabb értéktartományba eshetett a jelzőszám, de talán voltak kiugró immunitást mutatók is.) Egy másik izraeli forrás ezt úgy fogalmazta meg, hogy adott kórházban a személyzet 98%-ánál – a friss szerológiai adatok elemzése alapján – magas szinten volt az ellenanyag a 2. dózis után. Egy héttel a második adag után – az első adag beadása után mért szinthez képest – 6-20-szorosára ugrott. (Ez magyarázhatja az eltérő adatokat.)

Az említett 102 személynél több antitest termelődött, mint azoknál, akik súlyos megbetegedésből gyógyultak fel. „A felmérés eredménye egybevág a Pfizer tapasztalatával, és a vártnál is jobb kimenetelt hozott. Reméljük, hasonló fejlemények lesznek a többi munkatársunknál is. Minden okunk megvan az optimizmusra. A vakcina ragyogóan működik” – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Gili Regev-Yochay, a Sheba epidemiológiai részlegének igazgatója. Két beoltottnál csak igen csekély mennyiségben jelentek meg antitestek, mondta Regev-Yochay. Egyikük immunhiányos beteg, arra viszont, hogy társánál miért nem fejlődött szinte semennyi ellenanyag, nem talált magyarázatot. Esetét a kórház szakemberei vizsgálják.

A legfrissebb összesítés szerint a Sheba központ 7.106 alkalmazottja – vagyis a teljes személyzet mintegy 80%-a – kapta meg első oltásadagját. Közülük 4.484 dolgozó már a második dózissal lett hétfőn beoltva. A tanulmány 102 esetet dolgozott fel, de a többi beoltott állapotának értékelése is folyamatban van. A vizsgálat kifejezetten az immunoglobulin G (IgG) antitestekre fókuszál, mivel ezek határozzák meg azt, hogy adott személynél kialakult-e az immunitás. Arra nem ad választ a tanulmány, hogy a védettség meddig marad fenn, mint ahogy arra sem, hogy akiknél termelődött ellenanyag, lehetnek-e még mindig vírushordozók, akik megfertőznek másokat. Regev-Yochay az eredmények alapján személyesen úgy véli, hogy a beoltottak már nem szórják a vírust, vagyis nem adják át másoknak. Amúgy a tudósok még nem tudtak pontos magyarázatot adni e kérdésre, de azt feltételezik, hogy náluk elég magas lett az ellenanyagszint ahhoz, hogy elnyomják a fertőzőképes vírusrészecskéket.

A betegségen már átesett (felgyógyult) személyeknél Izraelben – egyelőre – nem tartják indokoltnak a Pfizer-vakcinával való beoltást, ám amennyiben a további kutatás azt mutatja, hogy a védőoltás hatására erősödik az immunitás, lehet, hogy a következő oltási körben, legalább a második (emlékeztető, „ráerősítő”) dózist ők is megkapják, nyilatkozta dr. Regev-Yochay, a Sheba Medical Center epidemiológiai osztályának vezetője.

A fenti adatok alapján valószínűsíthető az, hogy országosan csökkenni fog a fertőzések fellángolása Izraelben annak nyomán, hogy egyre többen kapják meg hamarosan a második oltási adagjukat. Az egy főre eső beoltottságot tekintve Izrael az első helyen áll a világban. Ennek ellenére továbbra is érvényben maradnak a lezárások, hogy elejét vegyék a fertőző gócok fellángolásának. E hét első napjáig az izraeli egészségügyi minisztérium közlése szerint több mint 2 millió (2.116.291) lakos kapta meg az első oltásadagját, és már több mint 300 ezren (309.450) túl vannak a második dózison is. Nyilvánosan elérhető információk szerint a kormányzat megállapodást kötött a Pfizerrel arról, hogy Izrael vállalja a hatalmas tömegben keletkező orvosi vizsgálati adatok megosztását a gyógyszergyártó céggel, amennyiben a vakcinából nagyobb mennyiséget szerezhet be. Az alku támogatói ezt igen előnyösnek vélik, mert így Izrael lehet az első ország, amely képes teljes lakosságát beoltani, ezáltal pedig nagy értékű kutatási tapasztalatot halmozhat fel, amivel segítheti a világ többi részén élőket is. A kritikusok szerint viszont egy ilyen alkuval szemben etikai kérdéseket lehet megfogalmazni: egyrészt az adatok kiadása személyiségi jogi aggályokat vethet föl, másrészt pedig tovább mélyíti a gazdag és szegény országok közötti szakadékot. Míg előbbiek nagy készleteket halmozhatnak fel, az utóbbiaknak tovább kell várniuk arra, hogy meg tudják oldani népességük beoltását.

Továbbra is szükséges az óvintézkedések betartása!

A vakcináltak magas ellenanyagszintjéről érkező megnyugtató adatok ellenére, vannak aggodalomra okot adó tények is Izraelben: az egészségügyi minisztérium közlése szerint, éppen hétfőn, a pozitív koronavírustesztek aránya 9,1%, ami 2 hónap után a legmagasabb lett. Ezért továbbra is fenntartják a lezárásokat, holott erre a hétre korábban már tervezték könnyítések bevezetését. A pandémia kezdete óta több mint 552 ezren fertőződtek meg (az aktív fertőzöttek száma 80.620), COVID-19 miatt 4 ezernél többen haltak meg, ezren az elmúlt hónapban. A hatóságok azt is tervbe vették, hogy az izraelieknek megtiltanak minden halasztható utazást, és a visszatérő utasok számára még szigorúbb karanténszabályokat vezetnek be.

