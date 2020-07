A TBC elleni védőoltás valóban hasznos lehet a koronavírussal szemben.

Gyűlnek az arra utaló bizonyítékok, hogy a tuberkulózis megelőzésére használt vakcina (Bacillus Calmette-Guerin, BCG) alkalmas eszköz lehet a koronavírus áldozatainak gondozásában.

Kutatók friss vizsgálati eredményekre alapozva állítják, hogy azon országokban, ahol a lakosság sok tagja be lett oltva, ott alacsonyabb a COVID-19 miatti halálozás aránya. Nem arról van szó, hogy a BCG csökkenti a SARS-CoV-2 vírus okozta súlyos megbetegedés kockázatát, de más kutatásokkal egybehangzóan jelzik a múlt héten nyilvánosságra került adatok is, hogy ez az oltás általánosságban, így a koronavírussal szemben is, képes növelni az immunitást.

Az Egészségügyi Világszervezet eközben óv attól, hogy a COVID betegeknél mindaddig alkalmazzák a BCG vakcinát, míg szerepéről nem tudni többet. E figyelmeztetés mellett is, kutatócsoportok tucatjai tanulmányozzák világszerte esetleges hasznát. Luis Escobar (Virginia Polytechnic Institute) és kollégái meglévő adatok összegzésével próbálták kideríteni, hogy azon országokban, ahol nincs nemzeti BCG vakcinációs program, magasabb-e a koronavírus miatti halálozási arány. A pontos összehasonlítás érdekében egységesen értelmezve vették figyelembe a tényezőket: a népsűrűséget, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a Covid-19-re adott beteg-választ.

A társadalmi berendezkedésükben hasonló európai országokban határozott összefüggést találtak a BCG vakcináció alkalmazása és az alacsonyabb COVID-19 halálozás között. A védettség általános fokát jelölő BCG indexben mért minden 10%-nyi növekedéshez a COVID-19 halálozásban 10,4%-os csökkenés adata kapcsolódott – erről számoltak be a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban. „Minden változót nagyon gondosan eltávolítottunk, és ekkor az összefüggés még erősebb, egyértelműbb lett”, magyarázta e téma kutatója, Carolina Barillas-Mury (National Institutes of Health) a CNN-nek.

A vakcinától nyert nem specifikus immunitás

„A megfigyelés rendkívüli, de nem elég ahhoz, hogy megalapozza az oksági összefüggést. Nem állítható, hogy a BCG oltás volt az, ami valahogy megvédte az egyént a koronavírussal szemben”, fogalmaznak azok, akik nincsenek teljesen meggyőzve. Sok országban élnek ennek a több mint 100 éves oltásnak az előnyeivel. Alkalmazásával indokolható, hogy a csecsemők, kisgyerekek körében alacsonyabb lett az általános halálozási arány. A legtöbb ázsiai államban létezik általános BCG oltási program, az Egyesült Államokban viszont nincs.

BCG oltás Magyarországon A TBC fertőzés régebben gyakori halálok volt a csecsemők körében, ezért 1954 óta a kötelező hazai oltásrend része, az elmúlt 66 évben minden magyarországi újszülött megkapta a vakcinát. (A valamennyi országot feltüntető térkép itt nézhető meg .) Magyarországon sem kapta meg azonban mindenki az oltást, épp a rizikócsoporthoz tartozó idős emberek nem lettek beoltva születésük után (a magyarországi áldozatok átlagéletkora 78 év körül alakul).

Azt elismerik a szakemberek, erős bizonyíték támasztja alá, hogy a védőoltás még a tuberkulózison túlmenően is képes védelmet: nem specifikus immunitást nyújtani.

Több kutató úgy véli, a gyermekbénulás, a kanyaró, a fültőmirigy gyulladás (mumpsz), és a rubeola elleni vakcina is jelenthet hasonló védelmet halálos fertőzésekkel, így akár a koronavírussal szemben is. Általános nézet ugyanakkor a tudósok körében, hogy klinikai kutatásokra van szükség a BCG hatásosságának igazolására súlyos megbetegedés esetén.

Dr. Denise Faustman, immuno-biológiai vezető évekig tanulmányozta a BCG vakcina off-target (azaz nem a célhoz kötötten mutatkozó) hatását. Ilyen akkor fordul elő, amikor a hatóanyag nem azokhoz a célpontokhoz (fehérjéhez vagy más molekulához) kötődik a szervezetben, mint amit a gyógyszerfejlesztés során kötődési pontnak szántak. „A BCG javítja, erősíti a veleszületett immunrendszert, így tehát ha a szervezet fertőzéssel találkozik, gyorsabban legyőzi”, mondja dr. Faustman.

A most ismertetett csak egy a számtalan új tanulmányból, amelyek felvetették, hogy a BCG vakcina a koronavírus elleni harc egyik esélyes eszköze. „A jelzés meglehetősen erős. Azon országokban, ahol korábban alkalmazták a BCG oltást, láthatóan él a védettség mind az előfordulással (incidencia), mind a halálozással szemben”. Dr. Faustman szerint még az is lehetséges, hogy a védőoltás képes növelni a majdani, még ki sem fejlesztett koronavírus-specifikus vakcina hatékonyságát. Ha a további vizsgálatok megerősítik, hogy a BCG vakcina megvéd a COVID-19 súlyosságával szemben, ennek igen nagy lehet a közegészségügyi jelentősége.

Egyes kutatók még óvatosabban fogalmaznak

A fertőző betegségek szakértője Dr. William Schaffner (Vanderbilt University School of Medicine) korábban úgy fogalmazott, hogy a BCG oltás a koronavírus ellen nem más, mint egy csekély siker reményével kecsegtető kétségbeesett próbálkozás. Most arra figyelmeztet, hogy a különféle országokban gyűjtött megfigyelési adatoknak ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget, mivel a különböző országokban előforduló COVID-19 esetek és a halálozási adatok nem egyformák, így nem hasonlíthatóak össze. „De ami a védőoltást illeti, ez a betegség megelőzésének újszerű, provokatív módja. Ebben a helyzetben pedig minden lehetséges segítségre szükségünk van.”

Dr. Schaffner azzal egyetért, hogy klinikai próbákra van szükség annak tényleges felmérésére, hogy mekkora erőt képviselhet a BCG oltás a koronavírus legyőzésében, a többi eszköz között. „Amit most látunk a moziban, az egyelőre a következő előadást ajánló előzetes. Várjuk magát a filmvetítést.”

WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: More evidence emerges that a TB vaccine might help fight coronavirus - CNN